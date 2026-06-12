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بررسی بازار میلگرد بازارهای اصلی در می ۲۰۲۶؛

نوسان قیمت میلگرد؛ از تقریبا صفر تا ۶ درصد

نوسان قیمت میلگرد؛ از تقریبا صفر تا ۶ درصد
کد خبر : 1797844
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قیمت میلگرد در ماه می در تمامی بازارهای اصلی جهان بین صفر تا ۶ درصد نسبت به آوریل افزایش یافت. کمترین رشد مربوط به ترکیه بود که میانگین قیمت تنها ۰.۱ درصد افزایش پیدا کرد و بیشترین افزایش با ۶ درصد در ایتالیا ثبت شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات، ترکیه: در ماه می، بازار میلگرد ترکیه تقریبا باثبات باقی ماند. قیمت‌ها در سطح ۵۹۷.۵ دلار به ازای هر تن FOB ثابت بود و فقط در ابتدای ژوئن، پیشنهادهای فروش به ۵۹۶.۴ دلار FOB تعدیل شد. این موضوع نشان‌دهنده کاهش ۰.۲ درصدی در بازه زمانی اول می تا پنجم ژوئن است. با این حال، میانگین قیمت ماه می یعنی ۵۹۷.۵ دلار نسبت به میانگین ماه آوریل (۵۹۶.۸ دلار) حدود ۰.۱ درصد افزایش داشت.

عامل اصلی این ثبات، توازن میان تقاضای ضعیف و هزینه‌های بالای تولید بود. کارخانه‌های ترکیه تلاش کردند، قیمت‌های صادراتی خود را در محدوده ۵۹۵ تا ۶۱۰ دلار FOB حفظ کنند. در مقابل، خریداران در اکثر بازارها برای کاهش قیمت فشار وارد کردند و سطوحی حداکثر ۵۹۵ دلار و در برخی موارد حتی کمتر از ۵۹۰ دلار را هدف قرار دادند.

در کوتاه‌مدت، بازار همچنان تحت فشار خواهد بود. اگر تقاضا بهبود پیدا نکند و قیمت قراضه به کاهش خود ادامه دهد، تولیدکنندگان ترکیه ممکن است ناچار به اعطای امتیاز قیمتی شوند. با این حال، به دلیل سودآوری محدود تولید، کاهش شدید قیمت‌ها بعید است.

اتحادیه اروپا: وضعیت بازار اتحادیه اروپا نسبتا بهتر بود. در ماه می، میانگین قیمت میلگرد در ایتالیا با ۶ درصد رشد ماهانه به ۶۹۸ یورو به ازای هر تن درب کارخانه رسید، در حالی که در شمال اروپا نیز قیمت‌ها با ۵.۱ درصد افزایش ۷۰۴ یورو درب کارخانه تعیین شد.

در اواخر ماه، بازار کمی تضعیف شد و در شمال اروپا قیمت‌ها بین اول می تا پنجم ژوئن ۰.۷ درصد کاهش یافته و به ۷۰۰ یورو رسید. با این حال، در ایتالیا قیمت‌ها همچنان ۵.۲ درصد بالاتر بوده و در سطح ۷۱۰ یورو باقی ماندند.

افزایش قیمت‌ها در ماه می ناشی از موضع هماهنگ تولیدکنندگان اروپایی بود. علاوه بر این، رونق فصلی ساخت‌وساز و پروژه‌های زیرساختی و ریلی نیز از بازار حمایت کرد. با این حال، تقاضای واقعی همچنان ناپایدار بود. خریداران خریدهای خود را محدود و بر اساس نیاز روزانه عمل کردند و به دلیل قیمت‌های بالا و ناتوانی انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی به موجودی انبار اضافه نکردند.

در پایان ماه، بازارهای فرانسه و ایتالیا عملا به سقف قیمتی خود رسیدند؛ سفارش‌های بزرگ وجود نداشت و برخی کارخانه‌ها حتی در حال بررسی توقف تولید برای تعادل عرضه بودند.

در ماه ژوئن قیمت‌ها احتمالا در سطوح فعلی باقی بماند یا کاهش جزئی داشته باشد. افزایش بیشتر تنها در صورتی محتمل است که عرضه محدودتر شود و تقاضای بخش ساخت‌وساز پایدار بماند.

آمریکا: میانگین قیمت میلگرد در آمریکا در ماه مه ۱۰۱۷.۴ دلار به ازای هر تن درب کارخانه بود که نسبت به آوریل ۱.۲ درصد افزایش داشت. همچنین قیمت در فاصله اول می تا پنجم ژوئن به ۱۰۳۶.۲ دلار رسید که ۳.۹ درصد بالاتر از ابتدای دوره بود.

افزایش قیمت بیشتر ناشی از رشد قیمت‌های اعلامی توسط تولیدکنندگان بزرگ آمریکایی بود. این شرکت‌ها تلاش کردند، افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه را به بازار منتقل کنند. علاوه بر این، محدودیت در دسترسی به محصولات وارداتی از بازار حمایت کرد. پروژه‌های زیرساختی، انرژی و ساخت مراکز داده از تقاضا حمایت کرد.

چین: میانگین قیمت میلگرد چین در ماه می ۴۶۸.۳ دلار به ازای هر تن (تحویل روی کامیون در انبار) بود که نسبت به آوریل ۳ درصد افزایش داشت.

در ابتدای ماه، بازار تحت تاثیر انتظار برای بهبود تقاضای ساخت‌وساز پس از تعطیلات، عوامل فصلی و سیگنال‌های حمایتی دولت‌های محلی از بخش املاک قرار داشت. همچنین پروژه‌های زیرساختی و شهری نیز از بازار حمایت کرد.

از نیمه دوم ماه، روند بازار نزولی شد. دلیل اصلی، تضعیف تقاضای واقعی بود: بارندگی‌های شدید در جنوب چین، فعالیت‌های ساختمانی را مختل کرد، بخش املاک همچنان ضعیف باقی ماند و سرعت اجرای پروژه‌های زیرساختی برای جبران کاهش تقاضا کافی نبود.

در همین زمان، بهبود حاشیه سود باعث شد کارخانه‌ها تولید خود را افزایش دهند و خطر مازاد عرضه بیشتر شود. در پایان ماه، روند کاهش موجودی‌ها کند شد و سطح موجودی کارخانه‌ها شروع به افزایش کرد.

احتمالا در ادامه سال، قیمت‌ها تحت فشار باقی بماند؛ زیرا شرایط آب‌وهوایی نامساعد بوده و تقاضای ساخت‌وساز همچنان ضعیف خواهد ماند. تنها عوامل حمایتی ممکن است هزینه مواد اولیه و خریدهای سفته‌بازانه پراکنده باشد.

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