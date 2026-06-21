بازسازی کوره شماره ۸ ناحیه فولاسازی فولاد مبارکه نماد اقتدار و تابآوری فولاد ایران است
عضو شورای مشورتی بازسازی فولاد مبارکه، بازگشت سریع کوره شماره ۸ به چرخه تولید را محصول مستقیم نگرش صحیح مدیریتی و نهضت بومیسازی فولادمبارکه دانست. مرتضی طلایی با تشریح جزئیات این عملیات فنی، تأکید کرد: تکیه بر مهندسی معکوس تجهیزات کلیدی توسط سازندگان داخلی، نهتنها تداوم امنیت تولید را تضمین کرد، بلکه نقشه دشمن برای متوقفسازی صنایع استراتژیک کشور را خنثی نمود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، عضو شورای مشورتی بازسازی فولاد مبارکه، بازگشت سریع کوره شماره ۸ به چرخه تولید را محصول مستقیم نگرش صحیح مدیریتی و نهضت بومیسازی فولادمبارکه دانست. مرتضی طلایی با تشریح جزئیات این عملیات فنی، تأکید کرد: تکیه بر مهندسی معکوس تجهیزات کلیدی توسط سازندگان داخلی، نهتنها تداوم امنیت تولید را تضمین کرد، بلکه نقشه دشمن برای متوقفسازی صنایع استراتژیک کشور را خنثی نمود.
مرتضی طلایی، عضو شورای مشورتی کمیته راهبری بازسازی و نوسازی نواحی آسیبدیده فولاد مبارکه در مصاحبه با خبرنگار... با تشریح ابعاد فنی و استراتژیک بازگشت کوره شماره ۸ به مدار تولید پس از حملات اخیر، این دستاورد را نتیجه مستقیم نگرش صحیح مدیریتی و نهضت بومیسازی دانست که از دو دهه پیش در این مجتمع آغاز شده است.وی با بیان اینکه حملات اخیر به بخش فولادسازی با هدف ایجاد شوک در زنجیره تأمین و افزایش انفجاری تورم در سطح جامعه صورت گرفته بود، اظهار داشت: دشمن به دنبال افزایش ضریب تورم و آسیب به معیشت مردم از طریق متوقف کردن صنایع استراتژیک بود؛ بهگونهای که در روزهای ابتدایی، قیمت ورق فولادی و محصولات وابسته نظیر خودرو به صورت روانی نه عملیاتی، تا سه برابر افزایش یافت. اما اراده مدیران ارشد فولاد مبارکه بر این قرار گرفت که در حداقل زمان ممکن، این عدمالنفع تولید را جبران کنند.طلایی افزود: مدیریت ارشد شرکت با بررسی اوضاع، تصمیم گرفت بازسازی را به صورت موازی در تمام جبههها و با کار شبانهروزی پیش ببرد. در این دوران، روحیه خاص جهادی حاکم بود؛ بهطوریکه تمامی کارکنان، از بخشهای ستادی تا عملیاتی، همانند سربازان پشتِ سنگر، با احساس مسئولیت در قبال کشور، در نواحی آسیبدیده حضور شبانهروزی داشتند.
اتکا به بومیسازی؛ برگ برنده در مدیریت بحران
این عضو شورای مشورتی بازسازی فولاد مبارکه، موفقیت حاصلشده را ثمره استراتژی دو دهه اخیر این شرکت دانست و تأکید کرد: این موفقیت، اتفاقی نیست. از دو دهه پیش تصمیم گرفتیم بومیسازی صنعت فولاد را عملیاتی کنیم. تمامی تجهیزات کوره های فولادسازی و احیای مستقیم که تکنولوژی آنها قابل مهندسی معکوس بود، توسط سازندگان داخلی و متخصصان خودمان بازتولید شد. بازگشت ۴۵ روزه کوره ۸ به مدار، نشان داد که ما به حد منطقی از خودکفایی رسیدهایم که بدون وابستگی به خارج، توانستیم این بازسازی عظیم را انجام دهیم.طلایی در ادامه با اشاره به راهبرد صنعتسازی فولاد مبارکه تصریح کرد: فولاد مبارکه بزرگترین مجموعه صنعتی کشور است و امواج تصمیمات استراتژیک آن تا اعماق مرزهای صنعتی نفوذ میکند. این نهضت بومیسازی باید در تمامی خطوط تکنولوژیک ادامه یابد تا ضریب امنیت تولید و توانمندسازی کشور بیش از پیش ارتقا یابد.نقش گروه فولاد مبارکه در تأمین نیاز زنجیره تولیدوی در پاسخ به سؤالی پیرامون تداوم عرضه در بورس کالا با وجود محدودیتهای تولید، گفت: با تدبیر مدیریت ارشد و همافزایی درونگروهی، اسلب موردنیاز نورد گرم از طریق شرکتهای فولاد هرمزگان و سفیددشت تأمین شد. همچنین با تزریق نیروی کارشناسی و حمایت از سایر تأمینکنندگان نظیر فولاد اروند خرمشهر، توانستیم از التهابات بازار بکاهیم و روند عرضه را حفظ کنیم تا به وضعیت پایداریِ پیش از وقوع حوادث بازگردیم.