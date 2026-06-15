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فولاد مبارکه با کسب تندیس زرین تعالی سازمانی به عنوان سرآمد شرکت‌ها و سازمان های کشور معرفی شد

فولاد مبارکه با کسب تندیس زرین تعالی سازمانی به عنوان سرآمد شرکت‌ها و سازمان های کشور معرفی شد
کد خبر : 1799509
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در آیین اختتامیه بیست‌وسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی، با اهدای تندیس زرین به سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، از این مجموعه به دلیل عملکرد مثبت و بهبودهایی که موجب افزایش قابل توجه امتیاز این مجموعه در ارزیابی ها شده است، تقدیر بعمل آمد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، فولاد مبارکه با کسب امتیاز ۷۳۰ موفق به دریافت ششمین تندیس زرین تعالی شد و به‌عنوان شرکت سرآمد ایران و تنها عضو باشگاه ۷۰۰ امتیازی‌ها در حوزه تعالی سازمانی شناخته شد؛ امتیازی که در سطح این ارزیابی بسیار بالا بوده و در این دوره نیز فاصله‌ای معنادار با سایر شرکت‌کنندگان ایجاد کرده است.

این موفقیت ارزشمند که نشان‌دهنده بهبود مستمر و بلوغ مدیریتی فولاد مبارکه است را به همکاران پرتلاش و کلیه ذینفعان و شرکای کسب و کار این مجموعه تبریک عرض می‌کنیم.

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