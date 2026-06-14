رویترز بررسی کرد؛
سنگ آهن؛ آرامش نسبی بازار در سایه اتفاقات پنهان
«کلاید راسل» ستون نویس رویترز در حوزه بازار کالا و انرژی آسیا در تحلیل جدیدی از بازار سنگ آهن نوشت: اگرچه بازار سنگ آهن از جنگ اخیر آسیب ندیده، اما داده های چین در ماه می گیج کننده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، قیمت سنگآهن از آغاز درگیری در خاورمیانه تا حد زیادی باثبات باقی مانده؛ برخلاف نوسانات شدیدی که در بازار کالاهایی مانند نفت خام، فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی مایع مشاهده شده است.
قراردادهای سنگآهن در بورس سنگاپور از ابتدای سال تاکنون نوسان ۱۴ دلاری (محدوده قیمت از ۹۸ دلار تا ۱۱۲ دلار ) داشته است.
ثبات قیمتها با رشد ملایم واردات چین همراه بوده است. دادههای گمرک چین نشان میدهد که واردات سنگآهن این کشور در پنج ماه نخست سال به بیش از ۵۱۶ میلیون تن رسیده که ۶.۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
با این حال، واردات ماه می چین ۹۷.۷۱ میلیون تن بوده که نسبت به آوریل ۶ درصد کاهش داشته و پایینترین سطح در سه ماه گذشته محسوب میشود. این رقم با برآوردهای موسسات ردیابی کالا مانند DBX و کپلر همخوانی ندارد.
DBX واردات دریایی سنگآهن چین در ماه می را ۱۰۵.۵۶ میلیون تن و کپلر آن را ۱۰۶.۴ میلیون تن برآورد کرد.
اگرچه دادههای این موسسات همیشه به طور دقیق با آمار گمرکی مطابقت ندارد، اما اختلاف حدود ۸ میلیون تن برای یک ماه غیرعادی است. این موضوع نشان میدهد که احتمالا آمار رسمی در ماه ژوئن افزایش خواهد یافت؛ زیرا ممکن است بخشی از محمولههایی که در روزهای پایانی ماه می وارد شدهاند، برای ثبت و ارزیابی به ژوئن منتقل شده باشند.
با این وجود، عملکرد واردات سنگآهن چین بهتر از وضعیت صنعت فولاد این کشور بوده، چراکه تولید فولاد در چهار ماه نخست سال با ۴.۱ درصد کاهش به ۳۳۱.۱۲ میلیون تن رسید.
بخشی از فاصله میان واردات قوی سنگآهن و تولید ضعیف فولاد را میتوان با افزایش موجودی سنگآهن در بنادر چین توضیح داد؛ ذخایری که در هفته منتهی به ۱۳ مارس به رکورد ۱۶۶.۹۱ میلیون تن رسید.
بر اساس دادههای موسسه مشاوره SteelHome، هرچند این ذخایر تا هفته منتهی به ۵ ژوئن به ۱۵۹ میلیون تن کاهش یافت، اما همچنان ۲۱ درصد بالاتر از سطح ۱۳۲ میلیون تنی مدت مشابه سال ۲۰۲۵ است.
عامل دیگری که واردات سنگآهن را تقویت کرده، کاهش حجم تولید و همچنین افت کیفیت سنگآهن داخلی چین است.
طبق دادههای MySteel، تولید سنگآهن چین در چهار ماه نخست سال به ۳۲۶.۸ میلیون تن رسید که یک درصد کمتر از سال قبل است.
سنگآهن داخلی چین معمولا تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد آهن دارد و برای رسیدن به عیار سنگآهن وارداتی که معمولا ۶۰ تا ۶۵ درصد آهن دارد، باید فرآوری و غنیسازی شود؛ فرآیندی که هزینهبر و انرژیبر است.