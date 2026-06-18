ششمین تندیس زرین تعالی سازمانی در ویترین فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه؛ در آیین اختتامیه بیست‌وسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی، با اهدای تندیس زرین به سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، از این مجموعه به دلیل عملکرد ممتاز و ارتقای معنادار امتیاز در ارزیابی‌های ملی تقدیر شد؛ موفقیتی که فولاد مبارکه را بار دیگر در جایگاه سرآمد سازمانی کشور تثبیت کرد. فولاد مبارکه در این دوره با کسب امتیاز ۷۳۰، ششمین تندیس زرین تعالی سازمانی را از آن خود کرد و به‌عنوان تنها عضو باشگاه ۷۰۰ امتیازی‌ها در سطح ارزیابی‌های ملی معرفی شد؛ جایگاهی که نشان‌دهنده بلوغ مدیریتی، انسجام راهبردی و بهبود مستمر در تمامی ابعاد سازمان است.

تعالی سازمانی بدون تاب‌آوری پاسخگوی اقتصاد امروز نیست

فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تأکید بر ضرورت بازتعریف شاخص‌های تعالی سازمانی متناسب با شرایط امروز اقتصاد کشور گفت: در فضای جدید کسب‌وکار، دیگر نمی‌توان تاب‌آوری را صرفاً یک موضوع آکادمیک در حوزه مدیریت ریسک دانست، بلکه باید آن را به‌صورت عملیاتی، با رویکرد سازگاری پویا و اقدام سریع، در ساختار بنگاه‌ها نهادینه کرد.

مقیمی با اشاره به پیشینه سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، در سال ۱۳۹۴ این سیاست‌ها به قانون تبدیل شد و قانون نظارت بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز شکل گرفت. از سال ۱۳۹۵ نیز اقتصاد مقاومتی با رویکرد «اقدام و عمل» وارد مرحله اجرایی شد و در سال‌های بعد هم این مسیر با سازوکارهای مشخص ادامه پیدا کرد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۵ نیز بار دیگر موضوع اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در حوزه امنیت اقتصادی و پایداری فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، اهمیتی مضاعف پیدا کرده است. از همین منظر لازم است در حوزه تعالی سازمانی، علاوه بر شاخص‌هایی که تاکنون مورد توجه بوده، موضوع تاب‌آوری سازمانی با نگاه ویژه‌تری در کانون ارزیابی‌ها قرار گیرد.

مقیمی تصریح کرد: در گذشته موضوعاتی همچون رضایت مشتری، وفاداری مشتریان و شاخص‌های سنتی‌تر بهره‌وری و کیفیت در حوزه تعالی سازمانی مورد توجه بوده، اما با توجه به تحولات امروز اقتصاد کشور، فضای کسب‌وکار داخلی و حتی شرایط جهانی، لازم است «واکنش هوشمندانه» و «تاب‌آوری سازمانی» نیز به محورهای جدی و تعیین‌کننده تبدیل شوند.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه شناسایی ریسک به‌تنهایی کافی نیست، گفت: شناسایی مخاطرات و تهدیدها حتماً لازم است، اما کافی نیست. ارائه راهکار برای پوشش ریسک‌ها، نیازمند مدیران جسور و تصمیم‌گیرانی است که بتوانند اقدام و عمل را در سازمان خود نهادینه و آن را به فرایندهای اجرایی تبدیل کنند. وی ادامه داد: اگر قرار است بنگاه‌ها در شرایط متلاطم امروز دوام بیاورند، باید تنظیم‌گری داخلی، بازآرایی سازوکارها و سازگاری پویا را در دستور کار خود قرار دهند. امروز تاب‌آوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه بخشی از واقعیت محیط کسب‌وکار ماست؛ واقعیتی که فراوانی آن در اقتصاد کشور به‌شدت افزایش یافته است.

