صعود تاریخی تیم فوتسال کُک طبس به لیگ دسته یک کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، نقطه عطف این مسیر، پیروزی ارزشمند برابر «آهن‌آلات صفرزاده مشهد» بود؛ دیداری که بار دیگر امید را به اردوی کُک طبس بازگرداند و تیم را به جمع مدعیان صعود بازگرداند.

در ادامه مسابقات و در یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله نهایی، تیم فوتسال کُک طبس در حضور تماشاگران و هواداران در سالن پنج اردیبهشت طبس، موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ تیم «اکسین یزد» را شکست دهد و با اتکا به قانون بازی رودررو به صدر جدول مسابقات صعود کند.

در این دیدار مهدی پولادخای دو گل و سروش مشهدی و محمدحسین فتح‌آباد هر کدام یک گل برای کُک طبس به ثمر رساندند تا شبی خاطره‌انگیز برای فوتسال طبس رقم بخورد؛ نمایش مقتدرانه و هجومی بازیکنان در این مسابقه، تحسین هواداران و علاقه‌مندان به فوتسال را به همراه داشت.

در نهایت، تیم فوتسال شرکت کُک طبس با پشت سر گذاشتن رقبای خود شامل «اکسین یزد، نماینده زاهدان و آهن‌آلات صفرزاده مشهد» و کسب نتایج درخشان در مرحله نهایی، موفق شد سهمیه حضور در لیگ دسته یک فوتسال کشور را به دست آورد و یکی از مهم‌ترین افتخارات ورزشی سال‌های اخیر شهرستان طبس را رقم بزند.

این موفقیت ارزشمند حاصل تلاش و همدلی بازیکنان، کادر فنی، مدیریت باشگاه و حمایت‌های خانواده بزرگ شرکت کُک طبس و مردم ورزش‌دوست شهرستان طبس است.

شرکت کُک طبس ضمن تبریک این دستاورد بزرگ به کارکنان، خانواده‌های آنان، هواداران و مردم شریف طبس، برای تیم فوتسال کُک طبس در ادامه مسیر و حضور موفق در رقابت‌های لیگ دسته یک کشور آرزوی موفقیت می‌کند.