بازگشت فولاد هرمزگان به مسیر رشد سودآوری/ تقسیم 57 درصدی سود فولاد هرمزگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد هرمزگان جنوب «هرمز» با دستور کار استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 1404، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره و سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد، با حضور سهامداران برگزار شد.

در این مجمع، مرتضی شبانی، نماینده سهامدار عمده (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) به عنوان ریاست مجمع حضور پیدا کرد و با معرفی اعضای هیئت رئیسه و قرار گرفتن آن‌ها در جایگاه، این مجمع به طور قانونی رسمیت یافت.

عملکرد مثبت فولاد هرمزگان در سالی پرچالش

در ادامه مجمع، علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به شرایط سال قبل برای صنعت فولاد، بیان کرد: حوزه صنعت فولاد در سال گذشته با توجه به بحران‌های اقتصادی و سیاسی، سالی بسیار سخت را پشت سر گذاشت. با این وجود، برآیند عملکرد مجموعه فولاد هرمزگان و تلاش همکاران قابل تقدیر بوده و شاهد عبور از ظرفیت اسمی تولید بوده‌ایم. این اتفاق ناشی از حمایت‌های ویژه سهامدار عمده، یعنی گروه فولاد مبارکه و مدیرعامل این شرکت، همچنین هماهنگی و همراهی اعضای هیئت‌مدیره رقم خورده است.

وی افزود: امروز اگر بخواهیم از مجموعه‌هایی یاد کنیم که مکان‌یابی مناسبی در صنعت فولاد داشته‌اند، شرکت فولاد هرمزگان بدون تردید یکی از واحدهایی است که از منظر موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به دریا، از مزیت‌های مهم و راهبردی برخوردار است.

رشد تولید فولاد هرمزگان علی‌رغم محدودیت‌ها

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: با همت و تلاش کارکنان در سطوح مختلف سازمان، فولاد هرمزگان در سال ۱۴۰۴ موفق شد هم در تولید آهن اسفنجی و هم در تولید تختال، رشد قابل توجهی را تجربه کند.

رحیم تصریح کرد: البته باید عنوان شود که ظرفیت ثبت دستاوردهای بزرگ‌تر نیز وجود داشت و اگر شرایط خاص اسفندماه و رخدادهای ناشی از شرایط جنگی کشور به وجود نمی‌آمد، بدون تردید فولاد هرمزگان می‌توانست بالاترین رکورد تولید تاریخ خود را به ثبت برساند.

وی اضافه کرد: با وجود تمامی مشکلات و محدودیت‌ها، شرکت موفق شد از ظرفیت اسمی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن عبور کرده و رشد ۳۴ درصدی تولید را رقم بزند. این افزایش تولید دستاورد مهم دیگری نیز به همراه داشت؛ به‌گونه‌ای که هزینه‌های مالی جذب‌نشده شرکت در سال ۱۴۰۴ به صفر رسید، در حالی که این رقم در سال‌های گذشته بیش از یک هزار میلیارد تومان بوده است.

رشد همزمان فروش در بازارهای داخلی و صادراتی

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به فروش این شرکت در سال گذشته، گفت: روند فروش فولاد هرمزگان در سال ۱۴۰۴ هم در بازار داخلی و هم در بازارهای صادراتی صعودی بود. میزان فروش شرکت با رشد ۱۸ درصدی به یک میلیون و ۳۹۱ هزار تن رسید.

به گفته وی، اختلاف میان حجم تولید و میزان فروش عمدتاً ناشی از شرایط خاص ایجادشده در اسفندماه و محدودیت‌های به وجود آمده در بنادر برای حمل محصولات صادراتی بود. در صورتی که محدودیت‌های حمل صادراتی وجود نداشت، این موضوع علاوه بر تأثیر مثبت بر سودآوری شرکت، می‌توانست رکورد جدیدی را نیز در حوزه فروش برای فولاد هرمزگان رقم بزند.

