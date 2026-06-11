چرخش از فولاد به معادن نسل جدید

با این حال، قیمت هر سهم در تابلو بورس در حدود ۱۵۸ تومان معامله می‌شود، در حالی که NAV هر سهم، بدون احتساب ارزش معادن، حدود ۳۵۰ تومان محاسبه شده است. این فاصله قابل‌توجه، بازتابی از این واقعیت است که بخش مهمی از دارایی‌های شرکت هنوز وارد مرحله بهره‌برداری نشده‌اند و ارزش آن‌ها در قیمت فعلی بازار منعکس نشده است.

خروج از فولاد، ورود به شورابه‌ها

مرتضی علی‌اکبری از تغییر رویکرد استراتژیک تجلی خبر داد: خروج تدریجی از صنعت فولاد طی افق پنج‌ساله در دستور کار قرار گرفته و تنها پروژه فولاد شرق خراسان در پرتفوی شرکت باقی خواهد ماند. همزمان، شرکت وارد حوزه شورابه‌ها شده است. تاکنون حداقل ۴ میلیارد مترمکعب شورابه در محدوده‌های معدنی شماره ۱ و ۲ بجستان شناسایی شده؛ پروانه فعالیت این محدوده‌ها اخذ شده و گواهی کشف نیز در مراحل نهایی دریافت قرار دارد.

افق عناصر نادر خاکی

یکی از محوری‌ترین موضوعات نشست، پروژه عناصر نادر خاکی تجلی بود. مدیرعامل شرکت اعلام کرد دو معدن عناصر نادر خاکی با مجموع ۱۲۵ میلیون تن ذخیره شناسایی‌شده تحت اختیار دارد که گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری آن‌ها طی روزهای آینده صادر خواهد شد. برآوردهای داخلی شرکت نشان می‌دهد ذخایر واقعی بیش از دو برابر این رقم است. برنامه‌ریزی بهره‌برداری از ذخیره ۱۲۵ میلیون تنی با افق حداقل ۱۵ ساله انجام شده است. شرکت به هر ۱۷ عنصر نادر خاکی دسترسی پیدا کرده و فرآیند تولید نیمه‌صنعتی این محصولات نیز به انجام رسیده است. مشتریانی از چین آمادگی خود را برای پیش‌خرید محصولات اعلام کرده‌اند.

علی‌اکبری تأکید کرد که قیمت‌گذاری این عناصر صرفاً تابع نرخ‌های جهانی نیست و نحوه جداسازی و پیچیدگی فرآوری نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت نهایی محصول دارد. انعطاف‌پذیری خط تولید نیز از مزیت‌های رقابتی این پروژه معرفی شد.

زمان‌بندی بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی

مدیرعامل تجلی از زمان‌بندی مشخصی برای راه‌اندازی پروژه‌های اصلی خبر داد. خط تولید کلاف فولاد سرمد، پس از تکمیل سفارش‌های میلگرد تا پایان خردادماه، وارد فاز تولید انبوه خواهد شد. بهره‌برداری آزمایشی از فولاد شرق خراسان نیز تا پایان سال جاری برنامه‌ریزی شده و پروژه فولاد کردستان در ابتدای سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

در خصوص واحد فولادسازی سرمد، حدود ۹۵ درصد تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تأمین شده است. این واحد در سه‌ماهه نخست سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد. راه‌اندازی واحد آهن اسفنجی نیز برای پایان سال ۱۴۰۶ برنامه‌ریزی شده است. تأمین مواد اولیه این واحد از طریق زنجیره چادرملو تضمین شده و نگرانی بابت تأمین گندله وجود ندارد.

بازده سرمایه‌گذاری و ریسک‌های پیش‌رو

مهرانی، معاون مالی و معادن، نرخ بازده داخلی (IRR) پروژه‌های اصلی شرکت را در بازه ۳۲ تا ۳۴ درصد برآورد و اعلام کرد که تاکنون حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون دلار در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری شده است. بخش عمده هزینه‌های پروژه‌ها بر مبنای نرخ‌های دلاری محاسبه می‌شود و ارزش جایگزینی بسیاری از آن‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری اولیه رشد چشمگیری داشته است.

او بزرگ‌ترین ریسک پروژه‌ها را تغییر مقررات، سیاست‌های قیمت‌گذاری و نوسانات شرایط اقتصادی دانست. در حوزه حقوق دولتی معادن نیز اعلام شد که تاکنون هیچ هزینه‌ای بابت این مالیات به بهای تمام‌شده معادن اضافه نشده، چراکه بخش عمده معادن هنوز وارد مرحله تولید نشده‌اند. طبق قانون، سقف حقوق دولتی معادن ۱۵ درصد ارزش فروش ماده معدنی خام است و معادن واقع در مناطق کمترتوسعه‌یافته می‌توانند از معافیت‌هایی تا سقف ۹۰ درصد بهره‌مند شوند.