انتشار گزارش ویژه بازار جهانی مس- ژوئن ۲۰۲۶
بهعنوان یکی از فلزات حیاتی برای پروسه گذار انرژی، افزایش چشمگیر تولید مس برای اجرای برنامههای جهانی مربوط به انرژیهای پاک ضروری است. عملیات معدنی در مرکز بحران جهانی تامین مس قرار گرفته؛ چراکه اختلالات در معادن سراسر جهان با رشد تقاضای هوش مصنوعی و خودروهای برقی همزمان شده است
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بهعنوان یکی از فلزات حیاتی برای پروسه گذار انرژی، افزایش چشمگیر تولید مس برای اجرای برنامههای جهانی مربوط به انرژیهای پاک ضروری است. عملیات معدنی در مرکز بحران جهانی تامین مس قرار گرفته؛ چراکه اختلالات در معادن سراسر جهان با رشد تقاضای هوش مصنوعی و خودروهای برقی همزمان شده است.
مطب بالا بخشی از تحلیل «چالش تامین تقاضای مس و عملکرد معادن در بحبوحه اختلالات جهانی» بوده که در بولتن با عنوان گزارش ویژه بازار جهانی مس از سوی روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات منتشر شده است. همچنین در این گزارش مطالب زیر را میخوانید:
▪️نتایج تحقیقات ۳ دانشگاه درباره حداقل قیمت مس برای تامین نیازهای آینده جهان
▪️رشد قابل توجه قیمت مس در پیشبینی بانک جهانی برای سال ۲۰۲۶
▪️بانکهای سرمایهگذاری نسبت به مس تهاجمیتر شدند
▪️معرفی بزرگترین شرکتهای تولید مس جهان در سال ۲۰۲۵
▪️شکاف عرضه و تقاضای مس افزایش مییابد