حفظ بازارهای صادراتی در شرایط خاص اقتصادی

رحیم با بیان اینکه در سال گذشته و به ویژه طی هفت تا هشت ماه نخست سال، به دلیل شرایط ارزی کشور، رویکرد فولاد هرمزگان در بازارهای صادراتی بیش از آنکه مبتنی بر سودآوری کوتاه‌مدت باشد، بر حفظ و تثبیت بازارهای صادراتی متمرکز بود، عنوان کرد: در این بازه زمانی، فروش محصولات در بازار داخلی از توجیه اقتصادی بیشتری برخوردار بود، اما شرکت با نگاه راهبردی تلاش کرد حضور خود را در بازارهای بین‌المللی حفظ کند تا سهم بازارهای صادراتی در آینده تحت تأثیر قرار نگیرد. بررسی درآمدهای شرکت نشان می‌دهد که ۱۸ درصد از افزایش درآمد ناشی از رشد تولید بوده و حدود ۴۰ درصد نیز به دلیل افزایش نرخ تختال در بازارها محقق شده است.

تغییر الگوی رشد صنعت فولاد در جهان

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به روند صنعت فولاد در دنیا، خاطرنشان کرد: آنچه امروز در صنعت فولاد جهان در حال وقوع است، کاهش نرخ رشد تولید فولاد است.

از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ متوسط رشد سالانه تولید فولاد در جهان حدود ۴ درصد بوده است، اما پیش‌بینی می‌شود این نرخ از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۵۰ به حدود یک درصد در سال کاهش یابد.

وی افزود: به نظر می‌رسد نقش بازیگران صنعت فولاد نیز در حال تغییر است. نخستین نکته این است که روند رشد این صنعت کاهش خواهد یافت. اگرچه چین همچنان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان باقی خواهد ماند، اما کشورهایی نظیر هند و اندونزی نیز در آینده نقش پررنگ‌تری ایفا کرده و به عنوان بازیگران جدید صنعت فولاد مطرح خواهند شد.

حرکت صنعت فولاد به سمت فولاد سبز

به گفته رحیم، در سال ۲۰۲۰ همچنان بخش عمده واحدهای تولید فولاد جهان مبتنی بر کوره بلند بودند و سهم واحدهای دارای کوره قوس الکتریکی کمتر بود. با این حال، تا سال ۲۰۵۰ موضوع کاهش انتشار کربن و حذف آن به یکی از مهم‌ترین الزامات صنعت فولاد تبدیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این راستا، استفاده از هیدروژن به عنوان عامل احیا مطرح شده و این روند، نشان‌دهنده تغییرات فناورانه در مسیر تولید فولاد سبز است. همچنین استفاده از قراضه و بهره‌گیری از گاز هیدروژن به عنوان عامل احیا به تدریج در دنیا در حال گسترش است. در این زمینه، استانداردهای سختگیرانه زیست‌محیطی در صنعت فولاد شکل خواهد گرفت که از جنبه صادراتی برای صنعت فولاد کشور نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین دلیل مدل‌های تولید فولاد در جهان در حال تغییر هستند.

جایگاه غرب آسیا در آینده صنعت فولاد

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به جایگاه خاورمیانه و غرب آسیا در صنعت فولاد دنیا اشاره کرد و گفت: بر اساس رویکردهای جدید، فرآیند آهن‌سازی باید در مناطقی انجام شود که امکان کربن‌زدایی، دسترسی به انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل‌ونقل مناسب آهن فراهم باشد. امروز منطقه غرب آسیا به عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های آینده صنعت فولاد جهان مطرح است و با توجه به رویکردهای کربن‌زدایی، می‌تواند به یکی از هاب‌های اصلی تولید فولاد تبدیل شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در کشور ما حدود ۹۵ درصد فولاد از طریق کوره قوس الکتریکی تولید می‌شود که این موضوع یک مزیت مهم برای صنعت فولاد ایران محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، صنعت فولاد کشور به لحاظ فناوری مورد استفاده، در مقایسه با تولید مبتنی بر کوره بلند، میزان انتشار کربن کمتری دارد و از این منظر در جایگاه مناسبی قرار گرفته است.

ضرورت تقویت رویکرد صادراتی

رحیم اذعان کرد: بخشی از ظرفیت‌های بالفعل تولید فولاد متأسفانه به دلیل شرایط جنگی از بین رفته است. با این حال، بر اساس طرح‌های محتملی که در دست اجرا قرار دارند، پیش‌بینی می‌شود تا افق ۱۴۱۰ حدود ۲۷ میلیون تن تولید اسلب در کشور محقق شود.

