به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، این شرکت برای نخستین بار موفق به کسب تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی کشور شد.

در این دوره ارزیابی، ۸ شرکت از گروه گل‌گهر حضور داشتند که شرکت‌های گهرزمین و توسعه آهن و فولاد گل‌گهر نیز موفق به کسب تندیس بلورین شدند.

این دستاورد ارزشمند، نشان‌دهنده حرکت هدفمند و هماهنگ شرکت‌های گروه گل‌گهر در مسیر سرآمدی، توسعه پایدار و خلق ارزش برای ذی‌نفعان و توجه ویژه این گروه به استقرار مدل‌های تعالی سازمانی و ارتقای مستمر عملکرد و همچنین بیانگر استقرار موفق نظام‌های مدیریتی و تعالی‌محور در شرکت‌های این گروه است.

انتهای پیام/