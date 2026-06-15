خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه لغو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه میدکو

اطلاعیه لغو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه میدکو
کد خبر : 1799626
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با انتشار اطلاعیه‌ زیر از لغو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که پیش‌تر آگهی دعوت آن منتشر شده بود، خبر می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت میدکو، شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با انتشار اطلاعیه‌ زیر از لغو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که پیش‌تر آگهی دعوت آن منتشر شده بود، خبر می‌دهد.

بر اساس تصمیمات متخذه، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام میدکو که آگهی دعوت به آن در روزنامه اطلاعات منتشر شده بود، لغو شده است.

زمان و جزئیات برگزاری این مجمع متعاقباً از طریق روزنامه کثیرالانتشار شرکت و سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی