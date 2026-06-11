پیش بینی جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا؛
قیمت ۱۰۵ دلاری نفت در ژوئن و جولای؛ کاهش تولید و تقاضا در سال ۲۰۲۶
اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA) در گزارش چشمانداز کوتاهمدت انرژی که دیروز منتشر شد، نوشت: «فرض میکنیم تنگه هرمز در کوتاهمدت عملا بسته بماند و حملونقل نفت از طریق تنگه هرمز در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ از سر گرفته شود.»
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بازگشت به سطح تردد پیش از درگیری چندین ماه زمان ببرد و احتمالا تا اوایل سال ۲۰۲۷ به وضعیت عادی نخواهد رسید.
پیشبینی میکنیم، بخشی از تولید نفت خاورمیانه حتی فراتر از افق پیشبینی گزارش چشمانداز کوتاهمدت انرژی همچنان با اختلال مواجه باشد.
بازار جهانی نفت همچنان بسیار پرنوسان است، زیرا محدودیت شدید تردد نفتکشها از تنگه هرمز باعث شده تا تولیدکنندگان نفت خاورمیانه در ماه می در مقایسه با سطح تولید پیش از درگیری، بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز از تولید نفت خام بکاهند. این کاهش تولید باعث شده برای تامین تقاضا، برداشت گستردهای از ذخایر جهانی نفت صورت گیرد.
بر اساس فرضیات EIA، انتظار میرود موجودی جهانی نفت به طور متوسط در سهماهه دوم ۲۰۲۶ روزانه ۶.۳ میلیون بشکه و در سهماهه سوم ۲۰۲۶ روزانه ۷.۶ میلیون بشکه کاهش یابد.
ذخایر نفت کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به پایینترین سطح خود از سال ۲۰۰۳ تاکنون خواهد رسید.
مصرف جهانی نفت: قیمت بالای سوخت، کاهش دسترسی به سوخت و اقدامات دولتها باعث کاهش تقاضای نفت شده است. در نتیجه، پیشبینی میکنیم تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵ (که حدود ۱۰۴ میلیون بشکه در روز بوده است)، ۱.۱ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
این اداره در گزارش قبلی (ماه می) پیشبینی کرد، مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد و در گزارش فوریه این افزایش را ۱.۲ میلیون بشکه در روز برآورد کرده بود.
فرض بر این است که با بازگشت جریان عرضه در اواخر سال ۲۰۲۶، تقاضای نفت در سال بعد دوباره رشد خواهد کرد و در سال ۲۰۲۷ با افزایش ۲.۵ میلیون بشکه در روز به ۱۰۵.۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
پیشبینی قیمت: با وجود توقف بخشی از تولید و کاهش ذخایر نفتی، قیمت نقدی نفت برنت در ماه می کاهش یافت. این کاهش ناشی از افت تقاضای نفت و همچنین انتشار گزارشهایی درباره احتمال دستیابی به توافق میان ایالات متحده و ایران بود.
با فرض اینکه تنگه هرمز در کوتاهمدت برای بیشتر کشتیها بسته باقی بماند، کاهش موجودی جهانی باعث میشود، قیمت نفت برنت در ماههای ژوئن و جولای به طور متوسط ۱۰۵ دلار برای هر بشکه باقی بماند.
با ازسرگیری تدریجی عبور نفت از تنگه هرمز و بازگشت تدریجی تولیدات متوقفشده، انتظار داریم قیمت نفت در سال ۲۰۲۷ به طور متوسط به ۷۹ دلار در هر بشکه کاهش یابد.