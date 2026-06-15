به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، در فهرست تازه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس جهان، شرکت BHP با معدن اسکوندیدا و تولید ۱.۴۷ میلیون تن در رتبه نخست قرار گرفته است. پس از آن کودلکو با ۱.۴۴ میلیون تن و فریپورت مک‌موران با ۱.۰۸ میلیون تن جای دارند. در ادامه نیز شرکت‌هایی مانند ساوترن کاپر، زیجین، گلنکور، CMOC، ریوتینتو، آنگلو امریکن و KGHM در میان ۱۰ تولیدکننده برتر مس جهان دیده می‌شوند.

شرکت BHP— اسکوندیدا، مهم‌ترین دارایی مس/تولید: ۱.۴۷ میلیون تن/ مالک معدن« المپیک دم» یکی از ذخایر مهم مس و اورانیوم جهان

کودلکو —«ال تنینته» بزرگ‌ترین دارایی مس/تولید: ۱.۴۴ میلیون تن/ مالک معدن روباز «رادومیرو تومیک» در منطقه آنتوفاگاستای شیلی

فریپورت مک‌موران —معدن گراسبرگ اندونزی بزرگ‌ترین سهم در تولید/تولید: ۱.۰۸ میلیون تن/ معادن بزرگی در پرو و آمریکا دارد

ساوترن کاپر — دارای معادن بزرگ در پرو و مکزیک/تولید: ۹۵۳ هزار تن/ پروژه‌های اکتشافی در آرژانتین، شیلی،اکوادور، مکزیک و پرو

زیجین — بزرگ‌ترین دارایی شرکت، سرمایه‌گذاری مشترک در معدن کاموا-کاکولا در جمهوری دموکراتیک کنگو/تولید: ۸۸۵ هزار تن

گلنکور — تولید مس شرکت از عملیات‌های آن در کشورهایی مانند پرو، شیلی و استرالیا/ تولید: ۸۵۱ هزار تن

گروه CMOC — معادن مشترک مس-کبالت در کنگو/ به تازگی به جمع ۱۰ شرکت برتر مس اضافه شد/ تولید: ۷۴۱ هزار تن

ریوتینتو — ۶۶ درصد سهام عملیات اویو تولغوی را در اختیار دارد/تولید: ۷۳۵ هزار تن/

آنگلو امریکن — عمده عملیات مس آنگلو امریکن واقع در شیلی و پرو/ ۶۰ درصد سهام معدن کوئلاویکو در پرو/ تولید: ۶۹۵ هزار تن

شرکت KGHM — در اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی فعالیت دارد/بزرگ‌ترین فعالیت مس در غرب لهستان/تولید: ۵۹۱ هزار تن

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