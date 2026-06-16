درخشش شرکتهای گروه گلگهر در جایزه ملی تعالی سازمانی
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر برای نخستین بار موفق به کسب تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی کشور شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر، این شرکت برای نخستین بار موفق به کسب تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی کشور شد.
در این دوره ارزیابی، ۸ شرکت از گروه گلگهر حضور داشتند که شرکتهای گهرزمین و توسعه آهن و فولاد گلگهر نیز موفق به کسب تندیس بلورین شدند.
این دستاورد ارزشمند، نشاندهنده حرکت هدفمند و هماهنگ شرکتهای گروه گلگهر در مسیر سرآمدی، توسعه پایدار و خلق ارزش برای ذینفعان و توجه ویژه این گروه به استقرار مدلهای تعالی سازمانی و ارتقای مستمر عملکرد و همچنین بیانگر استقرار موفق نظامهای مدیریتی و تعالیمحور در شرکتهای این گروه است.