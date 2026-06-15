در بیست و سومین دوره همایش جایزه ملی تعالی سازمانی؛
فولاد هرمزگان موفق به کسب تندیس سیمین شد
در بیست و سومین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی، شرکت فولاد هرمزگان موفق شد برای نخستین بار تندیس سیمین را کسب و علیرضا رحیم، مدیرعامل این شرکت این تندیس را دریافت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، بیست و سومین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی با حضور فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل ایدرو، قاسم خرمی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، توران توانگر مدیر مرکز ملی تعالی سازمانی و جمعی از مدیران بیش از 90 شرکت و سازمان بزرگ کشور در مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
شرکت فولاد هرمزگان که از سال 1395 سابقه حضور در فرایند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی را دارد، پس از کسب سه تندیس بلورین در سالهای، 1400، 1402 و 1403، موفق شد در سال 1404 با افزایش امتیاز نسبت به دورههای گذشته برای نخستین بار تندیس سیمین را کسب کند و علیرضا رحیم، مدیرعامل این شرکت تندیس سیمین را دریافت کرد.
لازم به ذکر بوده این رویداد که با حضور چهرههای برجسته مدیریتی کشور برگزار میشود، فرصتی بینظیر برای مدیران و سازمانهای برتر فراهم آورده تا شرکتها و سازمانها بتوانند در کنار هم جمع شوند، از تجربههای موفق یاد بگیرند و با جدیدترین روشهای بهبود عملکرد آشنا شوند.
همچنین در بیست و سومین همایش تعالی سازمانی، علاوه بر معرفی سازمانهای برنده در سطوح مختلف تعالی و سازمانهای سرآمد، برنامههای مربوط به ارائه دستاوردهای برجسته از طریق تحلیلگری داده نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در سال 1404 اجماع اولیه تیمهای ارزیابی به صورت حضوری در سطح تندیس و تقدیرنامه، طی 2 روز در مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد و بیش از 300 نفر از ارزیابان سال جاری در فرایند حضور پیدا کردند. در این دوره، تعداد 16 شرکت در سطح تندیس، 65 شرکت در سطح تقدیرنامه برای تعالی و 17 شرکت در سطح گواهی تعهد به تعالی، در مجموع 98 شرکت اقدام به ثبت نام در فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی کردند.