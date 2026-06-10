حجم معاملات ورق گرم در سطح متوسطی قرار دارد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، یکی از فعالان بازار به «استیل اوربیس» گفت: فکر نمی‌کنم کارخانه‌های داخلی تولید خود را افزایش دهند؛ بنابراین هرچه عرضه کمتر شود، آنها برای بهترین قیمت فشار خواهند آورد.تمایل اتحادیه اروپا به واردات همچنان پایین است، زیرا ابهامات مربوط به سهمیه‌های وارداتی و هزینه‌های ناشی از سازوکار تعدیل مرزی کربن (CBAM) ریسک بالایی ایجاد کرده است.

یکی دیگر از منابع بازار اظهار کرد: «این روزها بازار بسیار آرام است. معامله‌گران شرایط را ساده می‌بینند و چیزی پیشنهاد نمی‌کنند، چون بازاری وجود ندارد و دلیلی برای صرف زمان و انرژی نیست. بهتر است تا مشخص شدن تعرفه‌های جدید صبر کنیم.»در جنوب اروپا، بویژه ایتالیا، قیمت‌های پیشنهادی کارخانه‌های داخلی برای ورق گرم بیشتر در محدوده ۶۸۰ تا ۶۹۰ یورو به ازای هر تن درب کارخانه گزارش شده و در برخی موارد تا ۷۰۰ یورو نیز رسیده است.

با این حال، سطح قابل معامله بازار در حدود ۶۷۰ تا ۶۸۰ یورو درب کارخانه ارزیابی می‌شود.برخی منابع از پیشنهادهایی برای تولیدات ماه آگوست در محدوده ۶۶۰ تا ۶۷۰ یورو به ازای هر تن تحویل‌شده خبر دادند که در حال حاضر بیشتر جنبه سفته‌بازانه دارد.

در اسپانیا، قیمت‌های رسمی تا ۷۲۰ تا ۷۳۰ یورو درب کارخانه گزارش شده، اما اعمال تخفیف در معاملات محتمل است.در شمال اروپا، قیمت‌های رسمی اعلام‌شده از سوی کارخانه‌ها در محدوده ۶۹۰ تا ۷۰۴ یورو درب کارخانه قرار داشته است، در حالی که سطح واقعی معاملات همچنان حدود ۶۸۰ تا ۷۰۰ یورو درب کارخانه برآورد می‌شود که نسبت به هفته گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

تولیدکنندگان مایل به افزایش قیمت هستند برخی منابع گزارش داده‌اند که آرسلورمیتال از هم‌اکنون قصد خود را برای افزایش قیمت‌ها به میزان ۲۰ یورو در هر تن در ماه جولای و ۵۰ یورو در هر تن در ماه آگوست مطرح کرده است.

یکی از فعالان بازار در این خصوص گفت: «پرسش اصلی این نیست که آیا افزایش قیمت اتفاق می‌افتد یا نه؛ بلکه مساله این است که چه قیمتی مدنظر است. همه تولیدکنندگان مایل به افزایش قیمت هستند، زیرا حدود یک ماه است که قیمت‌ها روند نزولی داشته‌است.»منبع دیگری نیز گفت: «وقتی موجودی‌های قدیمی به پایان برسد، هزینه جایگزینی به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

همچنین با توجه به کمبود پیشنهادهای وارداتی، کارخانه‌های اروپایی در آگوست ناچار به افزایش قیمت خواهند شد.»فعالیت وارداتی در هفته‌های اخیر بسیار کم رونق بوده است، زیرا بسیاری از خریداران حاضر نیستند ریسک ناشی از نامشخص بودن سهمیه‌های وارداتی را بپذیرند. آخرین پیشنهادهای ورق گرم از الجزایر در سطح ۷۲۰ تا ۷۳۰ یورو به ازای هر تن DDP قرار داشته که نسبت به هفته گذشته (در کف قیمت) حدود ۱۰ یورو کاهش نشان می‌دهد.

در مقابل، ترکیه قیمت خود را در سطح ۶۹۰ یورو به ازای هر تن DDP حفظ کرده است.بیشتر پیشنهادهای وارداتی از آسیا نیز در سطوح نسبتا بالا و با نوسانات محدود باقی مانده‌اند:

کره جنوبی: ۷۳۰ یورو به ازای هر تن DDP

تایوان: ۷۲۰ یورو به ازای هر تن DDP

برخی پیشنهادهای دیگر تایوان: ۷۵۰ یورو به ازای هر تن DDP

در این میان، پایین‌ترین قیمت پیشنهادی مربوط به یک تولیدکننده ویتنامی با قیمت ۶۹۰ یورو به ازای هر تن DDP بوده است.در بخش واردات بر مبنای CFR اروپا، قیمت‌های پیشنهادی ترکیه تا ۶۰۵ تا ۶۱۵ یورو به ازای هر تن CFR افزایش یافته که در کف بازه نسبت به هفته گذشته ۵ یورو رشد داشته است.پیشنهادهای هند نیز بدون تغییر و در محدوده ۶۸۰ تا ۶۸۵ دلار به ازای هر تن CFR (معادل حدود ۵۸۵ تا ۵۹۰ یورو) باقی مانده‌، اما تاکنون خریداری برای این سطوح قیمتی مشاهده نشده است. به گفته برخی منابع، به تازگی معامله‌ای با حجم مناسب برای بازار اسپانیا با قیمت ۶۵۰ دلار به ازای هر تن CFR نهایی شده است.

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