وی افزود: این رقم قابل توجه است، اما در عین حال بخش قابل توجهی از آن در بازار داخلی مصرف نخواهد شد. از این رو، مجموعه صنعت فولاد کشور باید نگاه صادراتی خود را به‌مراتب پررنگ‌تر کند و برای حضور مؤثرتر در بازارهای جهانی برنامه‌ریزی داشته باشد.

چالش تأمین مواد اولیه و انرژی

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به چالش‌های صنعت فولاد، تصریح کرد: در تمامی تحلیل‌های موجود درباره زنجیره فولاد کشور، حوزه مواد اولیه و به‌ویژه سنگ‌آهن به عنوان یکی از چالش‌های اصلی مطرح می‌شود. البته محدودیت‌های انرژی و پایین بودن راندمان تولید در برخی بخش‌ها موجب شده است که این کمبود مواد اولیه در شرایط فعلی کمتر محسوس باشد.

وی عنوان کرد: در صورتی که محدودیت‌های انرژی برطرف شود و صنعت فولاد بتواند با ظرفیت کامل و راندمان مطلوب فعالیت کند، کمبود مواد اولیه به یکی از بحران‌های جدی صنعت فولاد کشور تبدیل خواهد شد. در این میان، چالش‌های پیش روی استان هرمزگان نیز پررنگ‌تر خواهد بود.

محدودیت انرژی؛ مهم‌ترین چالش افق ۱۴۱۰

به گفته رحیم، اگر بر مبنای طرح‌های در حال اجرای کشور، ظرفیت تولید فولاد تا سال ۱۴۱۰ به حدود ۷۰ میلیون تن برسد، صنعت فولاد با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد شد که مهم‌ترین آن محدودیت‌های انرژی است.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان تاکید کرد: در صورتی که تنها ۵۰ درصد از انرژی مورد نیاز صنعت فولاد تأمین شود، علی‌رغم تمامی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای دستیابی به ظرفیت ۷۰ میلیون تنی، میزان تولید واقعی کشور به حدود ۳۵ میلیون تن محدود خواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های انرژی، شرط اساسی تحقق اهداف بلندمدت صنعت فولاد کشور است.

حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ریلی؛ چالشی جدی برای صنعت فولاد

رحیم با بیان اینکه حمل‌ونقل یکی از چالش‌های جدی صنعت فولاد کشور به شمار می‌رود، گفت: معادن تولید سنگ‌آهن در ایران عمدتاً در مناطق شمال شرق و مرکز کشور قرار دارند. در مناطق مرکزی نیز با توجه به توسعه واحدهای فولادی، بخش قابل توجهی از سنگ‌آهن تولیدی در همان مناطق مصرف می‌شود. این در حالی است که بسیاری از مصرف‌کنندگان عمده سنگ‌آهن در مرکز و جنوب کشور مستقر هستند.

وی افزود: این شرایط موجب شده است که حجم قابل توجهی از مواد معدنی از مناطق شمال شرق و مرکز به سمت جنوب کشور حمل شود. در چنین وضعیتی، هرگونه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل تأثیر مستقیمی بر سودآوری واحدهای فولادی مستقر در مناطق جنوبی و مرکزی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان اضافه کرد: از سوی دیگر، عدم توسعه متناسب شبکه ریلی کشور نیز تأثیر مستقیم بر هزینه‌های تولید و سودآوری شرکت‌های فولادی دارد. به دلیل همین محدودیت‌ها، صنعت فولاد کشور هنوز نتوانسته است از تمامی ظرفیت‌های ایجادشده در این حوزه بهره‌برداری مطلوب داشته باشد.

عوامل افزایش بهای تمام‌شده در سال ۱۴۰۴

به گفته رحیم، سه عامل اصلی موجب افزایش بهای تمام‌شده تولید در سال ۱۴۰۴ شد.نخستین عامل، افزایش حجم تولید بود. فولاد هرمزگان در این سال حدود ۴۰۰ هزار تن بیشتر از سال قبل تولید کرد و به تبع آن، هزینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز نیز افزایش یافت که تأثیر مستقیمی بر بهای تمام‌شده داشت.

