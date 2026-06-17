مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان مطرح کرد:
حرکت به سوی بلوغ سازمانی؛ راهبرد فولاد هرمزگان در مسیر تعالی
فولاد هرمزگان در سالهای اخیر حضور مستمری در فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی داشته است. ارزیابی شما از اهمیت این رویداد چیست؟
علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در حاشیه بیست سومین همایش ملی جایزه تعالی سازمانی، پس از کسب تندیس سیمین، با بیان اینکه تعالی سازمانی یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای بهرهوری و بهبود مستمر در بنگاههای اقتصادی است، گفت: فولاد هرمزگان حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی را فرصتی برای ارزیابی دقیق عملکرد، بهرهگیری از تجربیات برتر و شناسایی مسیرهای توسعه میداند. نتایج این ارزیابیها طی سالهای گذشته زمینهساز اجرای پروژههای بهبود، ارتقای فرآیندها، توسعه سرمایه انسانی و افزایش اثربخشی فعالیتها در شرکت و به تبع آن کسب سه تندیس بلورین و یک تندیس سیمین جایزه تعالی سازمانی شده و فولاد هرمزگان با تکیه بر فرهنگ مشارکت، نوآوری و تحول، مسیر تعالی را بهعنوان یک راهبرد مستمر و بلندمدت دنبال میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در حاشیه بیست سومین همایش ملی جایزه تعالی سازمانی، پس از کسب تندیس سیمین، با بیان اینکه تعالی سازمانی یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای بهرهوری و بهبود مستمر در بنگاههای اقتصادی است، گفت: فولاد هرمزگان حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی را فرصتی برای ارزیابی دقیق عملکرد، بهرهگیری از تجربیات برتر و شناسایی مسیرهای توسعه میداند. نتایج این ارزیابیها طی سالهای گذشته زمینهساز اجرای پروژههای بهبود، ارتقای فرآیندها، توسعه سرمایه انسانی و افزایش اثربخشی فعالیتها در شرکت و به تبع آن کسب سه تندیس بلورین و یک تندیس سیمین جایزه تعالی سازمانی شده و فولاد هرمزگان با تکیه بر فرهنگ مشارکت، نوآوری و تحول، مسیر تعالی را بهعنوان یک راهبرد مستمر و بلندمدت دنبال میکند.
جایزه ملی تعالی سازمانی را نباید صرفاً یک رقابت برای کسب تندیس یا تقدیرنامه تلقی کرد. مهمترین دستاورد این فرآیند، ایجاد نگاه سیستمی و نهادینهسازی فرهنگ بهبود مستمر در سازمان است. مدل تعالی به شرکتها کمک میکند تا نقاط قوت خود را شناسایی کرده و برای رفع زمینههای قابل بهبود، برنامهریزی دقیق و هدفمند داشته باشند. در فولاد هرمزگان نیز این رویکرد بهعنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای عملکرد مورد توجه قرار گرفته است.
مهمترین اهداف فولاد هرمزگان از حضور در بیستوسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی چیست؟
هدف اصلی ما، ارتقای سطح بلوغ سازمانی و جاریسازی مفاهیم تعالی در تمامی فرآیندهاست. معتقدیم تعالی سازمانی زمانی ارزشآفرین خواهد بود که در تصمیمگیریها، شیوههای مدیریتی، فرآیندهای عملیاتی و تعامل با ذینفعان نمود پیدا کند. حضور در این ارزیابیها فرصت مناسبی برای دریافت بازخوردهای تخصصی و بهرهگیری از تجربیات ارزشمند ارزیابان و سایر سازمانهای برتر کشور فراهم میکند.
ارزیابیهای تعالی چه تأثیری بر عملکرد شرکت داشته است؟
نتایج حاصل از ارزیابیهای گذشته نشان داده است که این فرآیند میتواند زمینهساز تعریف پروژههای بهبود، ارتقای بهرهوری، افزایش رضایت مشتریان و توسعه سرمایه انسانی باشد. در فولاد هرمزگان نیز تلاش کردهایم از خروجی ارزیابیها بهعنوان نقشه راهی برای حرکت به سمت عملکردی اثربخشتر و پایدارتر استفاده کنیم.
نقش کارکنان در تحقق اهداف تعالی سازمانی را چگونه ارزیابی میکنید؟
بدون تردید، سرمایه انسانی مهمترین عامل موفقیت در مسیر تعالی است. مشارکت کارکنان، انتقال تجربیات، ارائه پیشنهادهای بهبود و تعهد به اجرای فرآیندها، از الزامات دستیابی به سطوح بالاتر تعالی محسوب میشود. ما در فولاد هرمزگان تلاش کردهایم با تقویت فرهنگ یادگیری، توانمندسازی کارکنان و ایجاد فضای مشارکتی، زمینه حضور فعال همه همکاران را در این مسیر فراهم کنیم.
برنامه فولاد هرمزگان برای آینده در حوزه تعالی سازمانی چیست؟
حرکت در مسیر تعالی، یک پروژه مقطعی نیست؛ بلکه سفری مستمر برای بهبود و توسعه است. برنامه ما این است که با تکیه بر نوآوری، تحول دیجیتال، ارتقای فرآیندها و توجه همزمان به منافع تمامی ذینفعان، جایگاه فولاد هرمزگان را بهعنوان سازمانی پیشرو در صنعت فولاد کشور بیش از پیش تقویت کنیم. اطمینان داریم که با همدلی و تلاش کارکنان، میتوانیم به دستاوردهای ارزشمندتری در حوزه تعالی سازمانی دست یابیم.
پیام شما به فعالان صنعتی حاضر در بیستوسومین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی چیست؟
امروز بیش از هر زمان دیگری، سازمانها برای حفظ رقابتپذیری نیازمند یادگیری مستمر، انعطافپذیری و حرکت بر مبنای الگوهای علمی مدیریت هستند. مدل تعالی سازمانی بستری مناسب برای تحقق این اهداف فراهم میکند. امیدوارم همه بنگاههای اقتصادی کشور با بهرهگیری از این ظرفیت، در مسیر توسعه پایدار، ارتقای کیفیت و خلق ارزش برای جامعه گام بردارند.