«سیتی»‌ پیش بینی سه ماهه طلا را به ۴۰۰۰ دلار کاهش داد؛ محدودیت پتانسیل رشد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، تحلیلگران این بانک، بهبود شرایط کلان اقتصادی و کاهش حمایت‌ها در بخش تقاضا را از دلایل آن بیان کرده‌اند.

در این یادداشت آمده است: «ما در کوتاه‌مدت، محرک خاصی برای یک صعود پایدار قیمت طلا نمی‌بینیم.»

سیتی‌ به ترکیبی از عوامل مختلف اشاره کرد؛ از تمایل کوتاه‌مدت بازار به تقویت دلار و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک (به دلیل فروکش کردن تنش‌ها).

تحلیلگران اشاره کردند که تقاضای فیزیکی طلا از سوی بانک‌های مرکزی و ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله (ETF)، کاهش یافته و همین موضوع جلوی رشد طلا را گرفته است. آنها تأکید کردند: «پتانسیل رشد قیمت در کوتاه‌مدت محدود به نظر می‌رسد، مگر اینکه شوک جدیدی به بازار وارد شود.»

با وجود ضعیف‌تر شدن چشم‌انداز کوتاه‌مدت، تحلیلگران سیتی‌ معتقدند، اگر اقتصاد با رکود شدیدی مواجه یا آتش تورم دوباره شعله‌ور شود، قیمت طلا همچنان پتانسیل عبور از مرز ۴۰۰۰ دلار در تابستان را دارد.

همچنین پیش‌بینی بلندمدت این بانک بدون تغییر باقی مانده و هدف ۶ تا ۱۲ ماهه روی ۴۵۰۰ دلار است که البته تحقق آن مشروط به تغییر سیاست پولی فدرال رزرو یا افزایش دوباره تنش‌های ژئوپلیتیک خواهد بود.

پیش از این و در ۱۳ ژانویه، استراتژیست‌های سیتی‌ با این فرض که بازار صعودی فلزات گرانبها تا اوایل سال ۲۰۲۶ ادامه دارد، هدف سه ماهه قیمت طلا را به ۵۰۰۰ دلار و نقره را به ۱۰۰ دلار افزایش داده بودند.

آنها «افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، کمبود مداوم عرضه در بازار فیزیکی و تردیدهای جدید درباره استقلال فدرال رزرو» را از جمله دلایل افزایش اعلام کرده بودند.

سیتی‌ بار دیگر بر پیش‌بینی خود مبنی بر اینکه نقره عملکرد بهتری نسبت به طلا خواهد داشت تأکید کرد؛ هرچند انتظار دارد فلزات پایه (صنعتی) توجه همه را به خود جلب خواهند کرد.

استراتژیست‌های این بانک نوشتند: «پیش‌بینی ما مبنی بر عملکرد بهتر نقره و همچنین گسترش بازار صعودی فلزات گرانبها به سمت فلزات صنعتی و قرارگرفتن آنها در کانون توجه کاملا درست از آب درآمده است.»

چشم‌انداز ژانویه سیتی‌بانک بر این فرض استوار بود که تنش‌های ژئوپلیتیک فروکش خواهد کرد و این امر تقاضا برای فلزات گرانبها را در اواخر سال کاهش می‌دهد؛ موضوعی که طلا را بیش از هر چیز در معرض یک اصلاح نزولی قرار می‌داد. با این حال، سیتی انتظار دارد، فلزات صنعتی بویژه آلومینیوم و مس در نیمه دوم ۲۰۲۶ عملکرد خوبی باشند.

انتهای پیام/