مقیمی با اشاره به مهم‌ترین منشأهای اختلال در محیط کسب‌وکار گفت: زنجیره تأمین، نوسانات مالی، تحولات جنگی، شوک‌های فناورانه و رخدادهایی از این دست، امروز جزو عواملی هستند که به‌شکل مستقیم بر فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی، تعالی سازمانی دیگر تنها به معنای عملکرد بهتر در شرایط عادی نیست، بلکه باید توانایی حفظ عملکرد در شرایط بحرانی نیز به‌عنوان یک الگو و معیار اصلی در نظر گرفته شود. وی این وضعیت را نیازمند یک «تغییر پارادایم» در نگاه به تعالی سازمانی دانست و افزود: پیش‌بینی اختلالات، آمادگی برای بحران و حفظ عملکردهای حیاتی سازمان، از جمله موضوعاتی است که باید به‌طور جدی در دستور کار بنگاه‌ها قرار گیرد.

مقیمی با اشاره به مهم‌ترین منشأهای اختلال در محیط کسب‌وکار گفت: زنجیره تأمین، نوسانات مالی، تحولات جنگی، شوک‌های فناورانه و رخدادهایی از این دست، امروز جزو عواملی هستند که به‌شکل مستقیم بر فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی، تعالی سازمانی دیگر تنها به معنای عملکرد بهتر در شرایط عادی نیست، بلکه باید توانایی حفظ عملکرد در شرایط بحرانی نیز به‌عنوان یک الگو و معیار اصلی در نظر گرفته شود.

وی این وضعیت را نیازمند یک «تغییر پارادایم» در نگاه به تعالی سازمانی دانست و افزود: پیش‌بینی اختلالات، آمادگی برای بحران و حفظ عملکردهای حیاتی سازمان، از جمله موضوعاتی است که باید به‌طور جدی در دستور کار بنگاه‌ها قرار گیرد رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه در برخی حوزه‌ها، اختلال یک واحد می‌تواند کل شبکه تولید را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: در بحران‌های اخیر شاهد بودیم که آسیب یا اختلال در یک واحد صنعتی، گاهی زنجیره‌ای متشکل از هزاران واحد دیگر را نیز متأثر می‌کند. در برخی موارد حتی امکان جایگزینی داخلی برای آن واحد یا محصول وجود ندارد و همین موضوع ضرورت اقدام فوری و هدفمند را دوچندان می‌کند.

وی افزود: در دسته‌بندی بحران‌های اخیر نیز روشن شده است که همه صنایع را نمی‌توان با یک نسخه واحد مدیریت کرد. در برخی حوزه‌ها باید به سمت تنوع‌بخشی به منابع تأمین رفت و دیگر نمی‌توان به یک منبع یا یک تأمین‌کننده اکتفا کرد. هرچند تا پیش از این، موضوع اقتصادی و کاهش هزینه‌ها محور اصلی این تصمیمات بود، اما امروز روشن شده که اختلالات می‌توانند مستقیماً فعالیت اجرایی بنگاه‌ها را با بحران مواجه کنند.

مقیمی درباره الزامات بازیابی و بازسازی صنایع آسیب‌دیده اظهار کرد: در شرایط جدید، این سؤال اساسی مطرح است که برای بازگرداندن بنگاه‌ها به وضعیت پیشین یا حتی بهتر از گذشته، چه اقداماتی باید در اولویت قرار گیرد. پاسخ این است که باید از تصمیم‌گیری‌های پراکنده و واکنشی فاصله بگیریم و به سمت سیاست‌گذاری‌های هدفمند، زنجیره‌محور و مبتنی بر پایداری حرکت کنیم.

وی ادامه داد: برخی راهکارها ممکن است شامل بازسازی خود واحد آسیب‌دیده باشد که در کوتاه‌مدت در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در برخی موارد نیز باید بخشی از فعالیت‌ها به واحدهایی منتقل شود که هم‌اکنون با ظرفیت پایین‌تر در کشور فعال هستند. بنابراین، صرف بازگرداندن یک واحد آسیب‌دیده به چرخه تولید کافی نیست، بلکه باید به پیوندهای پسین و پیشین آن، نقش آن در زنجیره ارزش و گستره اثرگذاری آن نیز توجه شود.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأکید کرد: این شاخص‌ها و ملاحظات باید در ارزیابی‌های حوزه تعالی سازمانی نیز مورد توجه قرار گیرد، زیرا صرف اتکا به شاخص‌های مرسوم گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد و صنعت کشور باشد.

