یادداشت؛
تمرکز بر کاهش هزینههای عملیاتی، مدیریت هوشمند نقدینگی و تخصیص بهینه منابع
حامد حسین ولیبیک، معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه، موفقیت این شرکت در کسب تندیس زرین تعالی سازمانی و امتیاز ۷۳۰ را حاصل همافزایی میان تعالی مدیریتی و عملکرد مالی دقیق دانست. وی در این یادداشت با تأکید بر راهبردهای کلیدی این معاونت در کاهش هزینههای عملیاتی و تخصیص بهینه منابع، تصریح کرد: «مدیریت هوشمند نقدینگی و شفافیت مالی، نهتنها پایداری سودآوری را برای سهامداران تضمین کرده، بلکه بهعنوان یک رکن اساسی در نظام حاکمیت شرکتی، مسیر سازمان را برای دستیابی به سطوح بالاتر شاخصهای تعالی هموار ساخته است.»
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، موفقیت بزرگ شرکت فولاد مبارکه در کسب جایزه تندیس زرین تعالی سازمانی و قرار گرفتن در صدر شرکتهای سرآمد ایران حاصل همافزایی اثربخش تعالی مدیریتی و عملکرد مالی بوده است. واحد اقتصادی و مالی نهتنها در شاخصهای مدیریتی و عملیاتی، بلکه در معیارهای کلیدی مالی نیز نقش مؤثر و تعیینکنندهای در پیشبرد اهداف تعالی سازمانی ایفا کرده است.
سودآوری پایدار، مدیریت بهینه سرمایه و افزایش کارایی داراییهای شرکت یکی از مؤلفههایی است که منجر به کسب امتیاز ارزشمند 730 شده است. معاونت اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه در سالهای اخیر با تمرکز بر کاهش هزینههای عملیاتی و مدیریت هوشمند نقدینگی و تخصیص بهینه منابع توانسته است زمینه ایجاد سودآوری پایدار و قابل اتکایی برای سهامداران فراهم سازد.
این معاونت در مسیر دستیابی به جایزه تعالی سازمانی، نقش مؤثری داشته و کسب امتیاز ممتاز در این حوزه، بیانگر همسویی کامل نظام مالی شرکت با اهداف استراتژیک، اصول حاکمیت شرکتی و انتظارات ذینفعان است. بهبود شاخصهای مالی نشاندهنده عملکرد شفاف، کارآمد و ارزشآفرین عملیات شرکت بوده که نقش مهمی در افزایش رضایت سهامداران ایفا کرده است. پایداری این موفقیتها در گرو خلق ارزش اقتصادی و عملکرد مالی شفاف نهفته است.
دریافت تندیس زرین تعالی سازمانی توسط شرکت فولاد مبارکه افتخاری است که به تمامی کارکنان، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت تعلق دارد. این موفقیت برای معاونت اقتصادی و مالی، انگیزهای مضاعف برای تداوم حرکت در مسیر بهبود مستمر است تا در سالهای آتی نیز با تکیه بر همین رویکرد، سطوح والاتری از سودآوری و ارزشآفرینی پایدار برای تمام ذینفعان محقق شود.