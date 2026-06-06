مرکز GMK جزئیات بازار سنگ آهن در بک ماه اخیر را بررسی کرد
قیمت سنگ آهن از اواخر می ۲۰۲۶ وارد فاز نزولی شد
بر اساس گزارش مرکز GMK، قیمت سنگ آهن (KORE 62% Fe/Qingdao) از اواخر می تا اوایل ژوئن ۲۰۲۶ وارد فاز کاهش شد. این کاهش پس از دورهای طولانی از بهبود قیمتها که از اوایل مارس آغاز شده بود، رخ داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، قیمت سنگ آهن تا روز ۳ ژوئن به ۱۰۶.۸ دلار به ازای هر تن CFR رسید که نسبت به اول ماه می ۳.۳ درصد کاهش داشت.
میانگین قیمت در ماه می ۱۱۱.۲ دلار بود که نسبت به ۱۰۹.۴ دلار آوریل کمی بالاتر بود. این نشان میدهد، قیمتها در ابتدای ماه بالا بود، اما در هفته آخر ماه به شدت افت کرد.
اوایل ماه می، بازار هنوز از موج صعودی ایجادشده در مارس و آوریل بهره میبرد. پس از تعطیلات چین، کارخانههای فولاد تا حدی خرید خود را از سر گرفتند، در حالی که بهبود حاشیه سود فولادسازان و افزایش قیمت فولاد از تقاضا حمایت کرد.
انتظار بهبود مصرف در چین و بازارهای خارجی، عامل مثبتی بود. در این شرایط، قیمت KORE 62% Fe در نیمه نخست ماه از سطح ۱۱۵-۱۱۴ دلار به ازای هر تن CFR عبور کرد.
از اواسط ماه می مشخص شد که بازار الگوی «انتظارات قوی در مقابل واقعیت ضعیف» را دنبال میکند. اگرچه فعالیتهای زیرساختی در چین نشانههایی از بهبود نشان داد، ولی تقاضای واقعی همچنان ضعیف بود.
خرید کارخانههای ذوب پس از امواج کوتاهمدت ذخیرهسازی تضعیف شد و معاملات نقدی شتاب خود را از دست داد. فشار فروش با افزایش محمولههای سنگ آهن در سطح جهانی، موجودی بالای بنادر چین و انتظار اوج فصلی محموله های صادرات بیشتر شد.
سرعت کاهش قیمت پس از ۱۸ می بیشتر شد. بازار به کمرنگ شدن خوشبینی اقتصادی پس از نبود پیشرفت در مذاکرات چین و آمریکا واکنش نشان داد و نگرانیها از اینکه تولید آهن خام به اوج خود رسیده، افزایش یافت.
جو منفی ناشی از بازرسیهای زیستمحیطی در استانهای چین، ریسک محدودیت تولید فولاد را بالا برد. افت قیمت شمش در تانگشان نیز سیگنال دیگری از ضعف بازار بود.
در کوتاهمدت، سنگ آهن احتمالا تحت فشار خواهد ماند. موجودی بالای بنادر، تضعیف فصلی تقاضای فولاد و ارسال محمولهها در پایان فصل از جمله دلایل است. البته افت شدید قیمت ممکن است با این عوامل جبران شود: نرخ بالای حملونقل، هزینه بالای زغال سنگ ککشو و اختلالات احتمالی یا محدودیتهای تجاری برخی تامینکنندگان.
سناریوی پایه، محدوده ۱۰۵ تا ۱۱۰ دلار در هر تن CFR است، با این ریسک که اگر تقاضا در چین بهبود نیابد، کاهش بیشتر رخ دهد.