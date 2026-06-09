یک سال پس از تعرفههای ۵۰ درصدی ترامپ؛
صادرات فولاد اتحادیه اروپا به آمریکا ۳۴ درصد کاهش یافت
بر اساس آمار جدیدی که «انجمن فولاد اروپا» (EUROFER) منتشر کرده، صادرات فولاد اتحادیه اروپا به ایالات متحده از زمان وضع تعرفههای ۵۰ درصدی توسط دولت آمریکا، یکسوم کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، این انجمن گزارش داد که پس از اجرایی شدن این تعرفهها در ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ (۴ ژوئن ۲۰۲۵)، صادرات فولاد اتحادیه اروپا به آمریکا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد افت داشته است. در این بازه زمانی، حجم صادرات از ۲.۹۳ میلیون تن به ۱.۹۴ میلیون تن کاهش یافته است.
به گفته «یوروفر»، فولاد و آلومینیوم تنها بخشهایی هستند که همچنان مشمول نرخ کامل تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا هستند و افت شدید صادرات، نشاندهنده تاثیر مداوم این تعرفهها بر تجارت فرا آتلانتیک فولاد است.
این آمار درست پس از آن منتشر شد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانین مربوط به اجرای جدیدترین توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا را تصویب کردند. توافق جدید تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا شامل بندهای حمایتی است.
طبق این توافق، اگر ایالات متحده پس از پایان سال ۲۰۲۶ همچنان به اعمال تعرفههای بالای ۱۵ درصد روی محصولات مشتقشده از فولاد و آلومینیوم ادامه دهد، کمیسیون اروپا این اختیار را دارد که بخشهایی از این توافقنامه را به حالت تعلیق درآورد.
همچنین این توافق گفتوگوهای بیشتر میان بروکسل و واشنگتن را در زمینههای زیر پیشبینی کرده است:
- راهکارهای مربوط به سهمیهبندی نرخ تعرفه
- تجارت فولاد و آلومینیوم
- همکاری برای مقابله با ظرفیت مازاد تولید در سطح جهان