وی ادامه داد: دومین عامل، افزایش نرخ حامل‌های انرژی بود. قیمت برق به ازای هر کیلووات حدود ۷۰ درصد افزایش یافت و در حوزه گاز نیز رشد قابل توجهی در هزینه‌ها رخ داد. عامل سوم به افزایش قیمت مواد مصرفی مربوط می‌شود. در این بخش نیز شرکت با رشد ۷۷ درصدی قیمت‌ها مواجه بود که طبیعتاً بر هزینه‌های تولید تأثیرگذار بود. مجموع این عوامل، مهم‌ترین دلایل افزایش بهای تمام‌شده محصولات فولاد هرمزگان در سال ۱۴۰۴ به شمار می‌روند.

عملکرد فراتر از متوسط صنعت در سود عملیاتی و سود خالص

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در خصوص روند سودآوری این شرکت بیان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سال ۱۴۰۴ برای فولاد هرمزگان، بازگشت به روند صعودی سودآوری پس از چند سال بود. این موضوع نشان می‌دهد که اقدامات اصلاحی، افزایش تولید و مدیریت هزینه‌ها توانسته است اثرات مثبتی بر عملکرد مالی شرکت داشته باشد.

وی افزود: بررسی عملکرد زنجیره فولاد کشور نیز مؤید این موضوع است. مجموع درآمد عملیاتی زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۴ از ۸۲۰ هزار میلیارد تومان به یک هزار و ۳۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد ۳۸.۵ درصدی است. این در حالی است که درآمد عملیاتی فولاد هرمزگان در همین بازه زمانی ۵۶ درصد رشد داشته است که به مراتب بالاتر از متوسط زنجیره فولاد کشور محسوب می‌شود.

رحیم با بیان اینکه در حوزه سودآوری نیز فولاد هرمزگان عملکردی فراتر از متوسط صنعت فولاد کشور داشته است، گفت: در حالی که سود عملیاتی کل زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۴ تنها ۴.۳ درصد رشد داشته، فولاد هرمزگان رشد ۲۸.۸ درصدی سود عملیاتی را ثبت کرده است. همچنین سود خالص کل زنجیره فولاد کشور ۲.۸ درصد افزایش یافته، اما سود خالص فولاد هرمزگان با رشد 18 درصدی همراه بوده است. این آمارها نشان می‌دهد که فولاد هرمزگان در شاخص‌های کلیدی از جمله رشد درآمد، سود عملیاتی و سود خالص، جایگاه بسیار مطلوبی در میان شرکت‌های فولادی کشور به دست آورده است.

استقبال بازار سرمایه از عملکرد فولاد هرمزگان

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با تاکید بر اینکه عملکرد مطلوب فولاد هرمزگان در بخش تولید و مالی، بازتاب مثبتی نیز در بازار سرمایه داشته است، عنوان کرد: نماد «هرمز» طی یک ماه اخیر ۵۰.۷ درصد رشد را تجربه کرده است. این در حالی است که بازدهی بازارهای موازی مانند طلا و ارز در این مدت منفی بوده و شاخص کل بورس نیز ۲۹.۷ درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: بررسی روند شش‌ماهه نیز نشان می‌دهد رشد ارزش سهام فولاد هرمزگان صرفاً ناشی از هیجانات بازار نبوده، بلکه نتیجه عملکرد عملیاتی و مالی مناسب شرکت و انتشار گزارش‌های مطلوب برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه است. در دوره شش‌ماهه، نماد «هرمز» ۳۹.۲ درصد رشد داشته، در حالی که بازدهی سکه ۲۱ درصد، یورو ۲۷ درصد و شاخص کل بورس ۲۹.۲ درصد بوده است. این موضوع نشان‌دهنده اعتماد بازار سرمایه به عملکرد و چشم‌انداز فولاد هرمزگان است.

