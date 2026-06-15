اطلاعیه لغو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه میدکو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت میدکو، شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با انتشار اطلاعیه‌ زیر از لغو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که پیش‌تر آگهی دعوت آن منتشر شده بود، خبر می‌دهد.

بر اساس تصمیمات متخذه، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام میدکو که آگهی دعوت به آن در روزنامه اطلاعات منتشر شده بود، لغو شده است.

زمان و جزئیات برگزاری این مجمع متعاقباً از طریق روزنامه کثیرالانتشار شرکت و سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

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