وی در ادامه به اهمیت برخی صنایع در شرایط بحران اشاره کرد و گفت: در حوزه‌هایی مانند انرژی، هرگونه اختلال می‌تواند به توقف بخشی از اقتصاد منجر شود. همچنین صنایعی چون پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی، حمل‌ونقل و لجستیک از جمله حوزه‌هایی هستند که در زمان بحران باید توجه ویژه‌تری به آن‌ها داشت. در کنار این‌ها، صنایعی مانند سیمان، نهاده‌های شیمیایی و قطعات نیز از جمله بخش‌های مهم و اثرگذار به‌شمار می‌آیند و برخی صنایع دیگر نیز در سطح اهمیت متوسط قابل تعریف هستند.

مقیمی با تأکید بر نقش مدیران در عبور از این شرایط گفت: برای تحقق این رویکرد، بیش از هر چیز به مدیرانی نیاز داریم که توان تصمیم‌گیری، جسارت اقدام و قدرت اجرای تغییر در سازمان را داشته باشند. بدون چنین مدیرانی، تاب‌آوری سازمانی به یک شعار محدود خواهد شد، اما با حضور مدیران توانمند می‌توان آن را به یک مزیت واقعی و پایدار برای بنگاه‌ها و اقتصاد کشور تبدیل کرد.

فولاد مبارکه با اتکا به تاب‌آوری، از دل بحران به فرآیند تولید بازگشت

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه امروز 25 خردادماه با سخنرانی در اختتامیه بیست‌وسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی با تشریح مهم‌ترین چالش‌های صنعت فولاد در سطح جهانی و داخلی، از برنامه‌ریزی این مجموعه برای مدیریت بحران، تداوم کسب‌وکار و بازسازی پس از آسیب‌دیدگی خبر داد و گفت: فولاد مبارکه با اتکا به استانداردهای بین‌المللی تاب‌آوری، توان مهندسی داخلی و کار تیمی، توانسته است در شرایط دشوار از جمله جنگ اخیر نیز مسیر بازگشت سریع به تولید را دنبال کند.

وی با اشاره به مفهوم تاب‌آوری به‌عنوان پارادایم غالب در حوزه تعالی سازمانی، اظهار کرد: امروز جهان با شرایط چند بحرانی مواجه است و سازمان‌ها ناگزیرند علاوه بر مقاومت در برابر شوک‌ها، توان بازیابی سریع، انطباق با شرایط جدید و حتی تبدیل بحران به فرصت را در خود تقویت کنند.

چشم‌انداز نگران‌کننده بازار جهانی فولاد

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با بیان اینکه بازار جهانی فولاد در شرایط رکودی قرار دارد، افزود: چشم‌انداز تقاضای جهانی فولاد کاهشی شده و در عین حال با مازاد ظرفیت قابل توجهی در جهان مواجه هستیم.

به گفته زرندی، یکی از مهم‌ترین تحولات بازار جهانی، افزایش صادرات مازاد چین است؛ به‌طوری‌که صادرات فولاد این کشور در سال جاری به ۱۳۱ میلیون تن رسیده و نسبت به سال‌های ۲۰۲۰، حدود ۱۵۳ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: حتی بدون بروز جنگ نیز سال ۱۴۰۴ برای صنعت فولاد، سالی خاص و بحرانی بود؛ چراکه این صنعت همواره به‌صورت دوره‌ای با سیکل‌های بحرانی مواجه شده و از سال گذشته نیز با بحران بازار و رکود همراه شده است.

مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین به تشدید روند حمایت‌گرایی در اقتصاد جهانی اشاره و بیان کرد: کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و هند با افزایش تعرفه‌ها و حمایت از ظرفیت‌های داخلی خود، در حال بازتعریف سیاست‌های صنعتی هستند و این موضوع برای فعالان صنعت فولاد به ویژه در داخل کشور اهمیت راهبردی دارد.

وی فولاد سبز و الزامات کاهش کربن را از دیگر روندهای مهم جهانی برشمرد و اظهار کرد: از سال ۲۰۲۶، استانداردهای زیست‌محیطی به‌ویژه در اتحادیه اروپا با جدیت بیشتری اعمال خواهد شد. فولاد مبارکه نیز با وجود پشت سر گذاشتن سالی سخت، توانسته در ارزیابی‌های جهانی یک پله ارتقا یابد و هدف‌گذاری این گروه صنعتی، همچنان دستیابی به رشد بیشتر در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی است.

