مدیرعامل گروه فولاد مبارکه اعلام کرد:
ثبت تجربه مدیریت بحران و بازسازی در انجمن جهانی فولاد/ ارائه الگویی موفق بازسازی و نوسازی فولاد مبارکه با اتکا به همدلی کارکنان
مدیرعامل فولاد مبارکه در بازدید از پروژههای بازسازی، بر ثبت تجربه مدیریت بحران و بازسازی این مجتمع در انجمن جهانی فولاد تأکید کرد و گفت: تجربهای که با اتکا به همدلی کارکنان، تداوم تولید و سرعت بازسازی، میتواند به الگویی برای صنعت کشور در مدیریت و عبور از بحران تبدیل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه؛ به نقل از مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در جلسه ارائه گزارش بررسی آخرین وضعیت پروژههای بازسازی و نوسازی نواحی آسیبدیده این مجتمع، بازگشت کوره شماره ۸ فولادسازی به مدار تولید طی ۴۵ روز را اتفاقی ارزشمند و افتخارآفرین برای کشور دانست و از تمامی کارکنان، مدیران و پیمانکارانی که در تحقق این موفقیت نقش داشتند، قدردانی کرد.
وی با اشاره به اهداف دشمن از حمله به فولاد مبارکه اظهار کرد: دشمن تصور میکرد با هدف قرار دادن یکی از نقاط کلیدی صنعت کشور میتواند ایران را با مشکلات جدی مواجه کند، اما تلاش، همدلی و روحیه جهادی کارکنان فولاد مبارکه این توطئه را ناکام گذاشت.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربیات این دوره گفت: فولاد مبارکه در مسیر بازسازی، مدلی متفاوت از بازسازی اقتصادی را به نمایش گذاشته که میتواند بهعنوان یک تجربه موفق و قابل استناد در سطح ملی و بینالمللی مطرح شود.
تأکید بر بهینهسازی بازسازی و نوسازی نواحی آسیب دیده
وی با اشاره به لزوم نگاه همزمان به بازسازی، نوسازی و بهینهسازی افزود: در کنار احیای تجهیزات و کورهها، باید فرصت ایجادشده برای اجرای طرحهای نوسازی، بهینهسازی فرآیندها، ارتقای بهرهوری انرژی و توسعه زیرساختهای تحول دیجیتال را نیز مغتنم شمرد. بهویژه در حوزه تجهیزات کنترلی و لایههای سنسوری، زمینه مناسبی برای ارتقا و بهبود وجود دارد.
زرندی سرعت پیشرفت پروژههای بازسازی در فولاد مبارکه را قابل توجه دانست و تصریح کرد: در شرایطی که بسیاری از مجموعهها برای بازگشت به وضعیت پایدار زمان زیادی صرف میکنند، فولاد مبارکه توانسته است با سرعت و انسجام بالا در مسیر بازیابی ظرفیتها و تثبیت تولید حرکت کند و این تجربه میتواند بهعنوان یک الگوی مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.
عبور سریع از بحران و بازگشت به شرایط پایدار در فولاد مبارکه
وی همچنین بر ضرورت تحول در نظام همکاری با پیمانکاران و مشاوران تأکید کرد و گفت: استفاده از مدلهای نوین مدیریتی و بهرهگیری از فناوریهای هوشمند، بهویژه هوش مصنوعی در ارزیابی و رتبهبندی پیمانکاران و مشاوران، میتواند نقش مهمی در ارتقای بهرهوری و بهبود فرآیندهای تصمیمگیری داشته باشد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بازسازی ۴۵ روزه کوره شماره ۸ را رخدادی مبارک برای صنعت کشور دانست و افزود: باید هرچه سریعتر از شرایط ناشی از بحران عبور کرده و با برنامهریزی دقیق زمانی و تعریف استانداردهای جدید، مسیر بازگشت کامل مجموعه به شرایط عادی و پایدار را تسریع کنیم.
تجربه بازسازی فولاد مبارکه باید مستندسازی و بینالمللی شود
زرندی مدیریت دانش و ثبت تجربیات این دوره را از الزامات مهم سازمان برشمرد و خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات، تصمیمات، چالشها و تجربیات این دوره باید بهصورت دقیق مستندسازی شود تا بتوان آن را بهعنوان یک تجربه موفق در مجامع بینالمللی، بهویژه انجمن جهانی فولاد، ارائه کرد.
وی ادامه داد: در جریان عملیات بازسازی، بسیاری از مدلهای مدیریتی و اجرایی مطرح در ادبیات بینالمللی بهصورت عملی در فولاد مبارکه اجرا شد و برخی تجربیات، از جمله مدیریت منابع انسانی و جابهجایی نیروها در شرایط بحرانی، قابلیت تبدیل شدن به یک الگوی مدیریتی را دارد.
دریافت مستمر بازخوردهای کارکنان و پیمانکاران
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به دریافت مستمر بازخوردهای کارکنان و پیمانکاران اظهار کرد: پیامها و دیدگاههای کارکنان از طریق مدیریت ارتباطات بهصورت منظم دریافت و بررسی میشود و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: تیم مدیریتی فولاد مبارکه تجربهای کمسابقه از اداره یک مجموعه بزرگ صنعتی در شرایط بحران را پشت سر گذاشته است و این تجربه باید به سرمایهای ارزشمند برای آینده سازمان تبدیل شود. بیتردید همدلی، همراهی و تلاش کارکنان مهمترین عامل عبور موفق از این شرایط بوده و امیدواریم با تداوم این روحیه، پایان این مسیر با سربلندی فولاد مبارکه و جمهوری اسلامی ایران همراه باشد.
گفتنی است، در این جلسه، اعضای پروژه بازسازی نواحی تولیدی و نیروگاهی آسیبدیده این مجتمع، با تقدیر از تلاشهای کارکنان، کارگران و تیمهای مدیریتی و عملیاتی، موفقیتهای حاصلشده در اجرای برنامههای بازسازی و نوسازی را مرهون همدلی، تعهد سازمانی، روحیه جهادی و تلاش مستمر خانواده بزرگ فولاد مبارکه دانستند.