به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، نشست مشترک محمود صلبی، بازرس قضایی و بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت، مسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر و رئیس هیأت عامل ایمیدرو با سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، دیروز چهارشنبه ۲۷ خردادماه در این مجتمع صنعتی برگزار شد.

رویکرد تداوم کسب‌وکار، فولاد مبارکه را از بحران‌های ۱۴۰۴ عبور داد/ پیشبرد همزمان بازسازی و تنظیم بازار در دل بحران

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در این نشست مشترک با اشاره به شرایط ویژه سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: فولاد مبارکه با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و نگاه مبتنی بر تداوم کسب‌وکار، تلاش کرد ضمن حفظ پایداری تولید، کمترین تأثیر را از بحران‌های پیش‌آمده متحمل شود.

وی افزود: با توجه به ابعاد گسترده فعالیت‌های فولاد مبارکه و تأثیرپذیری آن از شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه، موضوعات و ریسک‌های مختلف به‌صورت مستمر در مجموعه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد و راهکارهای مقابله با آن‌ها تدوین می‌شود.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تصریح کرد: سناریوهای مختلفی برای شناسایی نقاط آسیب‌پذیر مجموعه در برابر بحران‌هایی همچون حملات سایبری، محدودیت‌های انرژی و چالش‌های اجتماعی طراحی و ارزیابی شد.

وی اضافه کرد: این مجموعه صنعتی با رویکرد تداوم کسب‌وکار، در سال ۱۴۰۴ موفق به دریافت استاندارد بین‌المللی ISO 22301 در حوزه مدیریت تداوم کسب‌وکار شد؛ بر این اساس، پیش از وقوع حوادث اخیر نیز اقدامات و تدابیر لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی در دستور کار این مجموعه قرار داشته است.

زرندی با اشاره به رخدادهای متعدد سال ۱۴۰۴ گفت: این سال از جنبه‌های مختلف، سالی خاص و کم‌سابقه برای فولاد مبارکه بود و این مجموعه با شرایط و چالش‌های متعددی روبه‌رو شد که موجب وقفه‌ای جدی در کار ایجاد شد اما با این حال و پس از حملات به این صنعت، همدلی کارکنان، حضور مؤثر مدیران و آمادگی قبلی مجموعه موجب شد این شرایط به بهترین شکل مدیریت شود.

وی ادامه داد: گزارش‌های ارائه‌شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مسئولان ذی‌ربط نشان می‌دهد که با وجود گستردگی حوادث و چالش‌های ایجادشده، فولاد مبارکه توانسته است آثار این رخدادها را در حوزه تولید و تنظیم بازار به حداقل برساند.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به شرایط ایجادشده در پی حملات به فولاد مبارکه اظهار کرد: در همان روزهای ابتدایی، برنامه‌ریزی دقیقی برای مدیریت شرایط انجام شد، چرا که ابعاد حادثه برای می‌توانست تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد مجموعه و حتی بازار کشور داشته باشد.

وی افزود: در هفته نخست، با وجود حساسیت بالای شرایط، تدابیر لازم به‌ویژه در حوزه منابع انسانی و مدیریت عملیات اتخاذ شد و روند کارها بدون وقفه ادامه یافت.

زرندی با اشاره به ضرورت هم‌زمانی بازسازی و مدیریت بازار گفت: در مقایسه با برخی بازارها که پس از بحران‌ها با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شدند، ما تلاش کردیم علاوه بر تمرکز بر بازسازی، از طریق سازماندهی دقیق، ثبات بازار را نیز حفظ کنیم.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ادامه داد: یکی از تصمیمات مهم، آغاز زودهنگام فعالیت‌ها و عرضه محصول در بازار بود که باعث شد از شکل‌گیری شوک قیمتی جلوگیری شود؛ در غیر این صورت، بازار می‌توانست با نوسانات جدی‌تری مواجه شود.

