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اداره گمرک چین:

صادرات فولاد نوردی ۸.۱ درصد کاهش یافت

صادرات فولاد نوردی ۸.۱ درصد کاهش یافت
کد خبر : 1797835
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بر اساس داده‌های اداره کل گمرک چین (GACC)، صادرات فولاد نوردشده چین در بازه ژانویه تا می ۲۰۲۶ با کاهش ۸.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به ۴۴.۶ میلیون تن رسید. این کاهش پس از اجرای مجوزهای صادراتی از ژانویه ۲۰۲۶ قابل انتظار بود؛ اقدامی که تاثیر منفی بر صادرات فولاد این کشور به بازارهای خارجی گذاشت. بسیاری از کدهای تعرفه‌ای محصولات فولادی چین از اول ژانویه مشمول صدور مجوز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، با این وجود، صادرات فولاد نوردشده چین در ماه می نسبت به آوریل ۸.۹ درصد افزایش یافت و به ۱۰.۳ میلیون تن رسید. غیبت فولاد ایران در بازارهای صادراتی طی سه ماه گذشته سبب افزایش صادرات فولاد نوردشده چین شده است.

واردات فولاد نوردی به چین در دوره ژانویه تا می با ۱۲.۲ درصد کاهش سالانه به ۲.۳ میلیون تن رسید. همچنین در ماه می، این رقم نسبت به آوریل ۳ درصد کاهش یافت و به ۴۵۱ هزار تن رسید.

در همین دوره پنج‌ماهه، واردات سنگ‌آهن چین با ۶.۳ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۵۱۶.۳ میلیون تن رسید. البته در ماه می این رقم نسبت به آوریل ۵.۹ درصد کاهش یافت و به ۹۷.۷ میلیون تن رسید.

اگرچه تقاضای فولاد بخش املاک و مستغلات همچنان ضعیف باقی مانده، اما تقاضای زیرساخت‌ها و صنایع فرآوری در سطحی باثبات قرار داشته و این موضوع تاثیر مثبتی بر واردات سنگ‌آهن گذاشته است.

مرکز GMK گزارش داده بود که چین در سال ۲۰۲۵ صادرات فولاد خود را ۷.۵ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داد و با ثبت ۱۱۹ میلیون تن به رکوردی جدید دست یافت. همچنین چین در سال گذشته واردات سنگ‌آهن خود را ۱.۸ درصد افزایش داد و به ۱.۲۶ میلیارد تن رساند.

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