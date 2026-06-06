صادرات ۸۱ میلیون تنی سنگ آهن و گندله استرالیا در ماه گذشته
صادرات سنگ آهن و گندله استرالیا در می امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۶ درصد افزایش یافت و به ۸۱ میلیون تن رسید. این آمار بر اساس دادههای BigMint از محمولههای کشتیها به دست آمده و گفته شده این رقم نسبت به آوریل نیز ۶ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، چین همچنان بزرگترین واردکننده سنگ آهن استرالیا باقی ماند و در این دوره ۶۷.۴ میلیون تن از این کشور وارد کرد. پس از چین، ژاپن با ۵.۴ میلیون تن و کره جنوبی با ۴.۷ میلیون تن در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
ریو تینتو، بزرگترین صادرکننده بود و ۲۸.۲ میلیون تن صادر کرد. بعد از آن BHP با ۲۴.۷ میلیون تن و فورتسکیو با ۲۰.۵ میلیون تن قرار داشتند.
رشد صادرات سنگ آهن استرالیا ناشی از بهبود فعالیت بارگیری کشتیها در بنادر منطقه پیلبارا و افزایش صادرات از سوی شرکتهای معدنی بزرگ بود. این افزایش به دلیل هماهنگی بهتر بین شرکتها و حملونقل ریلی در ماه گذشته به وجود آمد.
تقاضای پایدار از سوی چین و فعالیت گسترده برای تجدید موجودی در بنادر، رشد صادرات محمولههای استرالیا را تضمین کرد. با این حال، رشد فروش در سطحی متوسط باقی ماند؛ زیرا عرضه سنگآهن در بازار جهانی همچنان فراوان بود و جو با احتیاطی بر صنعت فولاد حاکم بود.