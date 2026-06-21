سه دهه نوآوری با نظام پیشنهادهای فولاد مبارکه

تجربه شرکت‌های پیشرو جهان نشان می‌دهد که تحول سازمانی صرفاً با تدوین استراتژی‌ها، سرمایه‌گذاری در فناوری یا توسعه زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود؛ بلکه عامل اصلی موفقیت در هر تحول، مشارکت و همراهی سرمایه انسانی است. سازمان‌هایی که توانسته‌اند مسیرهای تحول را با موفقیت طی کنند، کارکنان را نه مجری برنامه‌ها، بلکه شریک و معمار آینده سازمان دانسته‌اند.

در فولاد مبارکه نیز باور داریم که بسیاری از ارزشمندترین راهکارها از دل تجربه‌های عملیاتی، دانش فنی و نگاه خلاق کارکنانی به دست آمده که هر روز در خطوط تولید، واحدهای پشتیبانی، بخش‌های فنی و ستادی با مسائل و فرصت‌های واقعی سازمان مواجه هستند.

نظام تحول فولاد مبارکه طی سال‌های گذشته توانسته است این ظرفیت ارزشمند را به یک مزیت رقابتی تبدیل کند. هزاران پیشنهاد اجرا شده، صدها پروژه بهبود، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت، بهبود ایمنی، کاهش مصرف انرژی و توسعه نوآوری‌های عملیاتی، تنها بخشی از دستاوردهای این نظام مشارکتی بوده است.

امروز که فولاد مبارکه در مسیر تحقق چشم‌انداز خود در افق ۱۴۱۴ گام برمی‌دارد، بیش از هر زمان دیگری به مشارکت کارکنان نیاز دارد. تحول دیجیتال، توسعه فناوری‌های هوشمند، ارتقای بهره‌وری، توسعه پایدار، کاهش اثرات زیست‌محیطی و ورود به کسب و کارهای نوین موضوعاتی نیستند که صرفاً از طریق دستورالعمل‌ها و ساختارهای رسمی به نتیجه برسند؛ بلکه نیازمند فرهنگ مشارکت، مسئولیت‌پذیری و ارائه مستمر ایده‌های نو هستند.

امروزه در ادبیات نوین مدیریت، سازمان‌های موفق را «سازمان‌های یادگیرنده» می‌نامند؛ سازمان‌هایی که هر فرد در آن نقش یک حل‌کننده مسئله، یک نوآور و یک سازنده آینده را بر عهده دارد. نظام پیشنهادها در حقیقت یکی از مهم‌ترین ابزارهای شکل‌گیری چنین سازمانی است.

فولاد مبارکه در طول سال‌های فعالیت خود بارها نشان داده است که هرگاه به ظرفیت‌های انسانی خود اعتماد کرده، توانسته از چالش‌های بزرگ عبور کند و دستاوردهای ماندگاری خلق نماید. از همین رو، توسعه فرهنگ مشارکت، تقویت نظام‌های پیشنهاددهی، حمایت از ایده‌های خلاقانه و بهره‌گیری از خرد جمعی کارکنان همچنان یکی از ارکان اصلی مسیر تحول و تعالی این شرکت خواهد بود.

در سالروز استقرار نظام پیشنهادها، ضمن قدردانی از تمامی کارکنانی که با ایده‌ها، پیشنهادها و تلاش‌های خود در بهبود مستمر سازمان نقش‌آفرینی کرده‌اند، امیدواریم این فرهنگ ارزشمند بیش از گذشته گسترش یابد و فولاد مبارکه با اتکا به سرمایه انسانی توانمند خود، مسیر ماندگار خلق آینده‌ای بهتر را با قدرت ادامه دهد.

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه