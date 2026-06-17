تندیس سیمین تعالی؛ ثمره حرکت هدفمند فولاد هرمزگان در مسیر سرآمدی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، متن پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

کسب «تندیس سیمین بیست‌وسومین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی» برای نخستین بار در تاریخ شرکت فولاد هرمزگان، افتخاری ارزشمند و دستاوردی ماندگار است که حاصل تلاش‌های هدفمند، همدلی، تعهد و شایستگی تمامی مدیران، کارکنان و شرکای تجاری این مجموعه بزرگ صنعتی می‌باشد.

هیأت مدیره شرکت فولاد هرمزگان، ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت ارزشمند به خانواده بزرگ فولاد هرمزگان، از زحمات و کوشش‌های بی‌وقفه مدیرعامل محترم، مدیران، کارشناسان و تمامی کارکنان پرتلاش شرکت قدردانی می‌نماید.

بی‌تردید دستیابی به این جایگاه ممتاز، نشان‌دهنده حرکت مستمر شرکت در مسیر تعالی سازمانی، بهبود عملکرد، توسعه پایدار و تحقق اهداف راهبردی است. امید است با اتکال به خداوند متعال و تداوم این مسیر ارزشمند، شاهد افتخارات و موفقیت‌های بزرگ‌تر برای فولاد هرمزگان و صنعت فولاد کشور باشیم.

هیئت مدیره شرکت فولاد هرمزگان