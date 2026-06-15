درخشش مدیر فولاد خوزستان در بیست و سومین همایش ملی تعالی سازمانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، تلاش برای تعالی، همواره با شناسایی الگوهای پیشرو همراه است. در جریان بیست و سومین همایش تعالی سازمانی که در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی تهران برگزار شد، نام جعفر جنامی‌نیا، مدیر استراتژی و تضمین کیفیت شرکت، در فهرست برترین‌های مدیریتی کشور درخشید.

جنامی‌نیا با دریافت عنوان ارزشمند مدیر تعالی گستر برتر، نشان داد که مدیریت استراتژی و تضمین کیفیت، تنها یک بخش اداری نیست، بلکه ستون فقرات توسعه پایدار و ارتقای سطح کیفی سازمان‌ها می‌باشد.

این انتخاب که در سطح ملی صورت گرفت، گواهی بر توانمندی‌های علمی و اجرایی وی در مدیریت فرآیندهای پیچیده و رسیدن به استانداردهای جهانی است.

این دستاورد، گامی بلند در مسیر تثبیت جایگاه شرکت فولاد خوزستان به عنوان پیشگام در نظام‌های مدیریتی نوین و مسیری است که با تمرکز بر «تعالی» و «تضمین کیفیت»، به سوی آینده‌ای پایدار در حرکت می‌باشد.

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