از تاب‌آوری تا پادشکنندگی در مدیریت سازمانی

زرندی با تشریح مفهوم تاب‌آوری سازمانی گفت: در این رویکرد، صرفاً کاهش آسیب ناشی از بحران مدنظر نیست، بلکه سازمان باید بتواند پس از شوک، سریع‌تر بازیابی شود و حتی از دل بحران، فرصت‌های تازه خلق کند.

وی افزود: امروز پس از مفهوم تاب‌آوری، مفهوم پادشکنندگی نیز در ادبیات مدیریتی جهان مطرح شده است؛ به این معنا که سازمان‌ها باید از فشارها و حوادث برای تقویت خود استفاده کنند.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به سیر تحول مفاهیم مدیریتی در سازمان‌ها تصریح کرد: در یک بازه زمانی، تمرکز از کیفیت به بهره‌وری، سپس به چابکی منتقل شد و اکنون مهم‌ترین موضوع در حوزه تعالی سازمانی، تاب‌آوری است؛ زیرا جهان با تنش‌های ژئوپولیتیکی، اختلال زنجیره تأمین، بحران انرژی، حملات سایبری و تحولات ناشی از فناوری‌های نوین مواجه است.

راهبردهای فولاد مبارکه در مواجهه با بحران

وی خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه در مواجهه با این شرایط، دو مسیر اصلی را دنبال کرده است؛ نخست، افزایش آمادگی سازمان برای واکنش کوتاه‌مدت در برابر بحران‌ها و دوم، کاهش آسیب‌پذیری راهبردی از طریق بازنگری در جهت‌گیری‌های استراتژیک.

زرندی سپس به مهم‌ترین محورهای تهدیدکننده تاب‌آوری در زنجیره فولاد اشاره و بیان کرد: امنیت مواد اولیه، انرژی، آب، گاز، حمل‌ونقل، توسعه برون‌مرزی، ملاحظات زیست‌محیطی و تحول دیجیتال و امنیت سایبری، از مهم‌ترین حوزه‌هایی هستند که برای هر یک از آنها برنامه‌ریزی مشخصی انجام شده است.

وی ادامه داد: در حوزه مواد اولیه، فولاد مبارکه تقویت هلدینگ معدنی و تمرکز بر معادن داخلی و همچنین سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های معدنی خارج از کشور را در دستور کار قرار داده است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به اقدامات این گروه صنعتی در خود تأمینی انرژی گفت: پروژه نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی فولاد مبارکه در آستانه بهره‎برداری کامل بود که مورد حمله دشمن آمریکایی–صهیونی قرار گرفت همچنین نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی نیز از دیگر پروژه‌های راهبردی این گروه صنعتی در حوزه خودکفایی انرژی که پیشرفت قابل توجهی داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین در حوزه آب، فولاد مبارکه ضمن اجرای طرحهای مربوط به بازچرخانی هفت تا هشت باره آب در سیکل داخلی، اجرای طرح‌های بازچرخانی و استفاده از پساب ۱۴ شهر اطراف را دنبال می‌کند و پروژه انتقال آب از دریا نیز از اقدامات مهم این گروه صنعتی در سال گذشته بوده است. در زمینه گاز نیز فولاد مبارکه به حوزه سرمایه‌گذاری در میادین گازی ورود کرده و برنامه‌هایی برای توسعه حضور در این بخش دارد که با وجود چالش‌های پیش آمده ناشی از جنگ همچنان با قوت از جانب ما در حال دنبال شدن است.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به زیرساخت‌های حمل‌ونقل این گروه صنعتی گفت: فولاد مبارکه بزرگ‌ترین سیستم ریلی بخش خصوصی کشور را در اختیار دارد و برای مدیریت بهتر بحران‌ها، موضوع تملک اسکله اختصاصی را نیز دنبال می‌کند.

