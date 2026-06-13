رویترز به نقل از گمرک چین خبر داد؛
صادرات عناصر نادر خاکی چین به بالاترین سطح ۴ ماه اخیر رسید
صادرات عناصر نادر خاکی چین در ماه می با افزایش ۳.۴ درصدی نسبت به آوریل به بالاترین میزان خود در چهار ماه گذشته رسید. این رشد ناشی از افزایش ذخیرهسازی مواد اولیه از سوی خریداران خارجی پیش از آغاز دوره کاهش مرسوم فعالیتهای فصلی در تابستان بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بر اساس دادههای منتشرشده توسط اداره کل گمرک چین، بزرگترین تولیدکننده عناصر نادر خاکی جهان در ماه می ۵۴۹۰ تن از این گروه ۱۷ عنصری را صادر کرده است.
این عناصر نقش حیاتی در تولید خودروهای برقی، توربینهای بادی و فناوریهای صنایع دفاعی دارند. حجم صادرات ثبتشده بالاترین میزان از ژانویه تاکنون محسوب میشود.
هرچند این رقم در مقایسه با ۵۳۰۹ تن آوریل افزایش داشته، اما همچنان کمتر از ۵۸۶۴ تن صادرات ثبتشده در می ۲۰۲۵ بوده است.
برخی مصرفکنندگان خارجی پیش از آغاز رکود فصلی بازار از ماه جولای، اقدام به افزایش ذخایر مواد اولیه مورد نیاز خود کردهاند.
دادههای گمرک چین نشان میدهد که در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶، صادرات عناصر نادر خاکی این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۲ درصد افزایش یافته و به ۲۵ هزار و ۳۷۸ تن رسیده است.