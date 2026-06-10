واردات مس چین کاهش یافت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، چین در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶، بیش از ۲ میلیون تن مس کار نشده و تولیدات مسی وارد کرد که ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.

در همین حال، واردات سنگ مس و کنسانتره چین در ماه می به ۲.۳۶ میلیون تن رسید که نسبت به آوریل ۰.۳۸ درصد افزایش یافت.

چین در دوره ژانویه تا می، ۱۲.۲۸ میلیون تن کنسانتره و سنگ معدن مس وارد کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش داشته است.

انتهای پیام/