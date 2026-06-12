دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه میدکو در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با حضور سهامداران و نمایندگان قانونی آنان روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.

این مجمع از ساعت ۱۰ صبح در سالن همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک تهران واقع در بزرگراه تهران–کرج، ورودی غربی ورزشگاه آزادی، جنب درب اصلی هتل المپیک برگزار می‌شود و سهامداران محترم می‌توانند در این نشست حضور یابند.

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