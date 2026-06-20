تندیس تعالی سازمانی، نتیجه بلوغ مدیریتی و تلاش جمعی در فولاد مبارکه

وی با بیان اینکه فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین و پیشروترین گروه فولادی کشور در ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی موفق به کسب مجدد تندیس زرین شده است، گفت: سال ۱۴۰۴ یکی از سخت‌ترین سال‌های بهره‌برداری شرکت بود؛ شرایط دشوار در حوزه‌های بازار، تولید و انرژی فشار زیادی بر صنعت وارد کرد، اما با تلاش و همت کارکنان، این موفقیت ارزشمند حاصل شد.

سلیمی ادامه داد: اهمیت این دستاورد زمانی بیشتر می‌شود که به فاصله امتیاز فولاد مبارکه با سایر رقبا و همچنین رشد امتیاز این مجموعه نسبت به سال گذشته توجه کنیم. این موضوع نشان می‌دهد که در سال گذشته اقدامات مؤثری در مسیر تعالی سازمانی انجام شده است.

وی با اشاره به نقش مدل‌های تعالی سازمانی در جهان بیان کرد: این مدل‌ها از معتبرترین چارچوب‌های ارزیابی عملکرد سازمان‌ها هستند و بسیاری از شرکت‌های پیشرو جهانی مسیر رشد پایدار خود را بر اساس آن‌ها ترسیم می‌کنند.

معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه تأکید کرد: کسب این جایزه تعالی نشان‌دهنده بلوغ مدیریتی این مجموعه صنعتی در سطح سازمان‌های سرآمد بین‌المللی است و نتیجه سال‌ها تلاش در استقرار نظام‌های مدیریتی نوین، بهبود فرآیندها، توسعه سرمایه انسانی، ارتقای بهره‌وری و مشتری‌مداری است.

وی افزود: این موفقیت حاصل تلاش همه کارکنان و مدیران در بخش‌های مختلف است و بیانگر همدلی و تعهد سازمانی در مسیر دستیابی به اهداف کلان شرکت است.

سلیمی خاطرنشان کرد: دریافت ششمین تندیس تعالی سازمانی برای ما پایان مسیر نیست، بلکه انگیزه‌ای برای ادامه راه، خلق ارزش بیشتر برای ذی‌نفعان و حرکت مستمر در مسیر تعالی است.