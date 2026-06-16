به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هلدینگ ومعادن، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن (LME) دیروز با کاهش ۴.۴ درصدی به ۳۳۷۹ دلار به ازای هر تن رسید که پایین‌ترین سطح از ۲۷ مارس تاکنون محسوب می‌شود. بر اساس این توافق، قرار است با امضای رسمی آن در روز جمعه، تنگه هرمز دوباره بازگشایی شود.

به گزارش بلومبرگ، جنگ اخیر موجب اختلالات گسترده در عرضه آلومینیوم شد. برخی واحدهای ذوب آلومینیوم در خاورمیانه هدف حملات موشکی قرار گرفتند و بسته شدن این آبراه راهبردی، ورود مواد اولیه و خروج محصولات فلزی را با مشکل جدی مواجه کرد. اگرچه تولیدکنندگان با استفاده از مسیرهای جایگزین تلاش کردند فعالیت کارخانه‌ها را حفظ کنند، اما صنعت آلومینیوم همچنان با کمبود قابل‌توجه عرضه روبه‌رو شد.

تحلیلگران «بانک آمریکا» به سرپرستی «مایکل ویدمر» اعلام کردند: «قیمت آلومینیوم در کوتاه‌مدت با توجه به کاهش ریسک‌های عرضه و تداوم نگرانی‌ها درباره تقاضا آسیب‌پذیر است.» به گفته آنها، اگرچه تولید آلومینیوم در خاورمیانه که حدود ۱۰ درصد عرضه جهانی را تامین می‌کند(که در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش یافت) اما بخشی از این کاهش ممکن است با افزایش تولید و صادرات چین ــ بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان ــ جبران شود.

تحلیلگران افزودند: با بازگشایی تنگه هرمز، آزاد شدن موجودی انبارهای آلومینیوم خاورمیانه و افزایش تولید کارخانه‌های ذوب در اندونزی می‌تواند بر قیمت‌ها فشار وارد کند.

شرکت‌های کشتیرانی اعلام کرده‌اند که هنوز برای ارزیابی امنیت عبور و مرور در این مسیر به اطلاعات بیشتری نیاز دارند. برخی تحلیلگران هم معتقدند، صنعت آلومینیوم همچنان برای جبران کاهش موجودی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود، زیرا سایر عوامل محدودکننده عرضه همچنان پابرجا هستند.

«گرگوری شیرر» رئیس بخش تحقیقات فلزات پایه و گرانبها در بانک «جی‌پی مورگان» گفت: هرچند چین از زمان آغاز جنگ صادرات آلومینیوم خود را افزایش داده است، اما تولیدکنندگان این کشور اکنون با سقف تولید تعیین‌شده از سوی دولت مواجه هستند. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از موجودی انبارهای بورسی و ذخایر خصوصی استفاده کرده‌اند و احتمالا تا زمانی که جریان عرضه از خاورمیانه به حالت عادی بازنگردد، برداشت ادامه خواهد داشت.

شیرر گفت: اگر تنگه هرمز بازگشایی شود، ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد افت ناگهانی قیمت‌ها باشیم، زیرا قیمت آلومینیوم همبستگی بالایی با بازار انرژی دارد، اما همچنان معتقدیم بازار با کمبود قابل توجه عرضه مواجه است. پرسش اصلی این است که چه مدت طول می‌کشد تا مموجودی پنهان به پایان برسد و فشار بر موجودی‌های قابل مشاهده و رسمی آغاز شود.

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