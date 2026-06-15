تندیس سیمین تعالی سازمانی حاصل همدلی، تعهد و تلاش خانواده بزرگ فولاد هرمزگان است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، در این پیام آمده است:

کسب تندیس سیمین بیست و سومین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی، برای نخستین بار در تاریخ فولاد هرمزگان، افتخاری ارزشمند و حاصل همدلی، تعهد، تخصص و تلاش شبانه‌روزی خانواده بزرگ فولاد هرمزگان است.

این موفقیت در شرایطی به دست آمد که صنعت فولاد کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود اما کارکنان و کارگران پرتلاش فولاد هرمزگان با روحیه‌ای جهادی و مسئولیت‌پذیر، مسیر تعالی، بهبود مستمر و توسعه سازمان را با قدرت ادامه دادند.

کسب این تندیس نشان می‌دهد که فولاد هرمزگان علاوه بر دستیابی به دستاوردهای تولیدی و اقتصادی، در استقرار نظام‌های مدیریتی، ارتقای بهره‌وری، بهبود فرآیندها و خلق ارزش برای ذی‌نفعان نیز در مسیر صحیح حرکت می‌کند.

اینجانب این موفقیت ارزشمند را به تمامی کارکنان، مدیران، سهامداران و خانواده‌های محترم آنان تبریک عرض نموده و از تلاش‌های صادقانه همه عزیزانی که در تحقق این افتخار نقش داشته‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

بی‌تردید این دستاورد پایان راه نیست؛ بلکه گامیست استوار برای دستیابی به قله‌های بالاتر تعالی و افتخار در مسیر خدمت به صنعت، اقتصاد و سربلندی ایران عزیز.

علیرضا رحیم

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان