به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، به گفته فیچ، عواملی مانند اختلال در حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های تولید و پایداری تقاضای صنعت فولاد، همچنان از قیمت سنگ‌آهن حمایت می‌کند.

*سال ۲۰۲۷: * فیچ پیش‌بینی خود از قیمت سنگ‌آهن در سال ۲۰۲۷ را از ۸۵ دلار به ۹۰ دلار در هر تن افزایش داده است. مهم‌ترین دلیل این بازنگری، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و مشکلات لجستیکی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه اعللام شده است.

تحلیلگران معتقدند، افزایش قیمت سوخت که در پی تنش‌های مرتبط با ایران رخ داده، باعث بالا رفتن نرخ حمل دریایی در زنجیره‌های تامین جهانی شده است. این افزایش هزینه‌های حمل، نگرانی‌ها درباره کندی رشد اقتصاد جهانی را تا حد زیادی خنثی کرده و مانع کاهش قیمت سنگ‌آهن شده است.

همچنین این موسسه پیش‌بینی قیمت زغال‌سنگ کک‌شو را برای سال ۲۰۲۶ از ۱۹۰ دلار به ۲۲۰ دلار در هر تن افزایش داده است. فیچ همچنین پیش‌بینی قیمت زغال‌سنگ کک‌شو را به شرح زیر افزایش داده است:

▪️سال ۲۰۲۶: از ۱۹۰ دلار به ۲۲۰ دلار در هر تن

▪️سال ۲۰۲۷: از ۱۸۰ دلار به ۱۹۰ دلار در هر تن

این بازنگری به دلیل بالاتر بودن قیمت‌های واقعی بازار از ابتدای سال، اختلال در عرضه از مناطق اصلی تولید و تداوم تقاضای جهانی صنعت فولاد انجام شده است. از سوی دیگر، عرضه این کالا تحت تاثیر مشکلات تولید در استرالیا ــ یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان زغال‌سنگ متالورژیکی جهان ــ محدود شده است. همچنین وقوع حادثه در یکی از معادن چین، دسترسی به منابع داخلی این کشور را کاهش داده و زمینه را برای افزایش بیشتر قیمت‌ها فراهم کرده است.

*یادآوری:* فیچ پیش‌تر در ماه مارس نیز، برآورد خود از قیمت سنگ‌آهن و زغال‌سنگ کک‌شو برای سال جاری را افزایش داده بود؛ به‌طوری که پیش‌بینی قیمت سنگ‌آهن از ۹۰ دلار به ۹۵ دلار و پیش‌بینی قیمت زغال‌سنگ کک‌شو از ۱۸۰ دلار به ۱۹۰ دلار در هر تن ارتقا یافته بود.

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