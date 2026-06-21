این معاونت در مسیر دست‌یابی به جایزه تعالی سازمانی، نقش مؤثری داشته و کسب امتیاز ممتاز در این حوزه، بیانگر همسویی کامل نظام مالی شرکت با اهداف استراتژیک، اصول حاکمیت شرکتی و انتظارات ذی‌نفعان است. بهبود شاخص‌های مالی نشان‌دهنده عملکرد شفاف، کارآمد و ارزش‌آفرین عملیات شرکت بوده که نقش مهمی در افزایش رضایت سهام‌داران ایفا کرده است. پایداری این موفقیت‌ها در گرو خلق ارزش اقتصادی و عملکرد مالی شفاف نهفته است.

دریافت تندیس زرین تعالی سازمانی توسط شرکت فولاد مبارکه افتخاری است که به تمامی کارکنان، مدیران، سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان شرکت تعلق دارد. این موفقیت برای معاونت اقتصادی و مالی، انگیزه‌ای مضاعف برای تداوم حرکت در مسیر بهبود مستمر است تا در سال‌های آتی نیز با تکیه بر همین رویکرد، سطوح والاتری از سودآوری و ارزش‌آفرینی پایدار برای تمام ذی‌نفعان محقق شود.