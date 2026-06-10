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بخش هفتم: بزرگ‌ترین تأمین‌کننده بازار اسلب فولادی ایران

چرا فولاد خوزستان مورد حمله دشمن قرار گرفت؟

چرا فولاد خوزستان مورد حمله دشمن قرار گرفت؟
کد خبر : 1796991
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فولاد خوزستان به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده اسلب فولادی کشور، طی پنج سال گذشته با تأمین حدود ۳.۸ میلیون تن اسلب و کسب ۳۶.۳ درصد از کل معاملات این محصول در بورس کالا، نقش محوری در زنجیره تولید ورق‌های فولادی و صنایع کشور ایفا کرده است؛ جایگاهی راهبردی که به گفته این شرکت، حمله دشمن در جنگ تحمیلی سوم را به تلاشی برای اخلال در تأمین نیازهای صنعتی ایران تبدیل کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده بازار اسلب فولادی ایران، جایگاه نخست را در میان شرکت‌های عرضه‌کننده اسلب در بورس کالای ایران در اختیار دارد. این مجموعه در ۵ سال گذشته حدود ۳.۸ میلیون تن از نیازهای بازار اسلب کشور را تأمین‌ کرده و با اختصاص بالاترین حجم معاملات در بورس کالا به خود، لیدر بازار اسلب فولادی کشور بوده و نقشی بی‌بدیل در تأمین نیازهای فولادی صنایع ایران داشته است؛ به طوری که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، حجم معاملات اسلب فولاد خوزستان در بورس کالا به ۳،۷۸۹،۰۸۰ تن رسید که این رقم سهم ۳۶.۳ درصدی از کل مجموع معاملات اسلب بورس کالای ایران (معادل ۱۰،۴۴۸،۳۴۰ تن) را شامل می‌شود.

از آنجا که اسلب مهم‌ترین رکن تولید فولادهای صنعتی و انواع ورق‌های فولادی در هر کشوری است، فولاد خوزستان هدف دشمنی‌های بدخواهان این مرز و بوم بوده است. دشمن که با هرگونه توسعه صنعتی در ایران مشکل دارد، در جنگ تحمیلی سوم به فولاد خوزستان حمله کرد تا این ستون تأمین نیازهای فولادی صنایع کشور را مختل کند و از این طریق، به تولید صنعتی کشور خسارت وارد سازد.

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