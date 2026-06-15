ثبت تجربه مدیریت بحران و بازسازی در انجمن جهانی فولاد/ ارائه الگویی موفق بازسازی و نوسازی فولاد مبارکه با اتکا به همدلی کارکنان

وی با اشاره به اهداف دشمن از حمله به فولاد مبارکه اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن یکی از نقاط کلیدی صنعت کشور می‌تواند ایران را با مشکلات جدی مواجه کند، اما تلاش، همدلی و روحیه جهادی کارکنان فولاد مبارکه این توطئه را ناکام گذاشت.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات این دوره گفت: فولاد مبارکه در مسیر بازسازی، مدلی متفاوت از بازسازی اقتصادی را به نمایش گذاشته که می‌تواند به‌عنوان یک تجربه موفق و قابل استناد در سطح ملی و بین‌المللی مطرح شود.

تأکید بر بهینه‌سازی بازسازی و نوسازی نواحی آسیب دیده

وی با اشاره به لزوم نگاه همزمان به بازسازی، نوسازی و بهینه‌سازی افزود: در کنار احیای تجهیزات و کوره‌ها، باید فرصت ایجادشده برای اجرای طرح‌های نوسازی، بهینه‌سازی فرآیندها، ارتقای بهره‌وری انرژی و توسعه زیرساخت‌های تحول دیجیتال را نیز مغتنم شمرد. به‌ویژه در حوزه تجهیزات کنترلی و لایه‌های سنسوری، زمینه مناسبی برای ارتقا و بهبود وجود دارد.

زرندی سرعت پیشرفت پروژه‌های بازسازی در فولاد مبارکه را قابل توجه دانست و تصریح کرد: در شرایطی که بسیاری از مجموعه‌ها برای بازگشت به وضعیت پایدار زمان زیادی صرف می‌کنند، فولاد مبارکه توانسته است با سرعت و انسجام بالا در مسیر بازیابی ظرفیت‌ها و تثبیت تولید حرکت کند و این تجربه می‌تواند به‌عنوان یک الگوی مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.

عبور سریع از بحران و بازگشت به شرایط پایدار در فولاد مبارکه

وی همچنین بر ضرورت تحول در نظام همکاری با پیمانکاران و مشاوران تأکید کرد و گفت: استفاده از مدل‌های نوین مدیریتی و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند، به‌ویژه هوش مصنوعی در ارزیابی و رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری داشته باشد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بازسازی ۴۵ روزه کوره شماره ۸ را رخدادی مبارک برای صنعت کشور دانست و افزود: باید هرچه سریع‌تر از شرایط ناشی از بحران عبور کرده و با برنامه‌ریزی دقیق زمانی و تعریف استانداردهای جدید، مسیر بازگشت کامل مجموعه به شرایط عادی و پایدار را تسریع کنیم.

تجربه بازسازی فولاد مبارکه باید مستندسازی و بین‌المللی شود

زرندی مدیریت دانش و ثبت تجربیات این دوره را از الزامات مهم سازمان برشمرد و خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات، تصمیمات، چالش‌ها و تجربیات این دوره باید به‌صورت دقیق مستندسازی شود تا بتوان آن را به‌عنوان یک تجربه موفق در مجامع بین‌المللی، به‌ویژه انجمن جهانی فولاد، ارائه کرد.

وی ادامه داد: در جریان عملیات بازسازی، بسیاری از مدل‌های مدیریتی و اجرایی مطرح در ادبیات بین‌المللی به‌صورت عملی در فولاد مبارکه اجرا شد و برخی تجربیات، از جمله مدیریت منابع انسانی و جابه‌جایی نیروها در شرایط بحرانی، قابلیت تبدیل شدن به یک الگوی مدیریتی را دارد.

دریافت مستمر بازخوردهای کارکنان و پیمانکاران

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به دریافت مستمر بازخوردهای کارکنان و پیمانکاران اظهار کرد: پیام‌ها و دیدگاه‌های کارکنان از طریق مدیریت ارتباطات به‌صورت منظم دریافت و بررسی می‌شود و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: تیم مدیریتی فولاد مبارکه تجربه‌ای کم‌سابقه از اداره یک مجموعه بزرگ صنعتی در شرایط بحران را پشت سر گذاشته است و این تجربه باید به سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده سازمان تبدیل شود. بی‌تردید همدلی، همراهی و تلاش کارکنان مهم‌ترین عامل عبور موفق از این شرایط بوده و امیدواریم با تداوم این روحیه، پایان این مسیر با سربلندی فولاد مبارکه و جمهوری اسلامی ایران همراه باشد.

گفتنی است، در این جلسه، اعضای پروژه بازسازی نواحی تولیدی و نیروگاهی آسیب‌دیده این مجتمع، با تقدیر از تلاش‌های کارکنان، کارگران و تیم‌های مدیریتی و عملیاتی، موفقیت‌های حاصل‌شده در اجرای برنامه‌های بازسازی و نوسازی را مرهون همدلی، تعهد سازمانی، روحیه جهادی و تلاش مستمر خانواده بزرگ فولاد مبارکه دانستند.