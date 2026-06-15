به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، فولاد مبارکه با کسب امتیاز ۷۳۰ موفق به دریافت ششمین تندیس زرین تعالی شد و به‌عنوان شرکت سرآمد ایران و تنها عضو باشگاه ۷۰۰ امتیازی‌ها در حوزه تعالی سازمانی شناخته شد؛ امتیازی که در سطح این ارزیابی بسیار بالا بوده و در این دوره نیز فاصله‌ای معنادار با سایر شرکت‌کنندگان ایجاد کرده است.

این موفقیت ارزشمند که نشان‌دهنده بهبود مستمر و بلوغ مدیریتی فولاد مبارکه است را به همکاران پرتلاش و کلیه ذینفعان و شرکای کسب و کار این مجموعه تبریک عرض می‌کنیم.

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