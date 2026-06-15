افتخار ملی در مسیر توسعه پایدار؛
درخشش مدیر فولاد خوزستان در بیست و سومین همایش ملی تعالی سازمانی
جعفر جنامینیا، مدیر استراتژی و تضمین کیفیت شرکت فولاد خوزستان، در بیست و سومین همایش تعالی سازمانی که با حضور چهرههای برتر مدیریت کشور در تهران برگزار شد، موفق به کسب عنوان «مدیر تعالیگستر برتر» شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، تلاش برای تعالی، همواره با شناسایی الگوهای پیشرو همراه است. در جریان بیست و سومین همایش تعالی سازمانی که در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی تهران برگزار شد، نام جعفر جنامینیا، مدیر استراتژی و تضمین کیفیت شرکت، در فهرست برترینهای مدیریتی کشور درخشید.
جنامینیا با دریافت عنوان ارزشمند مدیر تعالی گستر برتر، نشان داد که مدیریت استراتژی و تضمین کیفیت، تنها یک بخش اداری نیست، بلکه ستون فقرات توسعه پایدار و ارتقای سطح کیفی سازمانها میباشد.
این انتخاب که در سطح ملی صورت گرفت، گواهی بر توانمندیهای علمی و اجرایی وی در مدیریت فرآیندهای پیچیده و رسیدن به استانداردهای جهانی است.
این دستاورد، گامی بلند در مسیر تثبیت جایگاه شرکت فولاد خوزستان به عنوان پیشگام در نظامهای مدیریتی نوین و مسیری است که با تمرکز بر «تعالی» و «تضمین کیفیت»، به سوی آیندهای پایدار در حرکت میباشد.