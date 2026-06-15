گروههای بزرگ صنعتی هند ابراز تمایل کردند؛
سرمایهگذاری ۵.۲ میلیارد دلاری هند روی عناصر نادر خاکی
به گزارش رویترز، بر اساس گفتههای دو منبع آگاه، گروههای صنعتی بزرگ هند شامل «ریلاینس»، «ودانتا» و «آدانی» علاقهمندی خود را به توسعه تاسیسات فرآوری ذخایر عناصر نادر خاکی در ایالت آندرا پرادش اعلام کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، در حالی که دولت هند به دنبال کاهش وابستگی به چین در زمینه عناصر نادر خاکی است، این سه شرکت بین ۱۰ شرکتی قرار دارند که برای ایجاد تاسیسات مرتبط با عناصر نادر خاکی در ایالت جنوبی آندرا پرادش ابراز تمایل کردهاند.
بر اساس یک سند دولتی، آندرا پرادش دارای ۲۱۱ میلیون تن منابع معدنی در میان ۱۶ ذخیره شناساییشده در ماسههای ساحلی شامل عناصر نادر خاکی است. همچنین طبق اعلام سازمان زمینشناسی هند، این کشور در مجموع ۴۸۲ میلیون تن ذخایر سنگ معدن عناصر نادر خاکی در اختیار دارد.
این علاقهمندی در شرایطی مطرح شده که دولت هند تلاشهای خود را برای ایجاد ظرفیت استخراج، فرآوری و تولید عناصر نادر خاکی افزایش داده است. همزمان دولت آندرا پرادش نیز جذب ۵۰۰ میلیارد روپیه (حدود ۵.۲ میلیارد دلار) سرمایهگذاری در بخش عناصر نادر خاکی و تیتانیوم را طی یک دهه آینده دنبال میکند.
دولت آندرا پرادش و شرکتهای «ریلاینس»، «ودانتا» و «آدانی» به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخی ندادند. آندراپرادش یکی از چهار ایالتی است که در بودجه فوریه فدرال برای توسعه «کریدورهای» استخراج، فرآوری و تولید عناصر نادر خاکی انتخاب شد.
اگرچه هند از ذخایر قابل توجه عناصر نادر خاکی برخوردار است، اما هنوز تاسیسات صنعتی در مقیاس بزرگ برای فرآوری این مواد تا سطح خلوص بالا ندارد.
عناصر نادر خاکی برای تولید مگنت های دائمی در تجهیزاتی مانند موتور خودروهای برقی ضروری هستند.