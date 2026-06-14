صعود تاریخی تیم فوتسال کُک طبس به لیگ دسته یک کشور
تیم کُک طبس در دور رفت مرحله نهایی مسابقات که به میزبانی یزد برگزار شد، رقابت خود را در گروهی فشرده و حساس آغاز کرد؛ این تیم در نخستین دیدار برابر اکسین یزد قرار گرفت و سپس مقابل نماینده زاهدان به میدان رفت. با وجود نتایجی که در ابتدای مسابقات، کار را برای نماینده طبس دشوار کرده بود، بازیکنان و کادر فنی با حفظ انگیزه و تمرکز، مسیر بازگشت به رقابتها را هموار کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، نقطه عطف این مسیر، پیروزی ارزشمند برابر «آهنآلات صفرزاده مشهد» بود؛ دیداری که بار دیگر امید را به اردوی کُک طبس بازگرداند و تیم را به جمع مدعیان صعود بازگرداند.
در ادامه مسابقات و در یکی از حساسترین دیدارهای مرحله نهایی، تیم فوتسال کُک طبس در حضور تماشاگران و هواداران در سالن پنج اردیبهشت طبس، موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ تیم «اکسین یزد» را شکست دهد و با اتکا به قانون بازی رودررو به صدر جدول مسابقات صعود کند.
در این دیدار مهدی پولادخای دو گل و سروش مشهدی و محمدحسین فتحآباد هر کدام یک گل برای کُک طبس به ثمر رساندند تا شبی خاطرهانگیز برای فوتسال طبس رقم بخورد؛ نمایش مقتدرانه و هجومی بازیکنان در این مسابقه، تحسین هواداران و علاقهمندان به فوتسال را به همراه داشت.
در نهایت، تیم فوتسال شرکت کُک طبس با پشت سر گذاشتن رقبای خود شامل «اکسین یزد، نماینده زاهدان و آهنآلات صفرزاده مشهد» و کسب نتایج درخشان در مرحله نهایی، موفق شد سهمیه حضور در لیگ دسته یک فوتسال کشور را به دست آورد و یکی از مهمترین افتخارات ورزشی سالهای اخیر شهرستان طبس را رقم بزند.
این موفقیت ارزشمند حاصل تلاش و همدلی بازیکنان، کادر فنی، مدیریت باشگاه و حمایتهای خانواده بزرگ شرکت کُک طبس و مردم ورزشدوست شهرستان طبس است.
شرکت کُک طبس ضمن تبریک این دستاورد بزرگ به کارکنان، خانوادههای آنان، هواداران و مردم شریف طبس، برای تیم فوتسال کُک طبس در ادامه مسیر و حضور موفق در رقابتهای لیگ دسته یک کشور آرزوی موفقیت میکند.