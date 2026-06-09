تعلیق مالیات بر صادرات ۲۷۱ هزار تن کنسانتره مس در زامبیا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، تعلیق مالیات ۱۰ درصدی بر صادرات کنسانتره مس این کشور تا پایان سپتامبر تمدید شده است. دلیل این کار، تعمیر و نگهداری و مشکلات فنی در کارخانه‌های ذوب مس داخلی است.

به گزارش رویترز، زامبیا بیشتر مس خود را به شکل کاتد صادر می‌کند. این معافیت به شرکت‌های معدنی کمک می‌کند تا انبارهای کنسانتره مس را که فعلا امکان فرآوری آن‌ وجود ندارد، صادر کنند. در مجموع بیش از ۲۷۱ هزار تن کنسانتره مس تحت این معافیت قرار خواهد گرفت.

زامبیا در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۹۰ هزار تن مس صادر و هدف‌گذاری کرد تا سال ۲۰۳۱ تولید سالانه خود را به ۳ میلیون تن برساند.

شرکت معادن مس «موپانی» که به طور مشترک متعلق به شرکت بین‌المللی منابع ابوظبی و شرکت معدنکاری دولتی زامبیاست، بزرگ‌ترین سهمیه صادرات بدون عوارض به میزان ۱۰۰ هزار تن کنسانتره مس را دارد.

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