زرندی همچنین از اخذ برخی استانداردهای مرتبط با کربن برای تسهیل صادرات به اتحادیه اروپا خبر و تأکید کرد: در کنار این موضوع، تمرکز بر دیجیتالی‌سازی و ارتقای امنیت سایبری نیز به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد و امید می‌رود تا پایان سال، دستاوردهای مهمی در حوزه تحول دیجیتال حاصل شود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات ساختاری فولاد مبارکه در حوزه مدیریت بحران اظهار کرد: این مجموعه از سال گذشته موفق به اخذ استاندارد بین‌المللی ISO 22301 در حوزه مدیریت تداوم کسب‌وکار شده و بر اساس همین استاندارد، فعالیت‌های حیاتی، تحلیل اثرات بحران، طراحی راهکارهای تداوم، تمرین‌های آمادگی و ارزیابی‌های مستمر را در دستور کار قرار داده است.

مدیرعامل فولاد مبارکه اظهار کرد: پیش از وقوع جنگ ۱۲ روزه نیز جلسات کمیته بحران با محور تداوم کسب‌وکار برگزار می‌شد و سناریوهای مختلفی از جمله اختلال انرژی، حملات سایبری، بحران عملیاتی خطوط تولید، اختلال در شبکه‌های ارتباطی، شرایط اضطراری و حوادث امنیتی بررسی شده بود.

واکنش سریع در بحران و تخلیه اضطراری

وی اضافه کرد: این برنامه‌ریزی‌ها باعث شد هنگام وقوع حادثه، مجموعه از آمادگی لازم برخوردار باشد. به گفته وی، در جریان حملات، متاسفانه یکی از همکاران پرتلاش و متعهد به درج رفیع شهادت نایل شد، اما در عین حال طی ۱۴ دقیقه توانست چند هزار نفر را از کل مجموعه صنعتی مجتمع فولاد مبارکه تخلیه کند؛ موضوعی که حاصل تمرین‌ها و آمادگی‌های قبلی بود؛ این مجموعه صنعتی برای دوران بحران، حین بحران و پس از بحران، بسته‌های مشخص عملیاتی طراحی کرده بود.

زرندی همچنین از تدوین سند راهبردی بازیابی و تداوم کسب‌وکار در دوره جنگ و پساجنگ خبر داد و گفت: پیش از وقوع بحران، ده‌ها جلسه آمادگی در این زمینه برگزار شده بود؛ پس از بروز حادثه، اقدامات در چهار محور اصلی شامل مدیریت ایمنی و تثبیت شرایط، راه‌اندازی فوری و بازگشت به تولید، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها و نیز نوسازی و بهبود پیگیری شد.

مدیرعامل فولاد مبارکه تصریح کرد با اشاره به شرایط بازار در زمان بحران اظهار کرد: همزمان با آسیب‌دیدگی، قیمت‌ها در بازار با جهش شدید مواجه شده بود، اما فولاد مبارکه تصمیم گرفت با وجود شرایط آسیب‌دیده، سریع وارد بازار شود تا از تشدید التهاب جلوگیری کند. به گفته وی، عرضه به‌موقع و مدیریت روانی بازار موجب شد قیمت‌ها کنترل شود و حتی در برخی موارد به سطحی پایین‌تر از زمان بحران بازگردد.

وی بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده را یکی از مهم‌ترین مراحل پس از حادثه دانست و افزود: از نخستین روز پس از آتش‌بس، فرآیند مستندسازی خسارت با حضور کارشناسان رسمی آغاز شد و تیم‌های تخصصی نیز بلافاصله وارد عمل شدند.

زرندی خاطرنشان کرد: در ابتدا پیش‌بینی شده بود که بازگشت یکی از خطوط اصلی تولید حدود چهار ماه زمان ببرد، اما با اتکا به توان مهندسی داخلی، فعالیت شبانه‌روزی و سه‌شیفته، این روند با سرعت بیشتری پیش رفت و گام اول و بخشی از مرحله بازسازی طی ۴۵ روز انجام شد. وی سه عامل اصلی این موفقیت را دانش عمیق نیروی انسانی، ثمرات بومی‌سازی در سال‌های گذشته و کار تیمی مبتنی بر اعتماد عنوان کرد و گفت: توان بالای شرکت‌های ایرانی و مهندسان داخلی در این تجربه به‌خوبی نمایان شد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه در مسیر بازسازی صرفاً به احیای وضعیت پیشین اکتفا نخواهد کرد، اظهار کرد: این مجموعه به دنبال ثبت یک رکورد تازه در حوزه بازیابی و بازسازی صنعتی است و در قالب یک کار منسجم تیمی و بهره مندی از همه ظرفیت های موجود تلاش می‌کند در بازه‌ای کوتاه‌تر از برآوردهای قبلی، به الگویی ملی و حتی بین‌المللی در این زمینه تبدیل شود.

