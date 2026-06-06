معاملات آتی سنگ آهن با کاهش بسته شد
خبرگزاری شینهوا خبر داد که معاملات آتی سنگ آهن روز جمعه در معاملات روزانه بورس کالای دالیان (DCE) با کاهش قیمت بسته شد. فعالترین قرارداد سنگ آهن برای تحویل در سپتامبر ۲۰۲۶، ۷ یوان (حدود ۱.۰۳ دلار آمریکا) کاهش یافت و با قیمت ۷۶۶ یوان در هر تن بسته شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، در روز جمعه، حجم کل معاملات ۱۲ قرارداد آتی سنگ آهن فهرست شده در بورس، ۳۳۸ هزار و ۴۸ لات با گردش مالی حدود ۲۵.۸۲ میلیارد یوان بود.
چین، به عنوان بزرگترین واردکننده سنگ آهن در جهان، معاملات آتی سنگ آهن DCE را در می ۲۰۱۸ به روی سرمایهگذاران بینالمللی گشود.