پایش مجدد طرح‌های توسعه فولاد هرمزگان برای تسریع در اجرا

رحیم در خصوص طرح‌های توسعه‌ای فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: در بحث طرح‌های توسعه، ۳۳ طرح در شرکت فولاد هرمزگان از سال‌های گذشته، از سال ۱۴۰۰، تعریف شده است. هر یک از این طرح‌ها فرآیندهای متفاوتی داشته‌اند. ۴ طرح از این مجموعه به‌عنوان طرح‌های توسعه اصلی و ۲۹ طرح به‌عنوان طرح‌های توسعه زیرساختی تعریف شده بودند.

وی اضافه کرد: این طرح‌ها در راستای پروژه‌های توسعه‌ای بودند که در شرکت تعریف شدند. به عنوان مثال، در مقطعی پروژه افزایش ظرفیت ۳.۲ میلیون تنی تعریف شد و مقرر گردید پروژه‌های زیرساختی متناسب با این طرح نیز اجرا شوند. اما پروژه ۳.۲ میلیون تنی اجرا نشد و پروژه‌های زیرساختی برای شرکت باقی ماند.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ تصمیم گرفتیم پایش جدیدی از این پروژه‌ها انجام دهیم و بتوانیم آن‌ها را به نتیجه برسانیم. از این ۲۹ پروژه که پروژه‌های متفاوتی هستند و فرآیندهای مختلفی دارند، میزان پیشرفت بین ۳۰ تا ۸۰ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۴، ۷ پروژه تحویل موقت شد، ۴ پروژه خاتمه یافت و ۲ پروژه را فسخ کردیم، زیرا ضرورتی برای اجرای آن‌ها وجود نداشت. ۴ پروژه اصلی فولاد هرمزگان شامل مگامدول احیای مستقیم، واحد دوم اکسیژن پلنت، ایستگاه تحت فشار و ۴ مخزن ۷۰۰۰ مترمکعبی برای ذخیره‌سازی آهن اسفنجی هستند.

تأمین مالی؛ پیش‌نیاز تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای

به گفته رحیم، برای اینکه بتوانیم پروژه‌ها را به اجرا درآوریم، هم بحث تأمین مالی آن‌ها و هم قراردادهای پروژه‌ها اهمیت دارد. با توجه به اینکه برخی پروژه‌ها زمان‌بر هستند و در طول اجرای آن‌ها افزایش تورم و نرخ ارز رخ می‌دهد، طبیعتاً پروژه‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

وی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۴ این قراردادها را اصلاح کردیم و در حوزه تأمین مالی پروژه‌ها اقدامات لازم را انجام دادیم. خوشبختانه توانستیم در دی‌ماه گذشته برای پروژه‌ها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان افزود: در حال حاضر، پروژه مگامدول احیای مستقیم ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. همچنین پروژه‌هایی که در سال ۱۴۰۴ تحویل داده شده‌اند، عمدتاً در حوزه بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی بوده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به پروژه لنس سایدوال اشاره کرد. همچنین پروژه‌هایی در حوزه حریق، آتش‌نشانی و موارد مشابه نیز به سرانجام رسیده‌اند.

دستاوردهای مهم فولاد هرمزگان در سال ۱۴۰۴

به گفته رحیم، دو اتفاق مبارک در مجموعه فولاد هرمزگان رخ داد؛ نخست، کسب تندیس سیمین تعالی سازمانی بود که برای نخستین بار توسط شرکت فولاد هرمزگان محقق شد و این مجموعه را در جایگاه واقعی خود در میان برترین شرکت‌های کشور قرار داد. افتخار مهم دیگر در سال ۱۴۰۴، انتخاب فولاد هرمزگان به عنوان صادرکننده نمونه ملی بود.

ریسک‌ها و چالش‌های پیش‌رو

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با بیان اینکه سال ۱۴۰۵ سال بسیار سختی خواهد بود، اذعان کرد: آثار جنگ رمضان در حوزه اقتصادی قطعاً نمود خواهد داشت و طبیعتا باید برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های لازم برای فائق آمدن بر مشکلات را داشته باشیم.

وی افزود: حوزه تأمین ارز به عنوان یک چالش جدی در پروژه‌های فولاد هرمزگان و به تبع آن در کل پروژه‌های کشور مطرح خواهد بود. برای این چالش باید سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.