وی تصریح کرد: در بازسازی کوره شماره ۸، هدف اولیه بازگشت به مدار در ۱۰۰ روز بود، اما با تلاش شبانه‌روزی همکاران، این زمان به ۴۵ روز کاهش یافت که یک دستاورد مهم و نتیجه کار تیمی و هماهنگی کامل در مجموعه است.

زرندی با قدردانی از تلاش مدیران، کارکنان و حمایت دستگاه‌های مرتبط افزود: این موفقیت حاصل کار جمعی و هم‌افزایی درون و برون سازمانی بود و توانست علاوه بر بازسازی زیرساخت، به تثبیت شرایط بازار نیز کمک کند.

وی تأکید کرد: این تجربه نشان داد که با برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان در شرایط بحرانی هم تولید را حفظ کرد و هم نقش تنظیم‌گر بازار را ایفا نمود.

فولاد مبارکه نقش مهمی در جلوگیری از اختلال بازار ایفا کرد/ قدردانی از تلاش‌های فولاد مبارکه در مدیریت شرایط بحرانی و حفظ تولید پایدار

محمود صلبی، بازرس قضایی و بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت هم در این نشست با اشاره به شرایط خاص حاکم بر صنعت کشور در دوره‌های بحرانی، از تلاش‌های مدیران و کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.

وی افزود: از زمان حمله به این مجموعه، دستگاه‌های نظارتی و مسئولان مرتبط به‌صورت مستمر در کنار مدیران فولاد مبارکه حضور داشته و روند مدیریت شرایط و بازگشت به وضعیت پایدار تولید را همراهی کرده‌اند.

صلبی با بیان اینکه در دوره‌های مختلف و به‌ویژه شرایط بحرانی، فشارها و مشکلات متعددی بر بخش صنعت کشور وارد شده است، در حالی که مأموریت حفظ زنجیره تأمین در سایر بخش‌ها نیز بر عهده این مجموعه بوده است، اظهار کرد: با وجود این چالش‌ها، اقدامات مهم و اثرگذاری در مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه انجام شده که نقش قابل توجهی در حفظ پایداری تولید و جلوگیری از اختلال در بازار کشور داشته است.

وی اضافه کرد: پس از جنگ، بخش‌هایی از زیرساخت‌ها و فرآیندهای تولیدی در شرایط سخت با آسیب‌ها و اختلالاتی مواجه شده بود، اما با برنامه‌ریزی ۴۵ روزه برای بازگشت به شرایط مطلوب و تلاش مستمر مدیران و کارکنان، روند بازسازی و بازگشت به مدار تولید با سرعت دنبال شد.

بازرس قضایی و بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت نقش دستگاه‌های نظارتی در همراهی با صنایع در دوره‌های حساس گفت: در مقاطع بحرانی، نوع تصمیم‌گیری‌ها و رویکرد مدیریتی اهمیت ویژه‌ای دارد و باید متناسب با شرایط خاص کشور، تصمیم‌های دقیق و اثرگذار اتخاذ شود.

وی تأکید کرد: همکاری میان بخش‌های اجرایی، نظارتی و مدیریتی در صنایع بزرگ کشور می‌تواند از بروز اختلال در تأمین نیازهای مردم جلوگیری کرده و پایداری تولید را تضمین کند.

صلبی با اشاره به یکی از موضوعات مهم در پروژه نورد گرم ۲ که خوشبختانه از آسیب‌ها و حملات اخیر مصون مانده است، خاطرنشان کرد: در دوره مدیریت جدید فولاد مبارکه، روند پیشرفت این پروژه نسبت به گذشته شتاب بیشتری گرفته است. بر این اساس، فولاد مبارکه در کنار بازسازی نواحی آسیب‌دیده، بر تسریع در اجرای پروژه نورد گرم ۲ نیز تمرکز کرده و تکمیل هرچه سریع‌تر آن را در دستور کار قرار داده است.

