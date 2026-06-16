ثبت یک موفقیت ملی برای "گهرزمین" با دریافت تندیس بلورین تعالی سازمانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، در روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی شرکت گهرزمین در جمع سازمان‌های برتر و سرآمد کشور از منظر مدل‌های تعالی سازمانی قرار گرفت.

در این مراسم، تندیس بلورین تعالی سازمانی توسط تقوی‌نژاد، نائب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، دریافت شد؛ دستاوردی که حاصل استقرار رویکردهای مبتنی بر مدل‌های تعالی، رهبری اثربخش و هم‌راستاسازی استراتژی‌ها با الزامات پایداری و تاب‌آوری سازمانی است.

کسب این تندیس، بیانگر بلوغ سازمانی گهرزمین در استقرار نظام‌های مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر فرآیندها، توسعه فرهنگ تعالی، تمرکز بر نتایج کلیدی عملکرد و حرکت هدفمند در مسیر سرآمدی سازمانی است.

همایش تعالی سازمانی هر سال با هدف ارزیابی، الگوبرداری و تقدیر از سازمان‌های پیشرو در پیاده‌سازی مدل‌های تعالی، ارتقای بهره‌وری و نهادینه‌سازی بهبود مستمر برگزار می‌شود و امسال نیز با محوریت «تاب‌آوری و تداوم کسب‌وکار» میزبان جمعی از سازمان‌های متعالی کشور بود.

گفتنی است، شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین به‌عنوان یکی از بازیگران اثرگذار در صنعت معدن و صنایع معدنی، با تمرکز بر توانمندسازی سرمایه انسانی، توسعه قابلیت‌های سازمانی، مدیریت دانش و نوآوری، همواره ارتقای سطح تعالی سازمانی و تحقق اهداف توسعه پایدار را در دستور کار خود قرار داده است.

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