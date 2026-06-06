خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاملات آتی سنگ آهن با کاهش بسته شد

معاملات آتی سنگ آهن با کاهش بسته شد
کد خبر : 1796049
لینک کوتاه کپی شد.

خبرگزاری شینهوا خبر داد که معاملات آتی سنگ آهن روز جمعه در معاملات روزانه بورس کالای دالیان (DCE) با کاهش قیمت بسته شد. فعال‌ترین قرارداد سنگ آهن برای تحویل در سپتامبر ۲۰۲۶، ۷ یوان (حدود ۱.۰۳ دلار آمریکا) کاهش یافت و با قیمت ۷۶۶ یوان در هر تن بسته شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، در روز جمعه، حجم کل معاملات ۱۲ قرارداد آتی سنگ آهن فهرست شده در بورس، ۳۳۸ هزار و ۴۸ لات با گردش مالی حدود ۲۵.۸۲ میلیارد یوان بود.

چین، به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده سنگ آهن در جهان، معاملات آتی سنگ آهن DCE را در می ۲۰۱۸ به روی سرمایه‌گذاران بین‌المللی گشود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی