واکنش مثبت مس به توافق احتمالی
قرارداد سهماهه مس در بورس فلزات لندن در معاملات امروز به ۱۳ هزار و ۶۹۴ دلار به ازای هر تن رسید که نسبت به قیمت پایانی روز قبل ۱.۶ درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، سایت خبری و تحلیل بازارهای مالی Invezz نوشت: قیمت مس روز جمعه با قدرت بهبود یافت و این رشد پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ اعلام کرد که توافقی با ایران برای پایان دادن به درگیری چهارماهه ممکن است حتی در آخر هفته به امضا برسد.
پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مذاکرهکنندگان آمریکایی و ایرانی بر سر متن توافقی به تفاهم رسیدهاند که بر اساس آن، آتشبس فعلی به مدت ۶۰ روز تمدید میشود و ایران نیز تعهداتی درباره ذخایر اورانیوم خواهد داد.
احتمال دستیابی به توافق در مذاکرات آمریکا و ایران، موجب افزایش تمایل سرمایهگذاران به داراییهای ریسکی در بازارهای کالا و سهام شد.
سهام شرکتهای بزرگ معدنی نیز همزمان با افزایش قیمت مس رشد کرد. این خوشبینی به سایر فلزات پایه سرایت کرد و قیمت آلومینیوم و روی نیز با افزایش همراه شد؛ زیرا معاملهگران احتمال بهبود شرایط تجارت جهانی و کاهش ریسکهای موجود را در قیمتها لحاظ کردند.
با این حال، تحلیلگران هشدار دادهاند که در صورت رد شدن مفاد توافق از سوی مقامات ایرانی یا تاخیر در اجرای آن، این رشد میتواند کوتاهمدت باشد.
بازارها همچنان نسبت به تحولات منطقه بسیار حساس هستند. تایید رسمی توافق میتواند زمینهساز رشد بیشتر قیمت مس و سایر داراییهای مرتبط شود؛ در حالی که هرگونه شکست یا تاخیر در مذاکرات ممکن است باعث از دست رفتن بخشی از رشد اخیر قیمتها شود.