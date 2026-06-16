رشد سودآوری اسید سولفوریک، واحدهای ذوب مس چین را به سمت پیریت سوق داده است
به گزارش رویترز، افزایش چشمگیر قیمت اسید سولفوریک و افت درآمد ناشی از فرآوری کنسانتره مس موجب شده است که بسیاری از واحدهای ذوب مس در چین به استفاده گستردهتر از ماده معدنی «پیریت» روی آورند؛ مادهای که به دلیل شباهت ظاهری به طلا به عنوان «طلای ابلهان» شناخته میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، حداقل شش شرکت بزرگ ذوب مس چین از جمله گروه جینچوان، خرید پیریت را در سال جاری افزایش دادهاند. پیریت مادهای غنی از گوگرد است که در فرآیند ذوب میتواند به تولید اسید سولفوریک منجر شود.
در حالی که اسید سولفوریک در گذشته تنها یک محصول جانبی کم اهمیت محسوب میشد، قیمت این ماده طی سه سال اخیر بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. محدودیت عرضه گوگرد در پی تحولات ژئوپلیتیکی و رشد تقاضا از سوی صنایع تولید باتری خودروهای برقی از مهمترین عوامل افزایش قیمت است.
کارشناسان معتقدند، تنشهای اخیر و اختلال در صادرات گوگرد از خلیج فارس که سهم قابل توجهی از تجارت دریایی گوگرد جهان را دارد به تشدید روند صعودی قیمت اسید سولفوریک کمک کرده است.
برآوردهای مؤسسه مشاورهای Oilchem نشان میدهد، سود حاصل از تولید هر تن اسید سولفوریک به حدود ۱۵۰۰ یوان (معادل ۲۲۲ دلار) رسیده است؛ رقمی که میتواند زیان ناشی از فرآوری یک تن کنسانتره مس خریداری شده از بازار نقدی را جبران کند که طبق دادههای آرگوس، هفته گذشته حدود ۱۱۵ دلار بود.
دادههای تجاری نیز حاکی از افزایش واردات پیریت به چین است. واردات پیریت خام این کشور در چهار ماه نخست ۲۰۲۶ با رشد ۱۳.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۳۹۲ هزار تن رسیده که بالاترین سطح ثبتشده برای این دوره از سال طی ۱۲ سال اخیر محسوب میشود.
این حجم بسیار کمتر از ۹.۹ میلیون تن کنسانتره مس خریداری شده بین ژانویه و آوریل از سوی چین بوده، اما واردات کنسانتره در مقایسه با سال گذشته ۰.۸ درصد کاهش یافته و سرعت رشد تولید مس تصفیه شده در آوریل کند شده است.
مدیر یک کارخانه ذوب مس چینی گفت: «سالها پیش، خرید پیریت امری نادر بود، اما از سال ۲۰۲۶، کارخانههای ذوب بیشتری این کار را انجام میدهند... اکنون فقط اسید سودآور است.»
تحلیلگران میگویند، افزایش سرعت استفاده از پیریت میتواند به معنای مصرف کمتر کنسانتره و تولید کمتر مس باشد. با این حال، برخی کارخانههای ذوب میگویند که قادر به فرآوری مواد اولیه پیچیده نیستند و بنابراین از رقابت برای تامین پیریت کنار گذاشته شدهاند.
تعدادی از کارخانههای ذوب چینی سرمایهگذاری هایی کرده اند که به آنها امکان میدهد، پیریت بیشتری وارد کنند.