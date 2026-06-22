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مهلت پذیره نویسی حق تقدم خرید سهام «ومعادن» تمدید شد

مهلت پذیره نویسی حق تقدم خرید سهام «ومعادن» تمدید شد
کد خبر : 1802905
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هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با کسب مجوز از سازمان بورس، مهلت پذیره‌نویسی حق تقدم خرید سهام این شرکت را تا ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.

 

به گزارش ایلنا؛ هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با انتشار آگهی، مهلت پذیره نویسی حق تقدم خرید سهام این شرکت را تا ۱۸ تیر ۱۴۰۵ تمدید کرد. متن این آگهی به شرح زیر است:

آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی حق تقدم

«پیرو آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه منتشر شده در روزنامه های دنیای اقتصاد و صمت در مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵، بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) می‌رساند به استناد مجوز شماره ۰۲۰-۱۴۸۹۴۵۹/۰۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مهلت پذیره نویسی حق تقدم تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ تمدید گردید.»

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