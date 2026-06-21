فولاد هرمزگان چه برنامه‌هایی را برای سال جاری در نظر گرفته است؟

برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه صورت گرفته و مقدماتی مهیا شده تا بتوانیم بر این مشکلات فائق آییم. برای تداوم تولید نیز برنامه‌ریزی‌های مناسبی انجام شده تا بتوانیم مانند سال 1404 حداکثر ظرفیت تولید را در سال جاری محقق کنیم.

در سال 1405 اولویت فولاد هرمزگان اجرای پروژه‌ها و به سرانجام رسیدن آن‌ها خواهد بود. از اینرو برنامه داریم پروژه‌های اصلی خود به ویژه مگامدول احیا مستقیم را به نقطه‌ای برسانیم که تا سال 1406 به بهره‌برداری برسند.

مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فولاد هرمزگان در سال جاری چه مواردی هستند؟

سال 1405 سال پرچالشی برای فولاد هرمزگان مانند همه حوزه‌های صنعتی خواهد بود. موضوع محدودیت‌های انرژی چالشی بسیار جدی و نخست برای ما هم در حوزه برق و هم در حوزه گاز خواهد بود که با آن مواجه هستیم. همچنین چالش تبعات پس از جنگ نیز برای حوزه صنعت فولاد و دیگر صنایع وجود دارد.

به منظور حل چالش محدودیت برق، موضوع خرید برق از بورس انرژی را در دستور کار قرار داده‌ایم. به طور تقریبی بیش از 150مگاوات برق از بورس انرژی خریداری شده و به این ترتیب جزو محدود واحدهای فولادی بودیم که در خرداد ماه عملا با محدودیت برق مواجه نشدیم. امیدواریم تابستان امسال را نیز به همین شکل پشت سر بگذاریم.

محدودیت گاز نیز همچنان یک چالش جدی خواهد بود و همکاران در حال اندیشیدن تمهیدات لازم و فراهم آوردن مقدمات خرید آهن‌اسفنجی و ذخیره‌سازی آن، بخشی از کسری این ماده اولیه که احتمالا به دلیل قطعی گاز با کاهش تولید آن مواجه خواهیم شد، جبران کنیم.

انتظار شما به عنوان یکی از واحدهای استراتژیک فولادی از سهامدار عمده و مسئولین چیست؟

نکته مهم این است که سهامدار عمده یعنی گروه فولاد میارکه در سال 1404 به خوبی از مجموعه فولاد هرمزگان حمایت کرده و تعاملات بسیار خوبی بین دو مجموعه در حوزه‌های گوناگون برقرار شد. به طوری که توانستیم بسیاری از مسائل را با تعاملات صورت گرفته حل کنیم.

همان‌طور که بیان شد، سال 1405 قصد داریم به اجرای پروژه‌ها سرعت بیشتری بدهیم و طبیعتا تامین نقدینگی از طریق افزایش سرمایه برای اجرای پروژه‌ها یکی از برنامه‌های اساسی خواهد بود. در این رابطه مذاکرات اولیه با سهامدار عمده صورت گرفته و جلسات کارشناسی با مجموعه فولاد مبارکه برگزار شده تا این شرکت به عنوان سهامدار عمده در افزایش سرمایه به فولاد هرمزگان کمک کند.

در حوزه ملی نیز با توجه به اینکه امسال برای صنعت فولاد سال خاصی است، صادرات برای شرکت‌های فولادی با چالش‌های زیادی مواجه شده است. فولاد هرمزگان به عنوان یک واحد محوری در حوزه صادرات، تاثیر بیشتری از محدودیت‌های صادراتی می‌پذیرد. امیدواریم با توجه به کاهش تنش‌ها و احتمال توافق، چالش‌های مربوط به صادرات نیز حل شود.

فولاد هرمزگان در سال جاری چه برنامه‌ها و اقداماتی را در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و ورزش در استان هرمزگان در نظر گرفته است؟

فولاد هرمزگان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و ورزش فعال بوده و به استان هرمزگان در هر دو زمینه توجه داشته است. استان هرمزگان در جنگ رمضان جزو مناطقی بود که بیشترین آسیب را متحمل شد. از این رو، در مجمع عمومی سالیانه خوشبختانه سهامدار عمده به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نگاه ویژه‌ای داشته و تمهیدات خوبی اندیشیده شده است. از این رو با موافقت سهامدار عمده، بودجه مناسبی به این حوزه‌ها اختصاص یافته است. در این رابطه 60 میلیارد تومان به مسئولیت‌های اجتماعی و 150 میلیارد تومان به ورزش مجموعا 210 میلیارد تومان به این دو حوزه اختصاص یافته است حدود ۷۵ درصد بیشتر از سال گذشته است.