معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه:
عبور از مرز ۷۰۰ امتیاز، نشانه رشد متوازن همه ارکان سازمان است/ فولاد مبارکه، پیشتاز بیرقیب تعالی سازمانی در ایران
معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه با بیان اینکه امتیاز ۷۳۰ نشاندهنده بلوغ سازمانی و رشد متوازن در تمامی ارکان مجتمع است، گفت: فولاد مبارکه به پشتوانه ۲۳ سال حرکت مستمر در مسیر تعالی، امروز تنها سازمان ایرانی است که توانسته از مرز ۷۰۰ امتیاز در جایزه ملی تعالی سازمانی عبور کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه؛ به نقل از مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه کسب ششمین تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی و دستیابی به امتیاز ۷۳۰ را حاصل بیش از دو دهه حرکت مستمر این شرکت در مسیر تعالی دانست و تأکید کرد: عبور از مرز ۷۰۰ امتیاز نشاندهنده بلوغ سازمانی و رشد متوازن در تمامی ارکان فولاد مبارکه است.
وی با اشاره به سابقه حضور فولاد مبارکه در فرآیندهای تعالی سازمانی اظهار کرد: مسیر تعالی در فولاد مبارکه از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و طی ۲۳ سال گذشته به یکی از ارکان اصلی نظام مدیریتی شرکت تبدیل شده است. در این مدت، تعالی سازمانی نه بهعنوان یک پروژه مستقل، بلکه بهعنوان چارچوبی برای بهبود مستمر، یادگیری سازمانی، توسعه قابلیتها و خلق ارزش برای ذینفعان در تمامی سطوح شرکت دنبال شده است.
شریفی افزود: فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۱ برای نخستینبار موفق به کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی شد و امروز پس از ۱۴ سال همچنان این جایگاه را حفظ کرده است. بیتردید حفظ جایگاه زرین در طول زمان، بهمراتب دشوارتر از دستیابی اولیه به آن است؛ چراکه مستلزم ارتقای مستمر قابلیتهای سازمانی، انطباق با تحولات محیطی، بهبود عملکرد و پاسخگویی به انتظارات روزافزون ذینفعان است.
معاون استراتژی و توسعه فناوری گروه فولاد مبارکه با اشاره به امتیاز ۷۳۰ این شرکت تصریح کرد: این امتیاز صرفاً یک عدد نیست، بلکه بیانگر سطح بلوغ سازمانی فولاد مبارکه در حوزههایی همچون رهبری، استراتژی، سرمایه انسانی، مدیریت دانش، نوآوری، تحول دیجیتال، حکمرانی، مدیریت ذینفعان و نتایج کسبوکار است. امروز فولاد مبارکه تنها شرکت کشور است که توانسته از مرز ۷۰۰ امتیاز در جایزه ملی تعالی سازمانی عبور کند و این دستاورد، جایگاه ممتاز شرکت را در میان سازمانهای ایرانی به نمایش میگذارد.
وی یکی از مهمترین یافتههای ارزیابی اخیر را رشد چشمگیر شرکت در حوزه نتایج دانست و گفت: تعالی در فولاد مبارکه صرفاً به استقرار سیستمها و فرآیندها محدود نشده، بلکه آثار آن در نتایج واقعی سازمان، رضایت ذینفعان، عملکرد کسبوکار، توسعه اجتماعی و پایداری سازمانی نیز بهطور ملموس قابل مشاهده است.
شریفی ادامه داد: فولاد مبارکه در سالهای اخیر همزمان با توسعه ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی، سرمایهگذاریهای گستردهای در حوزههای تحول دیجیتال، فولاد سبز، توسعه فناوری، مدیریت انرژی، توسعه سرمایه انسانی و مسئولیتهای اجتماعی انجام داده است و ارتقای امتیاز شرکت در ارزیابی تعالی، بازتابی از اثربخشی این رویکرد یکپارچه و آیندهنگر به شمار میرود.
وی با تأکید بر اهمیت مدل تعالی در فرآیند مدیریت سازمان خاطرنشان کرد: مهمترین ارزش این مدل آن است که سازمان را قادر میسازد بهصورت مستمر خود را ارزیابی کرده، نقاط قوت و زمینههای بهبود را شناسایی کند و برای آینده آمادگی بیشتری داشته باشد. از این منظر، ششمین تندیس زرین پایان مسیر نیست، بلکه نشانهای از بلوغ بیشتر سازمان و آغاز مرحلهای تازه در حرکت بهسوی سرآمدی است.
معاون استراتژی و توسعه فناوری گروه فولاد مبارکه در پایان اظهار داشت: فولاد مبارکه امروز در مسیر تحقق چشمانداز خود بهعنوان یک فولادساز سبز، هوشمند و عضو جمع ۲۰ فولادساز برتر جهان حرکت میکند و استمرار فرهنگ تعالی، مهمترین پشتوانه تحقق این چشمانداز خواهد بود.