پیام تبریک هیئت مدیره شرکت فولاد هرمزگان در پی کسب تندیس سیمین تعالی سازمانی؛
تندیس سیمین تعالی؛ ثمره حرکت هدفمند فولاد هرمزگان در مسیر سرآمدی
در پی کسب تندیس سیمین تعالی سازمانی توسط شرکت فولاد هرمزگان ، هیئت مدیره این شرکت در پیام تبریکی کسب این تندیس را حاصل تلاشهای هدفمند، همدلی، تعهد و شایستگی تمامی کارکنان و ثمره حرکت هوشمند در مسیر سرآمدی دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، متن پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
کسب «تندیس سیمین بیستوسومین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی» برای نخستین بار در تاریخ شرکت فولاد هرمزگان، افتخاری ارزشمند و دستاوردی ماندگار است که حاصل تلاشهای هدفمند، همدلی، تعهد و شایستگی تمامی مدیران، کارکنان و شرکای تجاری این مجموعه بزرگ صنعتی میباشد.
هیأت مدیره شرکت فولاد هرمزگان، ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت ارزشمند به خانواده بزرگ فولاد هرمزگان، از زحمات و کوششهای بیوقفه مدیرعامل محترم، مدیران، کارشناسان و تمامی کارکنان پرتلاش شرکت قدردانی مینماید.
بیتردید دستیابی به این جایگاه ممتاز، نشاندهنده حرکت مستمر شرکت در مسیر تعالی سازمانی، بهبود عملکرد، توسعه پایدار و تحقق اهداف راهبردی است. امید است با اتکال به خداوند متعال و تداوم این مسیر ارزشمند، شاهد افتخارات و موفقیتهای بزرگتر برای فولاد هرمزگان و صنعت فولاد کشور باشیم.
هیئت مدیره شرکت فولاد هرمزگان