گام بلند «گهرزمین» برای بومیسازی پایداری؛
فراخوان مقالات همایش ملی مدیریت ریسک و پایداری در معدن و صنایع معدنی سبز
شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین با هدف تقویت پیوند میان دانش آکادمیک و نیازهای عملیاتی صنعت، همایش «مدیریت ریسک و پایداری سازمانی در معدن و صنایع معدنی سبز» را برگزار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین با هدف پیوند میان دانش آکادمیک و نیازهای عملیاتی صنعت، همایش «مدیریت ریسک و پایداری سازمانی در معدن و صنایع معدنی سبز» را برگزار میکند. این رویداد علمی-تخصصی که بر هوشمندسازی و تابآوری اقتصادی تمرکز دارد، تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ با معرفی برترین دیدگاههای مدیریتی به کار خود پایان خواهد داد.
صنعت معدن ایران در آستانه یک چرخش راهبردی به سمت «توسعه سبز» و «مدیریت ریسک حرفهای» قرار گرفته است. شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین در همین راستا، میزبان همایشی جامع است که تمامی ابعاد زنجیره ارزش معدن، از اکتشاف تا صادرات را تحت پوشش قرار میدهد.
کمیته علمی این همایش با نگاهی چندجانبه، محورهای سیزدهگانهای را تدوین کرده است که از مهمترین آنها میتوان به حوزه پایداری و محیط زیست، اقتصاد و بازرگانی، فناوری و زیرساخت و همچنین حکمرانی و منابع انسانی اشاره کرد.
در بخش پایداری و محیط زیست، مدیریت ریسکهای زیستمحیطی و اجتماعی، نقش اقتصاد چرخشی در خلق ارزش و تدوین گزارشهای پایداری بر اساس استاندارد جهانی (GRI) مورد توجه قرار گرفته است.
در حوزه اقتصاد و بازرگانی نیز تحلیل ریسکهای ارزی، سرمایهگذاری و نوسانات قیمت جهانی فلزات، به همراه ارائه سازوکارهای نوین پوشش ریسک برای ارتقای تابآوری اقتصادی، از جمله محورهای اصلی این همایش به شمار میرود.
همچنین در بخش فناوری و زیرساخت، نقش هوشمندسازی در مدیریت ریسک و چالشهای انرژی و زیرساختی در بهرهبرداریهای پایدار بررسی خواهد شد. در محور حکمرانی و منابع انسانی نیز چالشهای سیاستگذاری، حقوقی و بهرهمالکانه، در کنار توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان کلید کاهش ریسکهای سازمانی، مورد بحث قرار میگیرد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، پژوهشگران، متخصصان و فعالان صنعتی کشور تا ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آخرین دستاوردهای علمی و تجارب زیسته خود را در قالب مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال کنند. مراسم اختتامیه نیز در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
علاقهمندان برای ثبتنام، ارسال آثار و دریافت اطلاعات تکمیلی میتوانند به وبسایت اختصاصی این رویداد به نشانی rmos-mmi-gz.ir/conference مراجعه کنند.