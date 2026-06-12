نوسان قیمت میلگرد؛ از تقریبا صفر تا ۶ درصد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات، ترکیه: در ماه می، بازار میلگرد ترکیه تقریبا باثبات باقی ماند. قیمت‌ها در سطح ۵۹۷.۵ دلار به ازای هر تن FOB ثابت بود و فقط در ابتدای ژوئن، پیشنهادهای فروش به ۵۹۶.۴ دلار FOB تعدیل شد. این موضوع نشان‌دهنده کاهش ۰.۲ درصدی در بازه زمانی اول می تا پنجم ژوئن است. با این حال، میانگین قیمت ماه می یعنی ۵۹۷.۵ دلار نسبت به میانگین ماه آوریل (۵۹۶.۸ دلار) حدود ۰.۱ درصد افزایش داشت.

عامل اصلی این ثبات، توازن میان تقاضای ضعیف و هزینه‌های بالای تولید بود. کارخانه‌های ترکیه تلاش کردند، قیمت‌های صادراتی خود را در محدوده ۵۹۵ تا ۶۱۰ دلار FOB حفظ کنند. در مقابل، خریداران در اکثر بازارها برای کاهش قیمت فشار وارد کردند و سطوحی حداکثر ۵۹۵ دلار و در برخی موارد حتی کمتر از ۵۹۰ دلار را هدف قرار دادند.

در کوتاه‌مدت، بازار همچنان تحت فشار خواهد بود. اگر تقاضا بهبود پیدا نکند و قیمت قراضه به کاهش خود ادامه دهد، تولیدکنندگان ترکیه ممکن است ناچار به اعطای امتیاز قیمتی شوند. با این حال، به دلیل سودآوری محدود تولید، کاهش شدید قیمت‌ها بعید است.

اتحادیه اروپا: وضعیت بازار اتحادیه اروپا نسبتا بهتر بود. در ماه می، میانگین قیمت میلگرد در ایتالیا با ۶ درصد رشد ماهانه به ۶۹۸ یورو به ازای هر تن درب کارخانه رسید، در حالی که در شمال اروپا نیز قیمت‌ها با ۵.۱ درصد افزایش ۷۰۴ یورو درب کارخانه تعیین شد.

در اواخر ماه، بازار کمی تضعیف شد و در شمال اروپا قیمت‌ها بین اول می تا پنجم ژوئن ۰.۷ درصد کاهش یافته و به ۷۰۰ یورو رسید. با این حال، در ایتالیا قیمت‌ها همچنان ۵.۲ درصد بالاتر بوده و در سطح ۷۱۰ یورو باقی ماندند.

افزایش قیمت‌ها در ماه می ناشی از موضع هماهنگ تولیدکنندگان اروپایی بود. علاوه بر این، رونق فصلی ساخت‌وساز و پروژه‌های زیرساختی و ریلی نیز از بازار حمایت کرد. با این حال، تقاضای واقعی همچنان ناپایدار بود. خریداران خریدهای خود را محدود و بر اساس نیاز روزانه عمل کردند و به دلیل قیمت‌های بالا و ناتوانی انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی به موجودی انبار اضافه نکردند.