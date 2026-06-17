ثروتمندترین فرد استرالیا یک میلیارد دلار از سهام اسپیسایکس را خرید
«جینا راینهارت» ثروتمندترین فرد استرالیا و سهامدار عمده یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن جهان با خرید «سهمی قابل توجه» از شرکت اسپیسایکس متعلق به ایلان ماسک، روی این موضوع شرطبندی کرده است که بزرگترین شرکت فضایی جهان در آینده به یکی از محرکهای اصلی تقاضای مواد معدنی حیاتی و زیرساختهای خارج از کره زمین تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت «هانکوک پراسپکتینگ» (Hancock Prospecting) اعلام کرد که در عرضه اولیه سهام اسپیسایکس در هفته گذشته موفق به دریافت بخشی از سهام این شرکت شده است، هرچند جزئیاتی درباره حجم سرمایهگذاری خود ارائه نکرد.
روزنامه Australian Financial Review گزارش داده که ارزش این سرمایهگذاری بیش از یک میلیارد دلار است. اسپیسایکس که نام رسمی آن «فناوریهای اکتشاف فضایی» (Space Exploration Technologies) است در بزرگترین عرضه اولیه سهام تاریخ موفق به جذب ۷۵ میلیارد دلار سرمایه شد و سهام آن در نخستین روز معاملات با رشد ۱۹ درصدی بسته شد.
به گزارش ماینینگ، جینا راینهارت به عنوان رئیس هیات مدیره هانکوک در بیانیهای اعلام کرد: «این سرمایهگذاری برای هانکوک اهمیت زیادی دارد. اسپیسایکس در حوزههایی فعالیت میکند که هم راهبردی و هم از ظرفیت رشد بلندمدت برخوردار است.»
این سرمایهگذاری، پیوند میان صنایع معدنی و فضایی را عمیقتر میکند؛ آن هم در شرایطی که دولتها و شرکتهای خصوصی بیش از گذشته در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه مواد معنی حیاتی، آب و منابع انرژی میتواند در آینده از فعالیتهای فراتر از زمین در پشتیبانی کند.
سرمایهگذاری بیش از یک میلیارد دلاری در اسپیسایکس (در صورت تایید)یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهای جینا راینهارت خارج از کسبوکار اصلی سنگآهن او در استرالیا خواهد بود. این میلیاردر طی سالهای اخیر به طور فزاینده حضور خود را در حوزه عناصر نادر خاکی و سایر مواد معدنی راهبردی گسترش داده است.
اقتصاد ماه
کارشناسان معتقدند، استخراج مواد معدنی در آینده ناگزیر به سمت محیطهای چالش برانگیز حرکت خواهد کرد؛ از مناطق قطبی و اعماق اقیانوسها گرفته تا در نهایت ماه و سیارکها.
برنامه آرتمیس ناسا هدفگذاری کرده است که تا سال ۲۰۳۲ تاسیسات آزمایشی فرآوری منابع ماه را راهاندازی کند. تمرکز اولیه این برنامه بر آب، انرژی و خاک ماه خواهد بود و در مراحل بعدی به فلزات و مواد معدنی گسترش خواهد یافت. هفته گذشته ناسا اعضای ماموریت آرتمیس ۳ را معرفی و گزارشی امیدوارکننده از روند پیشرفت این پروژه ارائه کرد، اما هنوز به یک پرسش کلیدی پاسخ نداده است: آیا این مأموریت واقعا سال آینده آماده پرتاب خواهد بود؟
بخش بزرگی از موفقیت آرتمیس ۳ به شرکتهای اسپیسایکس و بلو اوریجین (متعلق به جف بزوس) وابسته است. این دو شرکت در حال توسعه فرودگرهای قمری هستند که قرار است فضانوردان را از مدار ماه به سطح آن منتقل کنند. پیش از آن، این سامانهها باید مجموعهای از مانورهای حیاتی را در نزدیکی زمین با موفقیت آزمایش کنند.
آب موجود در ماه یکی از ارزشمندترین منابع شناخته میشود، زیرا میتوان آن را به اکسیژن و هیدروژن برای تامین حیات و سوخت موشکها تبدیل کرد. به همین دلیل، اقتصاد اولیه استخراج منابع فضایی احتمالا بهجای فلزات، حول توسعه زیرساختهای موردنیاز برای مأموریتهای بلندمدت فضایی شکل خواهد گرفت.
دانشمندان معتقدند سیارکها و ذخایر ماه حاوی نیکل، آهن و فلزات گروه پلاتین هستند، اما استخراج آنها همچنان با چالشهای بسیار بزرگی روبهرو است.
بی شک راهی طولانی در پیش است. با وجود این چالشها، شرکتهای خصوصی همچنان در حال پیشبرد این صنعت هستند. شرکت AstroForge به تازگی۴۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است تا ماموریتی برای ملاقات با یک سیارک فلزی نزدیک زمین اجرا کند. این شرکت در آینده قصد استخراج و فرآوری مواد معدنی از سیارکها را دارد.