رحیم اضافه کرد: محدودیت‌های تأمین انرژی نیز در سال جاری به عنوان مشکلی مضاعف نسبت به سال‌های گذشته مطرح خواهد بود. البته محدودیت انرژی را در سال‌های گذشته نیز تجربه کرده‌ایم، اما پیش‌بینی می‌شود این مشکلات در سال جاری تشدید شود. همچنین حملات سایبری به عنوان یکی از چالش‌های جدی در کشور مطرح است و در این رابطه تمامی واحدهای فولادی و تولیدی کشور باید برنامه‌ریزی جدی برای مقابله با این تهدید داشته باشند.

راهبردهای افزایش تاب‌آوری فولاد هرمزگان

به گفته مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، برای افزایش تاب‌آوری فولاد هرمزگان و عبور از شرایط سخت اقتصادی، باید استراتژی‌ها و راهبردهایی تدوین کنیم که امکان غلبه بر مشکلات را فراهم سازد. در این رابطه حدود ۶ محور اصلی را مدنظر قرار داده‌ایم.

وی تصریح کرد: تامین انرژی به عنوان یک شاخص و چالش جدی مطرح است که برای آن برنامه‌ریزی لازم در زمینه خرید برق و احداث نیروگاه انجام شده است. همچنین تأمین مواد اولیه نیز به عنوان یک چالش مهم مطرح خواهد بود که برنامه‌ریزی‌های لازم برای آن در حال انجام است.

تمرکز بر بهینه‌سازی عملیاتی و مدیریت هزینه‌ها

رحیم با بیان اینکه در حوزه تولید، به نوعی به دنبال بهینه‌سازی عملیاتی هستیم، گفت: سودآوری صرفا در تولید و فروش نیست و بخش مهمی از سودآوری در بهینه‌سازی مصرف‌ها و مدیریت منابع نهفته است. این موضوع یکی از اقدامات جدی شرکت به شمار می‌رود و همکاران تلاش می‌کنند از طریق کنترل هزینه‌ها، مدیریت مصارف و طراحی اتاق پایش، این بهینه‌سازی را محقق کنند تا مدیریت هزینه‌ها به شکل مؤثرتری انجام شود.

به گفته وی، یکی از مباحث جدی که فولاد هرمزگان باید به عنوان یک واحد صادراتی مدنظر داشته باشد، موضوع تنوع محصولات است. در این زمینه نیز طرح توسعه‌ای در حال مطالعه و بررسی است.

تداوم رکوردشکنی تولید و ایفای نقش در تنظیم بازار

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در خصوص رویکرد این شرکت در سال جاری، گفت: در حوزه تولید و تأمین، رویکرد شرکت این است که در سال جاری نیز رکورد تولید را ثبت کند. از زمان آغاز مجدد فعالیت‌های مجموعه نیز همکاران با حداکثر ظرفیت در حال تولید هستند.

وی افزود: فولاد هرمزگان امروز به عنوان یکی از واحدهای فولادی استراتژیک کشور، نقش مهمی در تنظیم بازار ورق فولادی ایفا می‌کند و این موضوع برای مجموعه ما افتخاری ارزشمند است که در این مسیر گام برمی‌داریم.

رحیم در پایان تصریح کرد: همچنین در حوزه‌های بهره‌وری، مالی، منابع انسانی، فناوری و تعالی سازمانی نیز برنامه‌های لازم تدوین شده است که در سال جاری به اجرا خواهند رسید.

در ادامه مجمع، حسابرس و بازرس قانونی شرکت فولاد هرمزگان بندهای خود از صورت‌های مالی و گزارش هیئت مدیره را قرائت کرد و سهامداران سوالات خود را از هیئت مدیره پرسیدند و پاسخ‌ها داده شد.

شایان ذکر است در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد هرمزگان صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند 1404 مورد تصویب سهامداران قرار گرفت. همچنین موسسه هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب شد. روزنامه دنیای اقتصاد نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

میزان سود تقسیم شده میان سهامداران 93 ریال به ازای هر سهم اعلام شد که این میزان سود معادل 57 درصد از سود خالص شرکت بود.