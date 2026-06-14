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بر اساس گزارش Fast Markets:

قیمت مقاطع طویل فولادی اروپا ثابت ماند

قیمت مقاطع طویل فولادی اروپا ثابت ماند
کد خبر : 1798798
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اگرچه کارخانه‌های ایتالیایی تلاش کردند، قیمت‌ میلگرد را افزایش دهند، ولی قیمت در بازار اروپا تا ۱۰ ژوئن بدون تغییر باقی ماند. ضعف تقاضا، تمایل کم خریداران به خرید و کندی اجرای پروژه‌ها مانع پذیرش قیمت‌های بالاتر شد. شرایط نامساعد آب‌وهوایی نیز بر کاهش فعالیت‌های اجرایی و مصرف فولاد تاثیر گذاشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، اگرچه کارخانه‌های ایتالیایی تلاش کردند، قیمت‌ میلگرد را افزایش دهند، ولی قیمت در بازار اروپا تا ۱۰ ژوئن بدون تغییر باقی ماند. ضعف تقاضا، تمایل کم خریداران به خرید و کندی اجرای پروژه‌ها مانع پذیرش قیمت‌های بالاتر شد. شرایط نامساعد آب‌وهوایی نیز بر کاهش فعالیت‌های اجرایی و مصرف فولاد تاثیر گذاشته است.

ایتالیا: قیمت‌های معاملاتی میلگرد در محدوده ۷۱۰ تا ۷۷۰ یورو به ازای هر تن (تحویل درب کارخانه) ثابت ماند. تلاش تولیدکنندگان برای افزایش قیمت با مقاومت خریداران روبه‌رو شد.

اسپانیا: قیمت میلگرد در محدوده ۷۵۰ یورو به ازای هر تن بدون تغییر بود.

آلمان و شمال اروپا: قیمت‌ها در محدوده ۷۱۰ تا ۷۳۰ یورو به ازای هر تن ثابت ماند.

مفتول: مفتول از روند کلی بازارهای مقاطع طویل اروپا پیروی کرد و در مدت مشابه بدون تغییر باقی ماند. در شمال اروپا ۷۰۵ تا ۷۲۰ یورو و در جنوب اروپا ۶۹۰ تا ۷۲۰ یورو به ازای هر تن معامله شد و نسبت به هفته قبل تغییری نداشت.

ارزیابی هفتگی Fastmarkets برای مفتول (کیفیت مش) داخلی، تحویل در جنوب اروپا، ۶۹۰ تا ۷۲۰ یورو در هر تن بود که نسبت به هفته قبل ثابت بود.

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