وی ضمن قدردانی از مجموعه فولاد مبارکه و سایر شرکت‌های تولیدی، بر ضرورت تداوم رویکردهای مدیریتی منعطف و مسئله‌محور در شرایط بحرانی و توجه به تصمیم‌گیری‌های متناسب با وضعیت‌های بحرانی تأکید کرد.

فولاد مبارکه یک دانشگاه صنعتی برای کشور است/ مدیریت جهادی فولاد مبارکه در شرایط جنگی افتخاری بزرگ برای کشور آفرید

همچنین مسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو هم در این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر کشور، اظهار کرد: جنایت‌های صورت‌گرفته علیه ملت ایران، به‌ویژه شهادت فرماندهان، دانشمندان و کودکان بی‌گناه مدرسه میناب، رخدادهایی تاریخی هستند که باید برای نسل‌های آینده روایت شوند تا هرگز از حافظه ملت ایران پاک نشوند.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی فولاد مبارکه در اقتصاد کشور افزود: فولاد مبارکه صرفاً یک بنگاه صنعتی نیست، بلکه یک دانشگاه صنعتی برای کشور به شمار می‌آید که طی سال‌های گذشته با اتکا به دانش، تخصص، غیرت و همت کارکنان خود، نمادی از توانمندی ملی و تحقق شعار ما می‌توانیم بوده است.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به حادثه اخیر و روند بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده فولاد مبارکه تصریح کرد: از نخستین ساعات وقوع حادثه، مدیران و کارکنان این مجموعه با برنامه‌ریزی دقیق و حضور میدانی، عملیات ارزیابی، پاکسازی و بازسازی را آغاز کردند. این اقدامات در شرایطی انجام شد که کشور با شرایط خاص و تهدیدات جنگی مواجه بود و مدیریت همزمان مسائل فنی، تولیدی، روانی و بازار نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و مؤثر بود.

سمیعی‌نژاد ادامه داد: در همان ساعات اولیه، برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای بازسازی، حفظ تولید و مدیریت بازار تدوین شد و خوشبختانه نتایج حاصل‌شده فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. بازگشت سریع خطوط تولید و اجرای موفق برنامه‌های بازسازی، افتخاری بزرگ برای صنعت کشور محسوب می‌شود.

وی با تقدیر از تلاش‌های مدیرعامل و کارکنان فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: در روزهای دشوار اخیر، همه ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار این مجموعه صنعتی بودند و هیچ فاصله‌ای میان حوزه‌های تولید، سیاست‌گذاری و پشتیبانی وجود نداشت. حضور وزیر صنعت در کنار کارکنان فولاد مبارکه نیز موجب تقویت روحیه و افزایش انگیزه نیروهای جهادی این مجموعه شد؛ ایمیدرو، به‌عنوان نهاد پشتیبان، سیاست‌گذاری‌ها و مصوباتی در دستور کار قرار گرفته تا موانع پیش‌روی صنایع، به‌ویژه فولاد مبارکه، شناسایی و رفع شود و مسیر فعالیت‌ها این مجموعه هموارتر گردد.

معاون وزیر صمت همچنین از همکاری و همراهی دستگاه‌های نظارتی قدردانی کرد و گفت: تعامل سازنده میان بخش‌های اجرایی و نظارتی، نقش مهمی در رفع موانع و تسریع تصمیم‌گیری‌ها داشت و زمینه‌ساز تحقق موفقیت‌های اخیر شد.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اخلال در بازار و صنعت کشور تأکید کرد: با وجود تنش‌های ایجادشده در بازارهای جهانی و تلاش دشمن برای برهم زدن آرامش اقتصادی کشور، صنعتگران ایرانی توانستند با همدلی، مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق، ثبات بازار را حفظ کنند. امروز دستاورد فولاد مبارکه نشان داد که صنعت ایران در سخت‌ترین شرایط نیز قادر به خلق افتخار و عبور از بحران‌هاست.

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