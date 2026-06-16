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ثبت یک موفقیت ملی برای "گهرزمین" با دریافت تندیس بلورین تعالی سازمانی

ثبت یک موفقیت ملی برای "گهرزمین" با دریافت تندیس بلورین تعالی سازمانی
کد خبر : 1800637
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شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین در بیست‌ و سومین همایش تعالی سازمانی تندیس بلورین خود را دریافت کرد. این شرکت در ارزیابی سال ۱۴۰۴ از بین بیش از ۸۰ شرکت و سازمان حاضر در فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی موفق شد با کسب امتیاز بالاتر از ۴۵۰ در بین ۱۲ شرکت سطح تندیس قرار گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، در روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی شرکت گهرزمین در جمع سازمان‌های برتر و سرآمد کشور از منظر مدل‌های تعالی سازمانی قرار گرفت.

در این مراسم، تندیس بلورین تعالی سازمانی توسط تقوی‌نژاد، نائب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، دریافت شد؛ دستاوردی که حاصل استقرار رویکردهای مبتنی بر مدل‌های تعالی، رهبری اثربخش و هم‌راستاسازی استراتژی‌ها با الزامات پایداری و تاب‌آوری سازمانی است.

کسب این تندیس، بیانگر بلوغ سازمانی گهرزمین در استقرار نظام‌های مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر فرآیندها، توسعه فرهنگ تعالی، تمرکز بر نتایج کلیدی عملکرد و حرکت هدفمند در مسیر سرآمدی سازمانی است.

همایش تعالی سازمانی هر سال با هدف ارزیابی، الگوبرداری و تقدیر از سازمان‌های پیشرو در پیاده‌سازی مدل‌های تعالی، ارتقای بهره‌وری و نهادینه‌سازی بهبود مستمر برگزار می‌شود و امسال نیز با محوریت «تاب‌آوری و تداوم کسب‌وکار» میزبان جمعی از سازمان‌های متعالی کشور بود.

گفتنی است، شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین به‌عنوان یکی از بازیگران اثرگذار در صنعت معدن و صنایع معدنی، با تمرکز بر توانمندسازی سرمایه انسانی، توسعه قابلیت‌های سازمانی، مدیریت دانش و نوآوری، همواره ارتقای سطح تعالی سازمانی و تحقق اهداف توسعه پایدار را در دستور کار خود قرار داده است.

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خبرنگار : فاطمه یعقوبی زاده
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