عبور از مرز ۷۰۰ امتیاز، نشانه رشد متوازن همه ارکان سازمان است

محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه کسب ششمین تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی و دستیابی به امتیاز ۷۳۰ را حاصل بیش از دو دهه حرکت مستمر این شرکت در مسیر تعالی دانست و تأکید کرد: عبور از مرز ۷۰۰ امتیاز نشان‌دهنده بلوغ سازمانی و رشد متوازن در تمامی ارکان فولاد مبارکه است.

وی در حاشیه این رویداد با اشاره به سابقه حضور فولاد مبارکه در فرآیندهای تعالی سازمانی اظهار کرد: مسیر تعالی در فولاد مبارکه از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و طی ۲۳ سال گذشته به یکی از ارکان اصلی نظام مدیریتی شرکت تبدیل شده است. در این مدت، تعالی سازمانی نه به‌عنوان یک پروژه مستقل، بلکه به‌عنوان چارچوبی برای بهبود مستمر، یادگیری سازمانی، توسعه قابلیت‌ها و خلق ارزش برای ذی‌نفعان در تمامی سطوح شرکت دنبال شده است.

شریفی افزود: فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۱ برای نخستین‌بار موفق به کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی شد و امروز پس از ۱۴ سال همچنان این جایگاه را حفظ کرده است. بی‌تردید حفظ جایگاه زرین در طول زمان، به‌مراتب دشوارتر از دستیابی اولیه به آن است؛ چراکه مستلزم ارتقای مستمر قابلیت‌های سازمانی، انطباق با تحولات محیطی، بهبود عملکرد و پاسخگویی به انتظارات روزافزون ذی‌نفعان است.

معاون استراتژی و توسعه فناوری گروه فولاد مبارکه با اشاره به امتیاز ۷۳۰ این شرکت تصریح کرد: این امتیاز صرفاً یک عدد نیست، بلکه بیانگر سطح بلوغ سازمانی فولاد مبارکه در حوزه‌هایی همچون رهبری، استراتژی، سرمایه انسانی، مدیریت دانش، نوآوری، تحول دیجیتال، حکمرانی، مدیریت ذی‌نفعان و نتایج کسب‌وکار است. امروز فولاد مبارکه تنها شرکت کشور است که توانسته از مرز ۷۰۰ امتیاز در جایزه ملی تعالی سازمانی عبور کند و این دستاورد، جایگاه ممتاز شرکت را در میان سازمان‌های ایرانی به نمایش می‌گذارد.

وی یکی از مهم‌ترین یافته‌های ارزیابی اخیر را رشد چشمگیر شرکت در حوزه نتایج دانست و گفت: تعالی در فولاد مبارکه صرفاً به استقرار سیستم‌ها و فرآیندها محدود نشده، بلکه آثار آن در نتایج واقعی سازمان، رضایت ذی‌نفعان، عملکرد کسب‌وکار، توسعه اجتماعی و پایداری سازمانی نیز به‌طور ملموس قابل مشاهده است.

شریفی ادامه داد: فولاد مبارکه در سال‌های اخیر همزمان با توسعه ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حوزه‌های تحول دیجیتال، فولاد سبز، توسعه فناوری، مدیریت انرژی، توسعه سرمایه انسانی و مسئولیت‌های اجتماعی انجام داده است و ارتقای امتیاز شرکت در ارزیابی تعالی، بازتابی از اثربخشی این رویکرد یکپارچه و آینده‌نگر به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اهمیت مدل تعالی در فرآیند مدیریت سازمان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ارزش این مدل آن است که سازمان را قادر می‌سازد به‌صورت مستمر خود را ارزیابی کرده، نقاط قوت و زمینه‌های بهبود را شناسایی کند و برای آینده آمادگی بیشتری داشته باشد. از این منظر، ششمین تندیس زرین پایان مسیر نیست، بلکه نشانه‌ای از بلوغ بیشتر سازمان و آغاز مرحله‌ای تازه در حرکت به‌سوی سرآمدی است.

