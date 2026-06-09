در این جلسه که جمعی از معاونان فولاد مبارکه نیز حضور داشتند، مدیرعامل و مدیران گروه سرمایه‌گذاری توکا فولاد در گزارش‌های جداگانه‌ای استراتژی‌های کلان و عملکرد گروه سرمایه‌گذاری توکا فولاد در حوزه‌های تولید و سودآوری برای سهام‌داران و ذی‌نفعان در سال ۱۴۰۴ و همچنین برخی چالش‌های خود را ارائه نمودند.

سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در این نشست، پس از استماع گزارش‌های مذکور، با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان گروه سرمایه‌گذاری توکا گفت: نام شرکت توکا از ابتدا با فولاد مبارکه عجین بوده و برخی از مأموریت‌های پشتیبانی این شرکت با همراهی و تلاش گروه توکا انجام شده که شایسته قدردانی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت استفاده حداکثری از توان و ظرفیت شرکت‌های گروه در حل مسائل شرکت تصریح کرد: در حوزه شرکت‌های گروه فولاد مبارکه موضوع بازنگری در چارچوب حکمرانی شرکتی و تشکیل هلدینگ‌های تخصصی را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ لذا برای هریک از مجموعه‌ها و گروه‌ها مأموریت‌های مشخص و تخصصی تعریف نموده‌ایم و به طور مشخص در مجموعه توکا بر سه محور لجستیک، خدمات مرتبط با فولاد مبارکه و همچنین بومی‌سازی تولید متمرکز شده‌ایم که ان‌شاءالله با مدیریت خوب توکا و تلاش وافر مدیران و کارکنان شرکت‌های این هلدینگ فعالیت‌های عزیزان بیش‌ازپیش توسعه خواهد یافت.

زرندی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: در بازنگری‌های جدیدی که برای کل شرکت‌های زیرمجموعه در حال انجام است زمینه برای شرکت‌های گروه فراهم خواهد شد تا بر اساس مأموریت‌های جدید بتوانند بیش‌ازپیش برای سهام‌داران و ذی‌نفعان خود سودآوری حاصل کنند.

مدیرعامل هلدینگ توکا تصریح کرد: استقبال هلدینگ توکا از ورود به حوزه‌های تخصصی

احمد سبزواری مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری توکا فولاد نیز در حاشیه این جلسه در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد گفت: امروز به مناسبت سی و هشتمین سالگرد تأسیس شرکت توکا فولاد فرصت مناسبی فراهم شد تا با همراهی سایران مدیران این مجموعه، بخشی از فعالیت‌ها، دستاوردها و جهت‌گیری‌های جدید هلدینگ را با مدیرعامل گروه فولاد مبارکه مطرح نمائیم.

وی با بیان این که روند سودآوری شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری توکا فولاد همواره روبه‌رشد بوده است گفت: به طور مشخص در سال مالی ۱۴۰۴ نیز علی‌رغم چالش‌های زیاد شاهد رشد سودآوری در گروه توکا بودیم.

سبزواری از آمادگی کل گروه سرمایه‌گذاری توکا فولاد برای بازسازی و نوسازی فولاد مبارکه خبر داد و گفت: امروز در این جلسه تمامی ظرفیت‌های گروه برای بازسازی و نوسازی فولاد مبارکه به اطلاع مدیرعامل گروه فولاد مبارکه رسانده شد و این امکان را داریم که در هر مقطعی که فولاد مبارکه نیاز داشته باشد، اقدام نمائیم.

وی با بیان این که در گروه فولاد مبارکه هلدینگ تخصصی مالی در حال شکل‌گیری است گفت: در همین راستا شرکت توسعه توکا به گروه مالی فولاد مبارکه تبدیل خواهد شد، ضمن این که باتوجه‌به راهبردهای پیشین و تأکید امروز مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، هلدینگ توکا از ورود و پیوستن به حوزه‌های تخصصی از جمله لجستیک استقبال خواهد کرد.