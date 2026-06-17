به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت «هانکوک پراسپکتینگ» (Hancock Prospecting) اعلام کرد که در عرضه اولیه سهام اسپیس‌ایکس در هفته گذشته موفق به دریافت بخشی از سهام این شرکت شده است، هرچند جزئیاتی درباره حجم سرمایه‌گذاری خود ارائه نکرد.

روزنامه Australian Financial Review گزارش داده که ارزش این سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد دلار است. اسپیس‌ایکس که نام رسمی آن «فناوری‌های اکتشاف فضایی» (Space Exploration Technologies) است در بزرگ‌ترین عرضه اولیه سهام تاریخ موفق به جذب ۷۵ میلیارد دلار سرمایه شد و سهام آن در نخستین روز معاملات با رشد ۱۹ درصدی بسته شد.

به گزارش ماینینگ، جینا راینهارت به عنوان رئیس هیات مدیره هانکوک در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این سرمایه‌گذاری برای هانکوک اهمیت زیادی دارد. اسپیس‌ایکس در حوزه‌هایی فعالیت می‌کند که هم راهبردی و هم از ظرفیت رشد بلندمدت برخوردار است.»

این سرمایه‌گذاری، پیوند میان صنایع معدنی و فضایی را عمیق‌تر می‌کند؛ آن هم در شرایطی که دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی بیش از گذشته در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه مواد معنی حیاتی، آب و منابع انرژی می‌تواند در آینده از فعالیت‌های فراتر از زمین در پشتیبانی کند.

سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد دلاری در اسپیس‌ایکس (در صورت تایید)یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های جینا راینهارت خارج از کسب‌وکار اصلی سنگ‌آهن او در استرالیا خواهد بود. این میلیاردر طی سال‌های اخیر به طور فزاینده حضور خود را در حوزه عناصر نادر خاکی و سایر مواد معدنی راهبردی گسترش داده است.