معاون استراتژی و توسعه فناوری گروه فولاد مبارکه در پایان اظهار داشت: فولاد مبارکه امروز در مسیر تحقق چشم‌انداز خود به‌عنوان یک فولادساز سبز، هوشمند و عضو جمع ۲۰ فولادساز برتر جهان حرکت می‌کند و استمرار فرهنگ تعالی، مهم‌ترین پشتوانه تحقق این چشم‌انداز خواهد بود.

هم‌ترازی توانمندسازها و نتایج، نشانه بلوغ فولاد مبارکه در تعالی سازمانی

سیامک شجاعی، مدیر استراتژی و تعالی سازمانی فولاد مبارکه کسب ششمین تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی و دستیابی این شرکت به امتیاز ۷۳۰ را نشانه‌ای از بلوغ و اثربخشی نظام‌های مدیریتی و استمرار حرکت در مسیر سرآمدی دانست.

وی در حاشیه این رویداد با بیان اینکه این موفقیت صرفاً یک دستاورد مقطعی نیست، اظهار کرد: نتایج ارزیابی‌های اخیر نشان می‌دهد فولاد مبارکه توانسته ضمن حفظ توازن و بلوغ در تمامی معیارهای اصلی مدل تعالی سازمانی، در حوزه نتایج نیز رشد معناداری را تجربه کند. این موضوع بیانگر آن است که سازمان از مرحله استقرار نظام‌ها و فرآیندها عبور کرده و اکنون اثربخشی این نظام‌ها در خلق نتایج پایدار نمایان شده است.

مدیر استراتژی و تعالی سازمانی فولاد مبارکه افزود: بررسی‌های مقایسه‌ای ارزیابی‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد معیارهای رهبری، استراتژی، کارکنان، قابلیت‌ها و عملیات به سطحی از بلوغ رسیده‌اند که می‌توان آن را در تراز سازمان‌های سرآمد ارزیابی کرد. در مقابل، مهم‌ترین رشد این دوره در معیارهای نتایج رقم خورده که بیانگر اثربخشی رویکردها و نظام‌های مدیریتی شرکت است.

شجاعی با اشاره به هم‌تراز شدن نتایج با توانمندسازها در فولاد مبارکه تصریح کرد: این همان الگویی است که در سازمان‌های پیشرو جهان مشاهده می‌شود؛ جایی که فرآیندها، ساختارها و نظام‌های مدیریتی از مرحله استقرار عبور کرده و به خلق ارزش واقعی برای مشتریان، کارکنان، جامعه و سایر ذی‌نفعان منجر می‌شوند.

وی رهبری یکپارچه و همسو با راهبردهای کلان شرکت، نگرش سیستمی در زنجیره ارزش، توسعه رویکردهای مشتری‌محور و داده‌محور، استقرار نظام‌های یادگیری، نوآوری و مدیریت دانش و همچنین توسعه اکوسیستم همکاری با تأمین‌کنندگان، مشتریان، دانشگاه‌ها و شرکای راهبردی را از مهم‌ترین عوامل مؤثر در این موفقیت برشمرد.

مدیر استراتژی و تعالی سازمانی فولاد مبارکه در ادامه خاطرنشان کرد: این دستاورد در شرایطی حاصل شده که صنعت فولاد کشور و فولاد مبارکه با چالش‌هایی همچون محدودیت‌های انرژی، نوسانات اقتصادی، ریسک‌های صادراتی، الزامات گذار به فولاد سبز و فشارهای محیطی مواجه بوده‌اند. از این رو، حفظ جایگاه برتر و ارتقای کیفیت نتایج در چنین شرایطی بیانگر سطح بالای تاب‌آوری سازمانی و بلوغ مدیریتی شرکت است.

