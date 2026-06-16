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بخش هشتم: سهم حدود ۱۱ درصدی از تولید فولاد کشور

چرا فولاد خوزستان مورد حمله دشمن قرار گرفت؟

چرا فولاد خوزستان مورد حمله دشمن قرار گرفت؟
کد خبر : 1800158
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تولید بیش از ۱۶ میلیون تن فولاد میانی در پنج سال اخیر و تثبیت جایگاه دومین فولادساز بزرگ کشور، فولاد خوزستان را به یکی از ستون‌های اصلی صنعت ایران تبدیل کرده است؛ جایگاهی که سبب شد این شرکت در فهرست اهداف دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد و تولید ملی قرار گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، بر اساس آمارهای ثبت‌شده از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، شرکت فولاد خوزستان با تولید ۱۶،۲۹۹،۹۲۶ تن فولاد میانی (شامل بیلت، بلوم و اسلب)، نقش بسیار کلیدی در صنعت فولاد ایران ایفا کرده است. در این بازه زمانی ۵ ساله که مجموع تولید فولاد کشور به ۱۵۱،۵۷۷،۰۰۰ تن رسید، این شرکت توانست سهم ۱۰.۸ درصدی (حدود ۱۱ درصد) از کل تولید فولاد کشور را به خود اختصاص دهد و جایگاه دومین فولادساز بزرگ کشور را از آن خود کند. نکته حائز اهمیت این است که این حجم عظیم از تولیدات در شرایطی محقق شده که فولاد خوزستان طی همین مدت، به دلیل محدودیت‌های مصرف برق و گاز، بیش از ۳.۵ میلیون تن از تولید فولاد خود را از دست داده است.

همین جایگاه استراتژیک و سهم چشمگیر در تامین نیازهای کشور، به روشنی نشان می‌دهد که چرا این قطب تولیدی مورد کینه و هدف‌گیری مستقیم دشمنان ایران قرار گرفته است. دشمن در جریان «جنگ تحمیلی سوم»، با آگاهی کامل از نقش کلیدی فولاد خوزستان در اقتصاد ایران، به این مجموعه حمله کرد. هدف اصلی از این بمباران‌ غیرانسانی، زمین‌گیر کردن این تولیدکننده بزرگ ملی و ایجاد اختلال در چرخه صنعت ایران بود؛ هدفی که در برابر اراده و تلاش بی‌وقفه مجموعه فولاد خوزستان ناکام مانده و خواهد ماند.

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