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درخشش شرکت‌های گروه گل‌گهر در جایزه ملی تعالی سازمانی

درخشش شرکت‌های گروه گل‌گهر در جایزه ملی تعالی سازمانی
کد خبر : 1800147
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شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر برای نخستین بار موفق به کسب تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی کشور شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، این شرکت برای نخستین بار موفق به کسب تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی کشور شد.

در این دوره ارزیابی، ۸ شرکت از گروه گل‌گهر حضور داشتند که شرکت‌های گهرزمین و توسعه آهن و فولاد گل‌گهر نیز موفق به کسب تندیس بلورین شدند.

این دستاورد ارزشمند، نشان‌دهنده حرکت هدفمند و هماهنگ شرکت‌های گروه گل‌گهر در مسیر سرآمدی، توسعه پایدار و خلق ارزش برای ذی‌نفعان و توجه ویژه این گروه به استقرار مدل‌های تعالی سازمانی و ارتقای مستمر عملکرد و همچنین بیانگر استقرار موفق نظام‌های مدیریتی و تعالی‌محور در شرکت‌های این گروه است.

 

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