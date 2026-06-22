مهلت پذیره نویسی حق تقدم خرید سهام «ومعادن» تمدید شد

به گزارش ایلنا؛ هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با انتشار آگهی، مهلت پذیره نویسی حق تقدم خرید سهام این شرکت را تا ۱۸ تیر ۱۴۰۵ تمدید کرد. متن این آگهی به شرح زیر است:

آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی حق تقدم

«پیرو آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه منتشر شده در روزنامه های دنیای اقتصاد و صمت در مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵، بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) می‌رساند به استناد مجوز شماره ۰۲۰-۱۴۸۹۴۵۹/۰۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مهلت پذیره نویسی حق تقدم تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ تمدید گردید.»

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