وی با اشاره به مسیر پیش روی فولاد مبارکه گفت: افزایش بهره‌وری، مدیریت یکپارچه ریسک، پایداری منابع انرژی، ارتقای نتایج راهبردی و آمادگی بیشتر برای مواجهه با چالش‌های آینده صنعت فولاد از مهم‌ترین محورهایی است که می‌تواند شرکت را به سطوح بالاتری از سرآمدی هدایت کند.

شجاعی همچنین ارتقای عملکرد فولاد مبارکه در حوزه نتایج جامعه را یکی از ارزشمندترین دستاوردهای ارزیابی اخیر دانست و افزود: رشد در این حوزه به مراتب دشوارتر از بسیاری از معیارهای دیگر است، زیرا موفقیت در آن صرفاً با عملکرد داخلی سازمان سنجیده نمی‌شود و بازتابی از میزان اثرگذاری واقعی سازمان بر جامعه، محیط زیست و ذی‌نفعان بیرونی است.

وی ادامه داد: ارتقای یک‌پله‌ای نتایج جامعه نشان می‌دهد رویکردهای فولاد مبارکه در حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، توسعه مناطق پیرامونی، مدیریت محیط زیست، تعامل با ذی‌نفعان و خلق ارزش مشترک توانسته آثار ملموس و قابل سنجشی در سطح جامعه ایجاد کند.

مدیر استراتژی و تعالی سازمانی فولاد مبارکه در پایان از تمامی کارکنان و به‌ویژه اعضای تیم‌های تعالی سازمانی که در دستیابی به این موفقیت نقش‌آفرینی کرده‌اند، قدردانی کرد.

«تعالی» در فولاد مبارکه؛ از مدل‌های مدیریتی تا یک فرهنگ جاری

علی کیانی، رئیس سیستم‌های مدیریت کیفیت و سرآمدی فولاد مبارکه، در گفت‌وگو با ایراسین، کسب ششمین تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را نه یک موفقیت مقطعی، بلکه نشانه‌ای از بلوغِ پایدارِ نظام مدیریتی این سازمان دانست.

کیانی در حاشیه این رویداد، با بیان اینکه فولاد مبارکه در دوره‌های اخیر از تمرکز بر بهبود فرآیندها به سمت حوزه‌های استراتژیک مانند آینده‌نگری، تحول دیجیتال، پایداری انرژی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی حرکت کرده است، افزود: «ما صرفاً به دنبال استقرار استانداردهای جهانی نظیر EFQM نبوده‌ایم؛ بلکه با بومی‌سازیِ ۱۶ مدل استاندارد مدیریتی، معماریِ یکپارچه‌ای را طراحی کرده‌ایم که مستقیماً در خدمت خلق ارزش برای ذی‌نفعان است.»

وی هم‌افزایی میان کیفیت، بهره‌وری و تحول دیجیتال را عامل کلیدی این موفقیت خواند و تأکید کرد: «امروز تعالی در فولاد مبارکه دیگر یک الزامات مدیریتی نیست، بلکه بخشی از فرهنگِ جاری سازمان است؛ فرهنگی که پرسشگری، یادگیری و مشارکت کارکنان را در تار و پودِ تصمیم‌گیری‌های روزمره نهادینه کرده است.»

کیانی با اشاره به نقش هوش مصنوعی در آینده‌ی کیفیت اظهار داشت: «آینده نظام‌های مدیریتی بدون هوش مصنوعی قابل تصور نیست؛ بنابراین فولاد مبارکه این فناوری را به عنوان محور اصلی برای پیش‌بینی ریسک‌ها و بهینه‌سازی فرآیندها در دستور کار دارد.»

رئیس سیستم‌های مدیریت کیفیت فولاد مبارکه در پایان با اشاره به گسترش این فرهنگ در سطح گروه فولاد مبارکه تصریح کرد: «موفقیت‌های اخیر نشان می‌دهد فولاد مبارکه تنها یک سازمانِ متعالی نیست، بلکه محور شکل‌گیری یک «گروه متعالی» در صنعت کشور است؛ تجربه‌ای که در شرایط بحرانی، به پشتوانه‌ای برای تاب‌آوری و خلق نتایج بزرگ تبدیل شده است.»