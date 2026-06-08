بلومبرگ خبر داد؛ جهش صادرات سنگآهن سیماندو
«قاتل پیلبارا» همچنان در حال افزایش صادرات است
«سیماندو» بزرگترین پروژه سنگآهن گینه، شش ماه پس از ارسال نخستین محموله به چین در ماه می شاهد جهش چشمگیر صادرات بود؛ اتفاقی که نقطه عطفی در افزایش تدریجی تولید این معدن پرعیار محسوب میشود و میتواند بازار جهانی سنگآهن را دگرگون کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بر اساس دادههای رهگیری کشتی «کپلر»، صادرات از بندر موربایا در ماه می به ۲.۲ میلیون تن رسید که بهمراتب بیشتر از رکورد ۱.۳ میلیون تن آوریل بود. میزان صادرات ماهانه سیماندو در فصل نخست امسال، ۶۰۰ هزار تن یا کمتر بود.
پروژه سیماندو بهعنوان یک «تغییردهنده قواعد بازی» در صنعت سنگآهن شناخته میشود و به دلیل نگرانی از جایگزینی بخشی از عرضه منطقه پیلبارا- تولیدکننده اصلی سنگآهن در استرالیا- لقب «قاتل پیلبارا» (Pilbara Killer) را گرفته است. انتظار میرود، پس از رسیدن به ظرفیت کامل، سالانه ۱۲۰ میلیون تن سنگآهن از آن صادر شود.
این معدن شامل چهار بلوک است که دو بلوک آن در اختیار کنسرسیوم BWCS (متشکل از شرکتهای چینی و سنگاپوری) و دو بلوک دیگر متعلق به شرکت SimFer، سرمایهگذاری مشترک ریوتینتو و چینالکو است.
دادههای منتشرشده توسط دولت گینه در اواخر آوریل نشان داد که BWCS در صادرات تجمعی سهماهه نخست سال پیشتاز بوده است؛ هرچند نرخ صادرات SimFer در ماه مارس نشان میداد که این شرکت به سرعت در حال کاهش فاصله با رقیب است.
افزایش صادرات سیماندو در شرایط حساسی برای بازار سنگآهن رخ داده است. تقاضای فولاد چین تحت فشار قرار دارد و سطح موجودی بالاست. معاملهگران بازار به دقت زیر نظر دارند که آیا سنگآهن پرعیار سیماندو جایگزین بخشی از عرضههای استرالیا و برزیل خواهد شد یا به مازاد عرضه موجود در بازار میافزاید.
با این وجود، سیماندو با چالشهای متعددی روبهرو بوده است. شرکت مشاوره حملونقل Ifchor Galbraiths معتقد است، بخشی از رشد صادرات در آوریل و می ناشی از فشار دولت گینه بر دو کنسرسیوم برای همکاری بیشتر است. این شرکت پیشبینی کرد، صادرات پروژه در سهماهه سوم سال به ۸ میلیون تن و در سهماهه چهارم به ۱۲ میلیون تن برسد.
هرچند ریوتینتو اعلام کرده که هدف شرکت دستیابی به ظرفیت کامل تولید طی ۳۰ ماه است، ولی برخی تحلیلگران معتقدند، این روند ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته باشد.